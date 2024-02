Rinoplastia: ¿cuándo es recomendable realizar esta cirugía estética? Expertos responden

La rinoplastia es un procedimiento quirúrgico que se puede utilizar para reducir el tamaño de la nariz, cambiar la forma de la punta o el puente nasal, explica MedlinePlus. Según la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética, durante el 2023, en Colombia, la liposucción, el aumento de senos y el aumento de glúteos fueron las cirugías que más se llevaron a cabo en el país.

¿Cuándo es recomendable realizar la rinoplastia?



Mayo Clinic responde que se realiza una rinoplastia por estética, como cambiar el tamaño, las proporciones y el puente nasal de la nariz. Mientras que en otro caso sería por problemas causados por una lesión, un accidente y afectaciones nasales que dificultan respirar.



De acuerdo con MedlinePlus, el procedimiento se puede efectuar bajo anestesia general o local, según la extensión de la intervención. Este tiene de duración de una a tres horas, igual puede demorar más.

(Le recomendamos: Rinoplastia: ¿qué sucede si se realiza a una corta edad?).

Riesgos de una rinoplastia



Entre los riesgos que señalan centros expertos en salud, algunos pueden ser el sangrado, un endurecimiento o una mala reacción a la anestesia. Entre otros posibles efectos, comparten:



(A continuación: Rinoplastia: qué es, quiénes deberían hacérsela y cuáles son sus riesgos).



- Problemas para respirar por la nariz.



- Entumecimiento permanente dentro y alrededor.



- La posibilidad de que la nariz tenga un aspecto asimétrico.



- Dolor, manchas o hinchazón que puede persistir.



- Formación de cicatrices.

¿Cómo se prepara para el procedimiento?



Es importante que consulte con cirujanos plásticos para llevar a cabo este procedimiento. Para prepararse, incluye algunos documentos con antecedentes médicos, para analizar si puede ser un candidato de una rinoplastia.



También, un examen físico, fotografías desde diferentes ángulos de la nariz. Según Mayo Clinic, no debería tomar ciertos medicamentos que contenga aspirina o ibuprofeno, porque podría incrementar los sangrados.



Entre las recomendaciones, después de un posoperatorio, evite actividades físicas, no tome duchas en el área afectada, tampoco estornudar muy fuerte y use ropa suelta para no tener contacto con la nariz.

(Más: Mujer se realizó rinoplastia para que sus hijos nacieran con 'linda nariz').

¿En Colombia, la rinoplastia la cubre la EPS?



Según un fallo, la Corte Constitucional determinó que los procedimientos médicos estéticos que son constructivos sí están cubiertos por la EPS.



Esto se dio por un fallo en una tutela que se conoció en 2023, por el caso de Ayinis Lorena Paternina, quien luego de padecer obesidad y perder peso, solicitó a un centro de salud una intervención, porque le dificulta realizar varias actividades.



"La jurisprudencia constitucional ha enfatizado en que tales entidades no pueden negar la prestación de estos servicios bajo el argumento que están excluidos del Plan de Beneficios de Salud, sin demostrar bajo conceptos médicos en el estudio de cada caso concreto”, se lee en el artículo.



El tema, al día de hoy, se mantiene en debate, para determinar en que condiciones una cirugía estética sería un aspecto de salud.

¿Qué precauciones hay que tener a la hora de realizarse una cirugía plástica?

Más noticias en EL TIEMPO

Los efectos en su salud al comer ajo crudo en ayunas: el impacto en el cuerpo

La legumbre que tiene más proteína que el pollo y aporta a la buena nutrición

Los carbohidratos más saludables que debería comer, según Harvard

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO