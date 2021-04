Vacuna de AstraZeneca: sus beneficios son ampliamente mayores

Todas las vacunas que se han desarrollado contra el covid-19, así como todos los medicamentos usados por los seres humanos, pueden ocasionar eventos secundarios en las personas, que van desde los más graves hasta algunos severos y dependen de varios factores de riesgo individual.

En estos casos lo que indica la farmacovigilancia, justamente, es que se tengan en cuenta esos potenciales riesgos frente a los beneficios que pueden traer para tratar una enfermedad a la hora de recomendar o permitir su uso, tal como han hecho las agencias sanitarias con las vacunas contra el covid-19.



Y aunque esta semana la Agencia Europea del Medicamento (EMA) confirmó que la vacuna de AstraZeneca puede estar relacionado con la potencial aparición de trombos, estos eventos han mostrado ser muy raros y los estudios hechos en los casos presentados en ese continente demostraron que tienen una frecuencia muy baja y los beneficios del biológico superan ampliamente los posibles riesgos.



En ese camino, un análisis del Centro Winton de Comunicación de Riesgo y Evidencia de la británica Universidad de Cambridge comparó el riesgo que pueden sufrir las personas que reciben la vacuna de AztraZeneca por rangos de edad con los beneficios que este mismo fármaco puede producir a la hora de evitar ingresos a las unidades de cuidados intensivos (UCI) por covid-19.



El trabajo se basó, por un lado, en el número de casos de coágulos de sangre presentados en vacunados, según datos proporcionados por el regulador británico de medicamentos (MHRA) hasta el 31 de marzo. Por el otro, tomaron las tasas de incidencia de covid-19, la proporción de hospitalizaciones en UCI en cada cohorte de edad y tres escenarios de exposición al virus (alto, medio y bajo) durante 16 semanas.



En un nivel de exposición alto al virus, con una incidencia de 20 casos por cada 10.000 habitantes, como la que vivió Reino Unido en su segundo pico, la vacuna de AstraZeneca puede evitar que 127,7 personas por cada 100.000 entre 60 y 69 años ingresen a UCI por covid-19, mientras que el riesgo de un trombo por su aplicación en ese mismo segmento fue de 0,2 personas.



En el caso de poblaciones de menor edad (20-29 años), el riesgo aumenta a 1,1 casos por cada 100.000 personas vacunadas y los beneficios para evitar el ingreso a UCI también. Sin embargo, los científicos aclaran que en todo caso las personas de esos años no tienen tantos riesgos frente a las formas graves de covid-19.



“Es importante decir que los beneficios ilustrados son solo para ingreso a UCI debido a covid-19. Por cada persona que se muestra como salvada de esa posibilidad, hay muchas más que podrían salvarse de sufrir hospitalización. Tampoco estamos ilustrando el beneficio de no transmitir el virus a otros”, añadieron.

Vacuna segura

Este tipo de análisis fundamenta los conceptos de seguridad que han emitido las agencias sanitarias sobre esta vacuna, con base no solo en los ensayos clínicos sino en su aplicación en la vida real.



Un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) esta semana indica que la aparición de estos eventos en Europa muestra que los sistemas de farmacovigilancia funcionan y que hasta el 4 de abril, sobre un total de 34 millones de vacunados, se habían notificado 169 casos de trombosis de senos venosos cerebrales (TSVC) y 53 de trombosis venosa esplácnica (TVE).



“Con la información disponible, consideramos que los beneficios de la vacuna de AstraZeneca frente al riesgo de morbi-mortalidad que implica el covid-19 superan sus riesgos y se recomienda que continúen las vacunaciones”, dijo la OMS.



Por ahora se plantea como hipótesis de la aparición de estos eventos que la vacuna pueda provocar una respuesta inmunitaria anormal y también se estudia si es mejor inyectarla directamente en una vena del hombro en lugar de en el músculo.

UNIDAD DE SALUD