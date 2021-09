EPS alertan que pandemia no ha acabado y riesgo de cuarto pico es real

A pesar de que en Colombia los principales indicadores de la pandemia se encuentran en un momento histórico en todas las regiones e incluso ciudades como Medellín no reportaron muertes por primera vez, Gestarsalud, el gremio de las EPS del régimen subsidiado, envió un mensaje de alerta por lo que puede ser el cuarto pico de la pandemia.



(Lea también:Aprobada tercera dosis contra covid-19 para mayores de 70 años)

En concreto, Gestarsalud pone en evidencia que modelos del Instituto Nacional de Salud e independientes publicados en revistas científicas coinciden en que es posible un cuarto pico de la pandemia en Colombia por efecto de la variante delta, que está teniendo un ritmo mayor de contagio que la dominante mu. Este pico, según el Ministerio de Salud, se presentaría a finales de octubre.



(Además: Covid-19: Colombia reporta 29 muertes y 1.484 nuevos casos)



Actualmente, la variante delta se ha identificado en siete regiones y es probable que siga extendiéndose conforme avance la vigilancia genómica. “En un contexto de reactivación total -que debe mantenerse-, la delta aparece como una amenaza a enfrentar con una vacunación cada vez más masiva y con la aplicación de las medidas de autocuidado”, afirma Elisa Torrenegra, directora de este gremio de EPS.



En ese sentido, apunta que es clave que la vacunación siga llegando especialmente a las personas más vulnerables por el virus, que son los mayores de 50 años y con comorbilidades y que, como se ha visto en otros países, son las víctimas mayoritarias de las olas causadas por Delta.



(De su interés: Se amplía la cantidad de vacunas Janssen que llegarán a Colombia)



“En septiembre vamos a tener la mayor disponibilidad de vacunas y no hay excusa para no acudir a los puntos de vacunación. Las EPS debemos seguir en la búsqueda activa de afiliados que no estaban cubiertos con dosis y que ha permitido llegar a más de un millón de personas en las últimas semanas y debemos seguir procurando la articulación del PRASS y mejoren sus indicadores”, agrega Torrenegra.



Según el dato más reciente, el Plan Nacional de Vacunación (PNV) ha logrado inmunizar completamente a 15’968.154 personas y con una dosis a 22’034.672, lo que representa coberturas del 38 y 52 por ciento, respectivamente, frente a la población mayor de 12 años en el país.



(Le recomendamos consultar: Qué países están vacunando a niños contra la covid-19 y por qué)



Esta alerta se da en momentos en que los reportes recientes de casos diarios en promedio se ubican por debajo de 1.500 y los fallecimientos por debajo de 50, cifras tres veces menores que las registradas hace apenas un mes.



Además, todos los indicadores dan cuenta de una baja incidencia de la pandemia en todas las regiones del país. La positividad está por debajo del 5 por ciento, el número efectivo de reproducción es inferior a 1 y la ocupación nacional de UCI se estabilizó en el 55 por ciento, con cinco de cada seis pacientes ingresados a estos servicios por razones distintas al covid-19.



(Siga leyendo: Las razones de la caída de los casos de covid-19 en el mundo)



Gestarsalud, finalmente, resalta la importancia de cumplir las medidas de protección personal para bajar la circulación del virus. “Nuestro futuro inmediato en la pandemia también depende de que los cuidados continúen siendo de la misma forma o mayores. Ese cuarto pico hay que minimizarlo y hay que lograr permanecer activos en el país tanto laboral como social y económicamente para salir todos juntos adelante. Gestarsalud te dice vacúnate, vacunémonos y cuidémonos entre todos”, concluye.

Más noticias de Salud

- Con la inmunización, disminuyeron muertes por Covid-19

​

- La pandemia registra el número más bajo de muertos en 476 días

​

- Colombia participará en la prueba de dos vacunas contra covid-19