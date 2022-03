Cada persona tiene necesidades de sueño distintas. Según diversos estudios, para un adulto oscilan entre las seis y las diez horas diarias.



(Le puede interesar: ‘Si Bogotá no supera la desnutrición crónica, Colombia no lo hará’)



De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, reducir una sola hora de sueño de las necesarias según la edad dificulta la concentración y contribuye para que aparezcan enfermedades neurológicas y metabólicas. De hecho, la falta de sueño puede interferir en la regulación adecuada del ritmo circadiano, pero lo cierto es que un buen sueño es imprescindible para la salud.



(Además: Mayor sedentarismo durante la pandemia ha aumentado problemas cardíacos)

En este sentido, existen algunos factores asociados con no dormir bien, entre los cuales se destacan, por ejemplo, el uso de dispositivos móviles antes de acostarse o incluso dormir con ellos, bien sea al lado de la cama o sobre la almohada.



Investigadores del Instituto de Farmacología y Toxicología y Neurociencias de Atlanta determinaron que los dispositivos electrónicos son un impedimento potencial probado para conseguir el descanso que necesita el cuerpo humano.

Por otra parte, un estudio publicado en Journal of Behavioral Addictions determinó que la luz de color azul de las pantallas, el sonido o la vibración de estos, así como las ondas de radiofrecuencia que emiten los celulares, pueden alterar la calidad del sueño en razón de que disminuyen la producción de la hormona que induce el sueño (melatonina).



El ritmo circadiano, también conocido como reloj biológico, está controlado por la luz y otros estímulos. En esencia, es esta la que regula la segregación de la melatonina, por lo que durante el día no se segrega mientras que apenas comienza la luz rojiza del atardecer comienza su producción por parte de la glándula pineal, alcanzando sus picos de segregación en la oscuridad de la noche. Para los especialistas, allí es donde radica el problema de la luz azul que emiten las pantallas de los dispositivos electrónicos.



(Siga leyendo: Dos años de una pandemia que nos cambió la vida a todos)



En concreto, diferentes estudios han demostrado que este es el origen de las consecuencias negativas de utilizar el celular antes de dormir, pero el Centro de Investigación Lumínica de Nueva York tiene las conclusiones más rigurosas, al comprobar que la luz artificial es capaz de suprimir la secreción de la hormona del sueño. Incluso, investigaciones de la misma entidad sugieren que la intensidad del rango de longitud de onda de dicha luz interrumpe su ciclo de secreción.



Además, estas conclusiones explican que, debido a los estímulos lumínicos y sonoros que provienen de los artefactos electrónicos, el cerebro no logra entrar en el estado de relajación necesario para dormir adecuadamente, el cual se da cerca de 45 minutos después de que llegue la oscuridad, según los picos de melatonina.

Graves consecuencias

No dormir bien –ni en la calidad de sueño esperada ni en las horas necesarias– puede conllevar ciertas consecuencias que son perjudiciales para la salud. En primera medida, si no hay un descanso adecuado fomentado por el uso del celular antes de acostarse, las hormonas que regulan el apetito (grelina y leptina) pueden presentar un desequilibrio que causaría la sensación de querer comer en mayores proporciones y, a falta de ejercicio físico, ocasiona aumento de peso.



(Le recomendamos consultar: Estrés, entre los factores que influyen en la aparición de la obesidad)



Por otro lado, dormir con dispositivos electrónicos –no solo el celular, sino tabletas, computadores, entre otros– provoca que el cerebro se mantenga activo en la noche, lo cual causa que al otro día el nivel de productividad disminuya considerablemente.

Facebook Twitter Linkedin

El doctor Escribano recomienda comer fruta tres o cinco veces al día para mantener una correcta alimentación. Foto: Getty Images

Además, un equipo de expertos de la Universidad de Toledo (Ohio) estimó que la luz azul de los teléfonos celulares podría dañar los ojos, esto último está relacionado con la degeneración muscular de estos órganos.



De este modo, cabe resaltar que los expertos recomiendan dejar de utilizar los dispositivos electrónicos al menos 30 minutos antes de irse a dormir, bajar el brillo de la pantalla y utilizar el ‘modo nocturno’ de los móviles que cambian la luz azul a tonalidades rojas.



UNIDAD DE SALUD

En Twitter @SaludET

Más noticias de Salud

-Las fracturas por osteoporosis se pueden prevenir: así puede hacerlo



-Abortos clandestinos en Colombia: un problema de salud pública