Mitad de colombianos mayores de 65 años, en alto riesgo por covid-19

Un estudio colaborativo internacional del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad Autónoma de Barcelona (CED-UAB), que acaba de ser publicado en la revista Perspectives Demogràfiques, analizó el riesgo de exposición a la covid-19 en el seno del hogar para las personas mayores de 65 años -las principales víctimas de esta enfermedad- y lo comparó entre tres países.



Lea también: Uno de cada tres contagiados de coronavirus en el país ya se recuperó

El resultado# mostró que el 51 por ciento de los adultos colombianos de 65 años y más están expuestos a alto riesgo residencial de contagio del SARS-CoV-2, frente al 35 por ciento de los argentinos de esa misma edad y el 19 por ciento en España.



Y en el extremo opuesto, solo dos de cada 10 (21 %) de los mayores colombianos tendrían un riesgo residencial muy bajo, comparado con el 42 % en Argentina y el 62 % en España.



Los autores del estudio buscaban medir la protección ofrecida por los sitios de viviendas de los adultos mayores ante una pandemia que los ha situado como principal grupo de riesgo, explica la UAB. “Para ello el estudio cuantificó el riesgo de que las personas mayores estén en contacto con la enfermedad en el ámbito de sus propias viviendas”, agregó.



De interés: La odisea de quedar varado en el extranjero en tiempos de pandemia



Para ello se basaron en datos de encuestas sociodemográficas actuales comparables realizadas en los países analizados. En el caso de Colombia se utilizó la Gran Encuesta Integrada de Hogares de 2019. El universo comprendió a las personas de 65 y más años en el momento de las encuestas, que viven en hogares particulares.



De acuerdo con el estudio, se considera que el riesgo de contraer el virus dentro de la propia vivienda es mínimo para los adultos mayores que viven solos o con su pareja, sin la presencia de otros familiares, y en una casa lo suficientemente espaciosa y con servicio de agua potable, en la que nadie trabaja.



Por el contrario, el riesgo es máximo cuando viven con otras personas, en condiciones de hacinamiento o sin agua, y cuando ellos mismos o sus convivientes laboran con escasas o nulas posibilidades de teletrabajar.

De esa forma la investigación concluyó que Colombia tiene los riesgos residenciales más altos entre los tres países: “67 % de los mayores comparte su vivienda con alguien distinto a su pareja; sólo el 38 % reside en hogares donde nadie trabaja, el 52 % comparte su vivienda con alguien que muy probablemente debe salir a trabajar; y 15 % están en viviendas con hacinamiento o sin servicio de agua”.



En Argentina, por ejemplo, los riesgos residenciales son intermedios, pues 43 % de los mayores comparte su vivienda con hijos u otras personas que no son su pareja; solo el 54 % vive en un hogar donde nadie trabaja; el 35 % convive con alguien que es muy probable que se vea obligado a salir de la vivienda para trabajar; y 5 % sufre de hacinamiento, no tiene agua corriente en la vivienda.



En España, los riesgos residenciales fueron más favorables: 75 % de los mayores residen en hogares donde nadie trabaja; 80% donde es poco probable que alguien tenga que ir a trabajar fuera de la vivienda; y casi no hay hacinamiento.



“En América Latina, cualquier medida de protección de los mayores debe anticipar que aislarlos completamente de personas de menos riesgo, pero mayor exposición, es poco realista”, sostienen, sin embargo, los investigadores del estudio.



La dificultad del aislamiento se debe, fundamentalmente, a que los mayores residen habitualmente junto al resto de la familia en la casa familiar, con la consecuente exposición al virus que eso supone por medio del resto de los convenientes, muchos de ellos jóvenes en edad de trabajar.



Además, la débil protección social y la crisis económica de países como Argentina obligan con frecuencia a muchas personas mayores a trabajar, concluyen los investigadores. *Con información de la Universidad Autónoma de Barcelona y la Agencia EFE.

UNIDAD DE SALUD

Consulte aquí todas las noticias de la Unidad de Salud de EL TIEMPO.

Contáctenos a través de @SaludET, en Twitter, o en el correo salud@eltiempo.com.