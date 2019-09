¿Qué están consumiendo las nuevas generaciones con el vapeo?

Ya son seis los muertos en Estados Unidos por una rara “epidemia” de enfermedades respiratorias relacionadas con el vapeo. La primera de esas víctimas mortales fue un hombre de 50 años en Kansas, que fue hospitalizado por síntomas que “progresaron rápidamente”, según el Departamento de Salud y Medioambiente de ese estado.

A este caso se sumaron centenares en los dos últimos meses, hasta alcanzar casi 500 afectados con síntomas pulmonares similares asociados todos al consumo de estos nuevos dispositivos. Los otros decesos se registraron en California, Illinois, Indiana, Minessota y Oregon, y los lesionados se han contado en 36 estados.



Esta situación ha motivado una alarma de las autoridades sanitarias de Estados Unidos, en razón a que, según el Centro para el Control de Enfermedades de ese país (CDC, por sus siglas en inglés), todos los casos tienen un historial de uso de dispositivos electrónicos que suministran sustancias para inhalar (vapeo o cigarrillo electrónico).



La mayoría de los pacientes manifestaron antecedentes de haber usado, a través de estos aparatos, sustancias que contienen tetrahidrocannabinol (THC, componente activo de la marihuana), otros THC más nicotina y algunos solo nicotina.



El asunto se torna complejo porque el CDC no ha identificado la causa específica de estas alteraciones respiratorias. “La investigación no ha encontrado ningún producto específico o sustancias vinculadas con todos los casos, lo que ensombrece la situación”, apuntó el organismo en un comunicado del jueves.

La hipótesis central

Con base en esta preocupación, EE. UU., como pocas veces antes, abrió una investigación federal sobre el vínculo del vapeo, el cigarrillo electrónico y estas enfermedades pulmonares. Y a pesar de la incertidumbre sobre el origen, el Departamento de Salud de Nueva York informó que entre las sustancias analizadas se hallaron niveles “extremadamente elevados” del acetato de vitamina E en casi todos los productos que evaporizaron cannabis con sabor a caramelo.



Diversos estudios han relacionado las sustancias disueltas en el vapeo con lesiones pulmonares que en algunos casos son similares a las causadas por el cigarrillo tradicional.



En una investigación publicada en ‘American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine’, los científicos de la Universidad de California descubrieron que los líquidos del vapeo y la misma nicotina eran responsables del aumento de las proteasas (vinculadas con la destrucción del pulmón en los casos de enfisema), por lo que sugieren que el uso de estos dispositivos es igual de dañino que fumar.



Otro estudio similar, liderado por el Marsico Lung Institute Mehmet Kesimer, encontró que el esputo de los vapeadores contenía niveles muy elevados de las mismas proteasas, además de otras proteínas de defensas, lo que hace presumir que vapear lesiona el pulmón de manera irreversible.



Y hace apenas cuatro días un artículo en ‘New England Journal of Medicine’ que analizó las imágenes de 19 casos asociados con el vapeo en Estados Unidos encontró que todos presentan patrones de daño pulmonar de tipo patológico que pueden ser atribuibles al uso de estos dispositivos, entre los que se destacan la neumonía eosinofílica aguda, daño alveolar difuso, neumonía organizada y la lipoidea.



Estos daños en algunos casos, de acuerdo con el artículo, serían resultado de exposiciones crónicas y en otros reacciones agudas que incluso pueden desarrollar rápidamente insuficiencia respiratoria generada por edemas pulmonares y colapsos que pueden ser mortales en este sistema.

Por eso algunos investigadores piensan que la vitamina E en forma de acetato podría tener algún tipo de vínculo, en razón a que se trata de una sustancia oleosa (aceite), que si bien por vía digestiva no representa riesgos, al ser inhalada puede no solamente llegar a los alveolos sino incluso, como se ha encontrado en otros estudios, ser captada por las células de defensa y de paso generar una de las neumonías descritas (la lipoidea).



Esto podría ser extensivo a algunos aceites de THC, al propilenglicol o a la glicerina presentes en algunos de estos dispositivos. Pero más allá de esas sustancias, el CDC analiza más de 100 sustancias dentro de las cuales son comunes, además de la nicotina, compuestos orgánicos volátiles, ácido benzoico, formaldehídos, metales pesados y un sinnúmero de saborizantes que al entrar a un sistema que no está diseñado para recibirlos (el pulmón) puede causar lesiones desconocidas, tal como explicó Stephen Amesbury, neumólogo de cuidados intensivos del Condell Medical Center, en Illinois, tras atender a un paciente de 18 años con síntomas de este tipo.​

Momento de crisis

Aunque esta pista puede parecer frágil, ya están en investigación otras bajo la premisa de que se sospecha que la causante de los casos sería una reacción química hasta ahora desconocida con efectos aún no descifrados en los pulmones, tomando como base que independientemente del elemento consumido, todos los casos en Estados Unidos presentan “similitudes clínicas que inquietan”.



Esta alerta llevó primero a que el estado de Michigan la semana pasada se convirtiera en el primero en ese país en prohibir la comercialización y distribución de todos los cigarrillos electrónicos y vapeadores saborizados. Y, a través de un decreto, conminara a fabricantes y tiendas para que en un plazo de un mes retiren todos sus productos del mercado.



Por las mismas razones, el propio presidente Donald Trump manifestó esta semana que es necesario tomar decisiones radicales para enfrentar este problema de salud pública y anunció que se está evaluando la prohibición nacional de este tipo de dispositivos.



En ese marco, ante la incertidumbre, el CDC lanzó una alerta nacional acompañada de una serie de recomendaciones a los centros de asistencia orientadas a comunicar a la población sobre la necesidad de limitar el uso de dispositivos y a las personas para que si presentan algún tipo de síntoma lo consulten de manera urgente.



Asimismo, recomendó que nadie disponga estos aparatos de manera irregular y siempre tenga presente dónde los adquirió, sin dejar de lado la prohibición de su uso en adolescentes, adultos jóvenes y embarazadas.



CARLOS F. FERNÁNDEZ Y RONNY SUÁREZ

Unidad de Salud de EL TIEMPO