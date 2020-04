¿Están las mujeres embarazadas en mayor riesgo frente al coronavirus?

Son muchas las preguntas que, por estos días, se están haciendo las mujeres embarazadas, las lactantes, o las que piensan hacerlo; preguntas relacionadas su salud y la de sus bebés por cuenta del nuevo coronavirus.



El doctor Jairo Amaya Guío, profesor titular del departamento de obstetricia y ginecología de la facultad de medicina de la Universidad Nacional responde algunas de las inquietudes más comunes que le han llegado a la Unidad de Salud de EL TIEMPO sobre este tema.

¿Las embarazadas tienen más riesgo de enfermarse? Si se infectan, ¿la enfermedad será más grave en ellas que en las otras personas?

Actualmente no sabemos si las mujeres embarazadas, comparadas con la población general, tienen una mayor probabilidad de enfermarse por covid-19 o si tienen más probabilidades de tener una enfermedad grave como resultado de la infección.



Se cree que las mujeres embarazadas son particularmente susceptibles a complicaciones respiratorias y a la neumonía, por los cambios fisiológicos adaptativos durante el embarazo y por el estado de compromiso inmunológico.



Se ha encontrado que virus de la misma familia que el covid-19 y otros que producen infecciones respiratorias, como la influenza, que las mujeres embarazadas tienen un mayor riesgo de infectarse y desarrollar formas graves de la enfermedad.



Sin embargo, un informe reciente que incluyó 38 mujeres embarazadas con covid-19 originado en el epicentro de la pandemia en China, reportó que ninguna paciente desarrolló neumonía grave o muerte por infección con covid-19. Adicionalmente, se evidenció un patrón similar de características clínicas en las pacientes adultas no embarazadas.



Los síntomas comunes al inicio de la neumonía por covid-19 para estas mujeres incluyeron fiebre y tos, mientras que los síntomas menos comunes fueron mialgia, malestar, dolor de garganta, diarrea y dificultad para respirar.



Asimismo, una misión conjunta de la Organización Mundial de la Salud, integrada por 25 expertos nacionales e internacionales, viajó a las regiones afectadas de China entre el 16 y el 24 de febrero de 2020.



Investigaron a 147 mujeres embarazadas (64 confirmadas, 82 sospechosas y 1 asintomática con covid-19). Entre ellas, el 8 % padecía una enfermedad grave y el 1 % estaba en estado crítico. La misión conjunta llegó a la conclusión de que las mujeres embarazadas no corrían un mayor riesgo de desarrollar una enfermedad grave debido a covid-19.

¿Cómo pueden las mujeres embarazadas protegerse de contraer covid-19?

Las mujeres embarazadas deben hacer lo mismo que el público en general para evitar infectarse. Puede ayudar a detener la propagación de covid-19 si llevan a cabo unos cuidados especiales como son: quedarse en casa, toser en el codo, evitar el contacto con personas enfermas o con sospecha de tener la enfermedad, lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón o antiséptico para manos a base de alcohol al 70 % y seguir las recomendaciones que le enseñaron en las consultas de control prenatal.



Asimismo, se les recomienda asistir a los servicios de urgencias solo si es estrictamente necesario y hacerlo con un solo acompañante. Se recomienda comunicarse por teléfono con su médico tratante para recibir orientación.



¿Cuáles son los signos o síntomas que orientan para consultar por urgencias?

Los signos o síntomas diferentes a los síntomas del coronavirus que orientan para consultar por urgencias son: dolor de cabeza severo que no cede con acetaminofén o que viene asociado a alteraciones visuales, como visión borrosa o ‘lucecitas’, dolor en la boca del estómago vómito o si amanece con inflamación de cara, manos y pies. Estos pueden ser síntomas de preeclampsia/eclampsia.



De igual manera, si presenta sangrado, dolor abdominal tipo cólico, irradiado a la espalda o a la cara anterior de los muslos; aumento de las contracciones uterinas en comparación con el patrón anterior y sensación de que el bebé ha descendido; cambio en el color del moco vaginal y pérdida de líquido claro, pueden ser signos de aborto o parto pretérmino



Finalmente, el ardor al orinar, asociado a poca orina u sangre en la orina pueden ser síntomas de infección de vías urinarias.

¿Qué hacer antes de ingresar al hospital si cree estar infectada con covid-19?

Si tiene síntomas leves como fiebre menor de 38, tos, dolor de garganta o dolores musculares, no asista a urgencias, llame a las líneas de urgencias de su EPS, quienes seguramente le indicarán que se quede en casa, se tome la temperatura con frecuencia, ingiera abundantes líquidos y tome acetaminofén. Su EPS usualmente le programará seguimiento telefónico para valorar la evolución clínica.



Si su temperatura sube por encima de 38°C, presenta sensación de ahogo o dificultad para respirar vuelva a llamar a la línea de atención de urgencias de su EPS y, si la situación es muy urgente, llame al 123 o diríjase directamente a un servicio de Urgencias.



Si ha sido diagnosticada con covid-19 o es sospechosa de tener la enfermedad debe notificar de sus síntomas respiratorios antes de ingresar a las instalaciones del hospital para que el personal de salud se prepare e inicien las acciones pertinentes para el control de las infecciones.

¿Se puede pasar covid-19 de una mujer embarazada al feto o al recién nacido?

Todavía no sabemos si una mujer embarazada con covid-19 puede transmitir el virus que causa covid-19 a su feto o bebé durante el embarazo o el parto.



Un estudio retrospectivo que incluyó 9 mujeres embarazadas con neumonía por covid-19 que fueron ingresadas en el Hospital Zhongnan (Wuhan, China) del 20 al 31 de enero de 2020, reportó que ningún bebé nacido de estas madres dio positivo para el virus.



En estos casos, si bien es un número pequeño, el virus no se encontró en líquido amniótico, en sangre del cordón umbilical, en la garganta del recién nacido ni en leche materna.

¿Le puede transmitir el covid-19 a través de la leche materna?

Se desconoce cómo se propaga coronavirus. Se cree que la propagación de persona a persona ocurre principalmente a través de gotitas respiratorias producidas cuando una persona infectada tose o estornuda, de manera similar a cómo se propaga la influenza (gripe) y otros patógenos respiratorios.



En estudios limitados en mujeres con covid-19 y otra infección por coronavirus como el Síndrome Respiratorio Agudo Severo, el virus no se ha detectado en la leche materna; sin embargo, a ciencia cierta, no sabemos si las madres con covid-19 pueden transmitir el virus a través de la leche materna.



Lo que sí sabemos es que la leche materna brinda protección contra muchas enfermedades. Hay raras excepciones cuando no se recomienda amamantar o alimentar con leche materna extraída manualmente.



En general, se recomienda a las madres con gripa que continúen amamantando o alimentando con leche materna extraída a su bebé, mientras toma precauciones para evitar transmitir el virus a su bebé.

Un consejo final sobre la lactancia materna para madres con coronavirus confirmado o con sospecha de tenerlo...

La leche materna es la mejor fuente de nutrición para la mayoría de los bebés. Sin embargo, se desconoce mucho sobre el coronavirus. La madre debe determinar si amamanta y cómo comenzar o continuar la lactancia materna, en coordinación con su familia y los profesionales de la salud.



En una madre con covid-19 confirmado o que tiene alta sospecha, si el estado materno y neonatal lo permiten, se recomienda que se promueva la lactancia materna con medidas estrictas de aislamiento (uso de mascarilla quirúrgica, lavado correcto de manos antes y después del contacto, limpieza de la piel a nivel mamario y de las superficies que puedan estar en contacto).



Una alternativa sería la extracción de leche con un extractor manual o eléctrico con estrictas medidas de higiene. La madre debe lavarse las manos antes de tocar el aparato o el biberón y seguir las recomendaciones para una limpieza adecuada después de cada uso. Si es posible, considere la posibilidad de pedirle a un familiar que no tenga la infección que alimente al bebé con la leche materna extraída al bebé.



