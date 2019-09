Lo que debería saber antes de usar los parches contra el guayabo

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) acaba de emitir una alerta sanitaria que advierte sobre los posibles efectos adversos de los llamados parches contra el guayabo, que se comercializan a través de redes sociales.

La alerta del Invima se centra en dos marcas en específico: ‘Bytox The Hangover Patch’ y ‘Party Patch’, unos implantes dérmicos que son promocionados para “evitar el guayabo o efectos secundarios a la ingesta de alcohol”.



Sin embargo, al carecer de un registro sanitario se consideran como fraudulentos y por lo tanto su comercialización es ilegal y carece de autorización que respalde el cumplimiento de criterios de calidad, seguridad y eficacia del producto, señala el Invima.



Y son peligrosos -continúa la entidad sanitaria- porque sin el análisis y el visto bueno de la autoridad sanitaria pueden contener ingredientes que representen riesgos para la salud de quienes los utilicen.



Pero hay más y es la imposibilidad para evidenciar sus verdaderos beneficios, en razón, según el médico de la Universidad Nacional, German Maldonado, a que no hay estudios que prueben sus efectos y mucho menos que descarten sus peligros. “Esto es necesario a la hora de usar un producto y aquí no existe, lo que puede configurar además una estafa”, dice Maldonado.

De hecho, al observar sus supuestos componentes, el complejo B, por ejemplo, no serviría para tales fines porque está basado en una inferencia que parte de que a las personas alcohólicas se les debe dar vitamina B para la recuperación de los nervios, dice Maldonado. “Pero ese es precisamente el daño que hace el alcohol, tomarla antes no hace nada en el cuerpo”, agrega el médico.

Por otro lado, no se sabe si la matriz que se utiliza permite que los demás componentes de verdad alcancen el torrente sanguíneo y menos si lo hacen en las cantidades que se pierden por la orina, porque estos mecanismos liberan microdosis que en el fondo pueden ser inocuas.



Por último, al intentar introducir elementos de este tipo a través de la piel se parte de una suposición errada porque no se sabe exactamente el papel que estos cumplen. “A ese nivel algunos necesitan las funciones de las enzimas digestivas para facilitar su acción. En otras palabras, no se sabe a ciencia cierta qué efecto se busca y a qué nivel del organismo”, dice Maldonado.



Además, al tratarse de suplementos que requieren una vía no oral para su administración, requieren de receta médica, algo que riñe con la libertad con la que se expenden, remata.

Remedios que sí ayudan contra el guayabo

Lo primero que hay que decir es que el consumo de alcohol es perjudicial para la salud y que la primera indicación es abstenerse de beberlo. Más allá de eso, hay ciertos productos y recomendaciones que pueden atenuar los síntomas:

Jugos de fruta: contienen fructosa, un azúcar que ayuda al cuerpo a eliminar el alcohol con rapidez. Prefiera la naranja, la mandarina o el tomate. Miel: fuente de fructosa. Una cucharadita cada 4 horas cae bien. Caldos sin grasa: los cubos de concentrado son buenos, o un consomé con sal. Ellos reponen el sodio y el potasio que se pierden. Hidrátese: el alcohol deshidrata, entre otras cosas porque inhibe la hormona antidiurética, lo que produce más orina. La solución es reponer el agua perdida. Café: el alcohol dilata los vasos sanguíneos cerebrales y, como se dijo antes, es una de las causas del dolor de cabeza. El café es vasoconstrictor; es decir, los cierra y ayuda a que el cerebro se sienta mejor. Una taza es suficiente. Analgésicos: una tableta de analgésico, si no sufre de gastritis, es suficiente. Recuerde: una sola. Dormir: se ha demostrado que el sueño es un buen aliado de los procesos de eliminación del alcohol y de mejoría de los síntomas.

