Dormir hace parte de la naturaleza humana, pues es un estado importante para la regeneración de energía, la concentración, la memoria y los procesos normales del cuerpo. No en vano, un buen descanso se ve reflejado en el desempeño y la productividad de una persona durante el día.



Sin embargo, si usted o los individuos con los que comparte su espacio de sueño roncan, es posible que sea el tipo de personas que dice: 'Dormí, pero no descansé'. Le explicamos por qué roncar puede ser un signo clave de apnea obstructiva del sueño, un trastorno en el que las personas dejan de respirar durante 10 segundos o más.



Se llama apnea del sueño “obstructiva” porque a diferencia de la apnea central del sueño, en la que el cerebro ocasionalmente omite decirle al cuerpo que respire, la apnea obstructiva del sueño se debe a un bloqueo de las vías respiratorias por tejidos blandos débiles, pesados ​​o relajados.



“Estás haciendo el esfuerzo con el abdomen y el pecho para tratar de que el aire entre y salga, pero debido a la obstrucción en las vías respiratorias superiores, no puedes. A menudo no eres consciente de esta lucha, pero puede ser muy, muy aterrador para cualquiera que lo vea“, dijo el especialista en sueño, el Dr. Raj Dasgupta, profesor asociado de medicina clínica en la Escuela de Medicina Keck de la Universidad del Sur de California.



Si no se trata, esta afección podría causar hipertensión, enfermedad cardíaca, diabetes tipo 2 o depresión, incluso una muerte prematura, según la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño.



Según expertos, cuando son los ronquidos son fuertes, estridentes, o se interrumpen por pausas en la respiración, la persona debe empezar a preocuparse.



De acuerdo a la Clínica Mayo, una forma eficiente de prevenir esta afección es efectuar los siguientes cambios en el estilo de vida:



- Baja de peso, si tiene sobrepeso.



- Haz ejercicio con regularidad.



-Beber alcohol con moderación, o no hacerlo. No bebas en las horas antes de acostarte.



- Deja de fumar.



- Usa un descongestionante nasal o medicamentos contra la alergia.



- No duermas boca arriba.



- Evita tomar medicamentos sedantes, como ansiolíticos o pastillas para dormir.



Si estas medidas no mejoran el sueño o si la apnea es de moderada a grave, es recomendable consultarlo con un profesional de la salud, para incorporar otros tratamientos. Ciertos dispositivos pueden ayudar a abrir las vías respiratorias bloqueadas. En otros casos, será necesario hacer una cirugía.

