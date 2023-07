Robert Hare es un reconocido psicólogo canadiense e investigador de la psicología criminal.



Este estudioso del tema creó una escala para identificar los posibles trastornos de la personalidad psicópata.



Según el portal 'Psicología Online', la psicopatía es un problema que debe diagnosticarse lo antes posible, para así evitar situaciones que puedan presentarse y que pueden tornarse más graves.



"Las características de un psicópata están relacionadas con la incapacidad de empatizar con los demás, la baja inteligencia emocional y serios problemas para distinguir lo que está bien de lo que está mal, reafirma el portal.

En sus orígenes, este test iba dirigido a psicólogos para que lo respondieran según lo que observaban en sus pacientes.



De acuerdo con el portal 'Psicoactiva' Hare se ha encargado de estudiar por años la personalidad de los psicópatas y definió a la psicopatía, en su libro 'Sin conciencia', como: “Un trastorno de la personalidad que se define por una serie de conductas y rasgos de personalidad significativos, la mayoría de los cuales son mal visto por la sociedad”.



Es importante resaltar que a pesar de que el estudio y la escala ideada por Hare es importante, no corresponde a una herramienta para un diagnóstico totalmente acertado y que de padecer este tipo de trastorno, debe acudir a un especialista.



Según el portal 'PsicoActiva' y la escala de Robert Hare estas son algunas de las posibles señales para reconocer a una persona con psicopatía:



1. Sus emociones reales son el desprecio y la ira, y las demás que pueda sentir son una estrategia para convivir, pero son fingidas.



2. No distinguen cuáles son las emociones positivas y las negativas, como tampoco distinguen sus sentimientos, si estos son positivos o negativos.



3. En situaciones frustrantes o amenazantes, reemplazan el miedo por la ira. Mienten con facilidad y cuando logran engañar a otras personas lo celebran.



4. Al indagar sobre las personas cercanas, responde con frases mecánicas sin imprimirle ningún tipo de sentimiento.



5. Suelen ser pulcros, atractivos física e intelectualmente.



6. Dan un discurso que no concuerda con sus acciones o pueden afirmar situaciones contradictorias.



7. Hablan un poco más rápido que el resto de las personas. Carece de ritmo e inflexiones.



8. Mueven las manos constantemente, como si dirigieran una orquesta.



9. Establecen más contacto visual que las personas no psicópatas y su comunicación es más agresiva.



10. No respetan el espacio personal de los demás.



Recuerde que al observar algún tipo de conducta que no se considere normal, acuda a un especialista, quien le puede ayudar con un diagnóstico y tratamiento acertado.

Atención psicológica gratuita en Bogotá

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

