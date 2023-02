Una Persona Altamente Sensible (PAS) es aquella que, como su nombre lo indica, demuestra una alta sensibilidad a diversas formas de estímulos. De acuerdo con la revista de divulgación psicológica ‘Psychology Today’, son un subconjunto de la población que tiene un alto rasgo de personalidad conocido como Sensibilidad de Procesamiento Sensorial o SPS.

Los individuos con este rasgo de personalidad son más conscientes de los estímulos sociales -como las voces o expresiones faciales de las personas-, pero también son más susceptibles a la carga emotiva o a las situaciones de estrés. El psicólogo Pablo Ortega explica para la plataforma de servicios de salud digital Savia que una Persona Altamente Sensible tiene una mayor capacidad de respuesta emocional, lo que les permite percibir el entorno de una manera más precisa.

“Este concepto se refiere a la evidencia científica que existe sobre que el sistema nervioso de las personas con este rasgo recibe más estimulación de forma simultánea”, detalla la Asociación Española de Profesionales de Alta Sensibilidad en su página web.

Desde que la psicóloga Elaine Aron concibió el concepto, en la década de 1990, cada vez ha ido tomando más fuerza. Según explica el portal especializado ‘Medical News Today’, aproximadamente entre el 15 y 20 por ciento de la población es Altamente Sensible. ¿Cómo se les puede reconocer? A continuación, algunas de sus características.

¿Cómo reconocer a una Persona Altamente Sensible?

Una Persona Altamente Sensible experimenta estímulos físicos, emocionales o sociales de manera diferente al resto de personas. Mientras que un sonido puede ser apenas perceptible para algunos individuos; para este subconjunto de la población puede llegar a ser aturdidor y hasta doloroso.



Según explica la Asociación Española de Profesionales de Alta Sensibilidad, existen cuatro características claves para identificar a una PAS. A continuación, se las presentamos:

Alta sensibilidad al entorno

Las imágenes, los sonidos, los olores y, en general, la mayoría de información sensorial externa puede ser la causante de una experiencia intensificada para las Personas Altamente Sensibles. En especial, los individuos con este rasgo de personalidad tienden a ser más conscientes de las sutilezas y detalles que los rodean, así lo explica ‘Medical News Today’.

Una Persona Altamente Sensible es más susceptible a las imágenes, sonidos y olores. Foto: iStock

Profundidad de procesamiento

Una característica innata de esta población es que evalúa de manera minuciosa la información antes de tomar cualquier tipo de decisión. Esto se da de manera innata, no voluntaria: una Persona Altamente Sensible es propensa a realizar análisis profundos de los pensamientos.



A menudo, “tienen sueños emocionantes y monólogos internos”, detalla ‘Psychology Today’.

Las PAS tienden a tener pensamientos mucho más profundos y reflexivos. Foto: iStock

Gran emocionalidad y empatía

Las Personas Altamente Sensibles poseen un sistema neurosensorial más desarrollado que el resto, según aclara el psicólogo José María Guillén para el portal especializado ‘Salud Terapia’. Esto, entre otras cosas, los lleva a mostrar una mayor empatía hacia otros individuos y a vivir con mayor intensidad todas las emociones.

Las Personas Altamente Sensibles suelen tener empatía con aquellos que los rodean. Foto: Istock

Sobreestimulación

Al ser personas más sensibles a los estímulos externos, las emociones y el procesamiento de los pensamientos, pueden llegar a experimentar la sobreestimulación, que no es más que una saturación desencadenada por el exceso de información. De ahí que no resulte extraño que se abrumen con facilidad.

Otras características de las Personas Altamente Sensibles

El portal especializado en salud ‘Medical News Today’ establece otras características que puede presentar una Persona Altamente Sensible.

Procesan estímulos ambientales de manera profunda. Son emocionalmente más reactivos a la inhibición del comportamiento. Son fisiológicamente más reactivos a la inhibición del comportamiento. Tienen una actividad más fuerte del sistema nervioso ante situaciones estresantes. Tienen respuestas emocionales más fuertes, tanto positivas como negativas. Son más sensible a las sutilezas. Tienen baja tolerancia a altos niveles de información sensorial. Tienen un umbral de dolor bajo. Molestia con las luces intensas o los olores y ruidos fuertes.

¿Existe alguna prueba para determinar si es una Persona Altamente Sensible?

Ser una Persona Altamente Sensible no es una enfermedad o condición, sino un rasgo de personalidad que, al igual que muchos otros, posee ventajas y desafíos. Aunque no posee un tratamiento específico, la psicóloga Elaine Aron, una de las especialistas que desarrolló el concepto, sí desarrolló un test para identificar a los sujetos con este rasgo.

El test Aron o la escala HSPS consta de poco más de 20 ítems. Es una autoevaluación, es decir, lo podemos hacer nosotros mismos. Si obtiene 17 respuestas positivas, tiene más probabilidades de ser altamente sensible; sin embargo, más de 20 apunta a que podría tener este rasgo de personalidad.

El test de Aron consta de algunas preguntas que podrán ser respondidas con Sí y No. Foto: iStock

Tenga en cuenta que es fundamental el acompañamiento de la psicoterapia para la exploración de este tipo de conceptos. Si bien es un rasgo de la personalidad, primero hay que descartar factores físicos que puedan detonar esta sensibilidad. Si alguna de las características interfiere en la ejecución de labores cotidianas, se recomienda consultar con un especialista.

VALERIA CASTRO VALENCIA

Redacción Tendencias