Conozca los riesgos de tomar cerveza cuando hace calor

La cerveza es una de las bebidas alcohólicas más consumidas en diferentes regiones del país.



Según cifras de Euromonitor, líder internacional en estudios de mercado, en el 2019 Colombia fue el tercer consumidor de cerveza en América Latina, con unos 51,4 litros por persona, al año.



Encabezando la lista estuvo México, con 68,8 litros, y Brasil, con 58,1 litros por habitante al año; sin embargo, estas cifras no se acercan a los mayores consumidores del mundo entero, liderados por República Checa, en el que el consumo per cápita anual llega a 146,6 litros por persona.



En el caso colombiano, a finales del 2020, se conoció que, según cálculos de Bavaria -empresa que ahora pertenece a la cervecería AB InBev-, el municipio de Sáchica, en el departamento de Boyacá, es el lugar en donde más bebidas alcohólicas de este tipo se toman. Las cifras exponen que por persona se toman 190 litros de cerveza al año, lo que equivaldría a 576 cervezas.



Así es la vida en Sáchica, el pueblo que más bebe cerveza en Colombia https://t.co/ETDjDhNyOZ pic.twitter.com/P0RwuNGvx5 — Gregorio Rodríguez (@josegpradar) May 11, 2017

No obstante, aunque para muchos ya es cotidiano el consumo de esta bebida para calmar la sed, es importante destacar que, contrario a lo que muchos creen, el consumirla fría, cuando la temperatura ambiente está elevada, no hidrata. Todo lo contrario.



La cerveza es en sí una bebida diurética, razón por la cual al consumirla se tiene la necesidad de ir con frecuencia al baño. “El alcohol hace que los riñones tengan que liberar más agua de lo normal a través de la orina”, explicó el médico y director del Centro de Salud Deportiva del Instituto de Tecnología de Nueva York, Hallie Zwibel, al medio de noticias médicas ‘Healthline Networks’.



Por tal motivo en vez de hidratar, esta bebida hace que se aumenten los niveles de deshidratación en el cuerpo, dado que el organismo pierde más líquidos de lo normal a través de la orina y el sudor.



"El problema es que se trata de una bebida concentrada que elimina el líquido de las células y aumenta su cantidad en el espacio intracelular, provocando así un particular tipo de deshidratación”, expuso también Zujra Pávlova, endocrinóloga del hospital de la Universidad Estatal M.V. Lomonósov de Moscú al portal médico ‘Sputnik’ del gigante euroasiático.



Por tal motivo será ideal que lo piense dos veces antes de elegir una cerveza para saciar la sed e hidratarse. Puede irse a la fija con una botella de agua que de seguro será más beneficiosa para su cuerpo.



