La rosuvastatina, también conocida como Rosuvina 40 en Colombia, es un medicamento que ayuda a reducir el colesterol "malo" y aumentar el "bueno".



En esa línea, tiene como beneficio la reducción del riesgo de padecer enfermedades del corazón cuando se combina con dieta balanceada y ejercicio físico.

De acuerdo con el programa de Alerta Médica (MedWatch) de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos, el medicamento se prescribe para evitar cirugías del corazón en personas con afecciones o en riesgo de tenerlas.



También se puede usar junto con una dieta para aumentar la cantidad de colesterol en la sangre en niños y adolescentes de ocho a 17 años con hipercolesterolemia heterocigótica familias (afección hereditaria donde el colesterol no se elimina normalmente).



En ese sentido, se puede sintetizar que la rosuvastatina detiene la producción de colesterol en el cuerpo para disminuir la cantidad que se puede acumular en las paredes de las arterias.



La acumulación masiva de colesterol en estas zonas del cuerpo puede llegar a bloquear el flujo sanguíneo al corazón, cerebro y otros órganos, lo que disminuye el suministro de oxígeno.



Según la FDA, el uso de este fármaco tiene evidencia de ayudar a prevenir la enfermedad cardiaca, el dolor de pecho, las convulsiones y los ataques al corazón.



La rosuvastatina viene en presentación de tabletas para tomar por vía oral, aunque también se usa en cápsulas. Por lo general se toma una vez al día, con o sin alimentos, dice la entidad sanitaria de EE. UU.



Sin embargo, la frecuencia y dosis de este y todos los fármacos debe ser establecida por el médico tratante, y no debe cambiarse bajo ninguna circunstancia sin haberlo consultado antes.



Lo mismo sucede con el tiempo que dura el tratamiento con este medicamento: el profesional de la salud puede indicar que se utilice por semanas o meses, y por más que el paciente se sienta bien, no debe dejar de tomarlo sin hablar antes con el prescriptor.



Es importante que antes de tomar rosuvastatina el paciente le informe al médico si es alérgico a este o algún otro fármaco o componente de este mismo.



Además, la FDA especifica que no se recomienda este medicamento para mujeres embarazadas o en lactancia, pues la rosuvastatina "puede dañar al feto".



Este y todos los medicamentos que no sean de venta libre deben ser recetados por un médico capacitado y certificado, bajo ninguna circunstancia una persona debe automedicarse.

Más noticias