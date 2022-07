La rinitis alérgica es un diagnóstico que se caracteriza por la congestión nasal, exceso de mucosidad, estornudos constantes, así como picor en ojos o nariz. Según varios estudios, esta condición afecta al 40 por ciento de los adultos en el mundo y cerca del 25 por ciento de los niños.



(Lea también: El 29% de las escuelas en el mundo carecen de agua potable)



De hecho, se estima en Latinoamérica que tiene una incidencia del 37 por ciento, siendo la población más estudiada los niños de entre 6 y 7 años y los adolescentes entre los 13 y los 14 años.



(De su interés: Donar sangre, un llamado a la solidaridad humana)

Este diagnóstico tiene síntomas y alteraciones que empeoran la calidad de vida de quienes la padecen, ya que puede causar alteraciones en el sueño, y con esta, somnolencia diurna, irritabilidad e inquietud, alteraciones del estado de ánimo y en algunos casos dificultades en las relaciones interpersonales.

Los alérgenos son sustancias o compuestos que pueden desencadenar una alergia. Así, cuando una persona que sufre de rinitis alérgica inhala un alérgeno, como el polen o el polvo, su cuerpo libera químicos como la histamina, una sustancia que provoca los síntomas de alergias.



Se sabe que las alergias se producen cuando el sistema inmune reacciona ante una sustancia extraña y este produce proteínas que se conocen como ‘anticuerpos’, y son estos los encargados de proteger el organismo de los invasores no deseados que podrían causar enfermedades o infecciones.



De esta forma, cuando una persona tiene una alergia, su sistema inmunitario hace que los anticuerpos identifiquen un alérgeno en particular como algo dañino, aunque no lo sea. En consecuencia, al inhalar el alérgeno o entrar en contacto con este, el sistema inmune produce una respuesta inflamatoria en las fosas nasales o los pulmones. Es así como la exposición prolongada o regular al alérgeno puede causar una inflamación continua (crónica) de las vías respiratorias asociada con el asma.



(Le recomendamos consultar: Dormir adecuadamente, clave para el sistema inmune)



Asimismo, las causas de la rinitis alérgica son varias si se tiene en cuenta la exposición a algunas sustancias que incluyen contacto con caspa de mascotas, polen, moho, polvo, ácaros, entre otras.

Facebook Twitter Linkedin

Ante los síntomas, se recomienda consultar con un especialista. Foto: 123RF

Cabe resaltar que algunas investigaciones incluso sugieren que la contaminación ambiental podría tener una estrecha relación con la rinitis alérgica; una de ellas demostró que los pacientes con rinitis alérgica expuestos al cambio climático y la polución pueden experimentar mayores efectos adversos en su sistema respiratorio.



Una de las mayores complicaciones en relación con la rinitis alérgica es el subdiagnóstico. Esto quiere decir que muchas personas no saben que la tienen, a pesar de que la presentan, lo cual puede llevar a desarrollar otras enfermedades si la rinitis no es tratada a tiempo.



Se estima que el 40 por ciento de los pacientes diagnosticados con rinitis alérgica también tienen asma y hasta el 94 por ciento de los pacientes con asma también padecen rinitis alérgica.



(Siga leyendo: ¿Cuáles son los beneficios nutricionales de consumir pescado?)



En tal sentido, los especialistas explican que muchas veces las enfermedades alérgicas de las vías respiratorias y el asma ocurren de forma conjunta, a lo que se suma que los padres y cuidadores deben tener en cuenta que el correcto tratamiento de la rinitis alérgica puede disminuir el riesgo de acudir a los centros de urgencias y hospitalizaciones por asma.



Como en el caso de cualquier otra enfermedad cuando no se trata adecuadamente, la rinitis alérgica puede alterar el estilo de vida de la persona. Aunque, según la Organización Mundial de la Salud, 400 millones de personas sufren de rinitis alérgica, las cifras de subdiagnóstico son alarmantes, motivo por el cual se recomienda acudir al médico en caso de presentar síntomas, para recibir el diagnóstico y tratamiento adecuados.

Alergia a las mascotas: estos son los síntomas

Las reacciones alérgicas a proteínas que se encuentran en las células de la piel, la saliva o la orina de un animal pueden tener síntomas de la rinitis, como estornudos, ojos rojos, tos; signos de asma, como tener dificultad respiratoria o tener un silbido al respirar.



Por lo general, la exposición a las escamas muertas de la piel (caspa) que pierde una mascota desencadena este tipo de alergia.



(Además: Quienes realizan ejercicio regular vivirían 3 años más que los sedentarios)



Si bien cualquier animal que tenga pelos puede provocar este tipo de alergia, en la mayoría de los casos esta se asocia a perros y gatos.



Según especialistas de Mayo Clinic, una organización sin fines de lucro y dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, si tiene alergia a alguna mascota, lo más recomendable sería evitar la exposición al animal o reducirla en la mayor medida.



Es posible que se necesiten medicamentos y otros tratamientos para aliviar los síntomas y controlar el asma.



UNIDAD DE SALUD

En Twitter @SaludET

Más noticias de Salud

-Hipertensión, principal comorbilidad asociada a la mortalidad por covid-19



-Resistencia a los antibióticos, un desafío futuro de la salud pública