Marleny Henao habla mientras está sentada en la banca de un parque en Medellín. A pesar de que usa un chaleco reflectivo que dice Avianca, no trabaja en el aeropuerto, sino que vive de cuidar carros frente a la iglesia La Divina Eucaristía en la capital antioqueña.



Cuenta de su experiencia hace unos meses, cuando la internaron en la unidad de cuidados intensivos del hospital San Rafael en Itagüí, tras haber sido contagiada de covid-19. Aunque no estaba afiliada al sistema de salud, alguien lo hizo de oficio por ella, en los días en que se encontraba intubada.



Finalmente fue dada de alta, sin tener que pagar un peso por la atención recibida. Agradece a todos los que la sacaron adelante y subraya que no va a desperdiciar esta nueva oportunidad que le dio la vida, mientras mira hacia el cielo.



Casos similares se escuchan en todos los rincones de Colombia. En la medida en que la cuarta de ola de la pandemia se sigue replegando, una proporción significativa de los más de 5,8 millones de personas recuperadas del virus puede decir que salió adelante por cuenta de la dedicación del cuerpo médico y de enfermería.

La emergencia también comprobó las bondades de un esquema creado por la Ley 100 de 1993, cuya cobertura es universal. Aparte de haber recibido 14 billones de pesos de recursos extraordinarios que sirvieron para ampliar significativamente el número de camas hospitalarias o desarrollar la capacidad de hacer pruebas, el impacto monetario sobre la población fue inexistente.



Esa historia no es la misma que se cuenta en Brasil, México, Perú o Ecuador, en donde incontables familias se encontraron con cuentas enormes, tras haber internado a uno de sus integrantes en una clínica. Así lo confirma un estudio de la Universidad de Antioquia y la Cámara de Aseguramiento en Salud de la Andi, dado a conocer el viernes pasado.



El trabajo va en la línea de lo dicho por la Cepal, al analizar con un lente más amplio el gasto de bolsillo en salud en los países de la región. Frente a un promedio de 34 por ciento que a cada latinoamericano le corresponde asumir, para los colombianos la cifra es de 15 por ciento, una de las más bajas del mundo.

Desafíos presentes

Sin embargo, lo anterior no puede interpretarse como un parte de tranquilidad. Una cosa es que la crisis se haya manejado bien y otra que los problemas estructurales se hayan solucionado. Si bien el coronavirus relegó a un segundo plano a todo lo demás, ahora que se ve la luz al final del túnel vale la pena concentrarse en los desafíos nuevos y en los pendientes.



Para comenzar, está el coletazo de haberles prestado menos atención a otras enfermedades o a la atención básica en salud. Tanto la resistencia de las personas a la hora de asistir a un chequeo rutinario o hacerse ver a tiempo, como las restricciones en el acceso a la red se expresarán en una mayor incidencia de los males cardiovasculares, el cáncer o la diabetes, que son usualmente las mayores causas de muerte prematura y discapacidad.

Si bien el coronavirus relegó a un segundo plano a todo lo demás, ahora que se ve la luz al final del túnel vale la pena concentrarse en los desafíos nuevos y en los pendientes

Junto a lo anterior, se encuentran los temas de ansiedad, depresión y estabilidad emocional, ocasionados por encierros y aislamientos o por el deterioro de la economía del hogar. En otro campo no menos importante, el programa ampliado de inmunizaciones viene incumpliendo sus objetivos, lo cual es una amenaza sobre el bienestar, especialmente de los niños.



Surge entonces la impresión de que es hora de abandonar la “visión de túnel” que se impuso con el arribo de la pandemia. Fuera de continuar con el programa de vacunación, hay que retornar a la mirada integral con el fin de evitar dolores de cabeza más intensos que los ya detectados.



Ese llamado incluye prestarle atención a la realidad de las EPS, que son un engranaje clave. Entre 2018 y 2021 una docena fueron liquidadas y otro tanto intervenidas para administración, lo cual ha afectado a unos 20 millones de usuarios.



Pocos días atrás se conoció la noticia que lleva a la desaparición de Coomeva EPS, cuyos 1,2 millones de afiliados deberán ser asumidos por las entidades que siguen operando. Aparte de ese trauma está el de 1,4 billones en pasivos con la red de prestación, que no se podrán cubrir plenamente.



Como si lo anterior fuera poco, Emssanar, con su millón de usuarios en Cauca y Nariño, se encuentra en capilla, para no hablar de procesos como Cafesalud-Saludcoop y los interrogantes respecto a Medimás o Asmet Salud. Aparte de críticas por el manejo gerencial, el común denominador es la insostenibilidad financiera que deriva en una pésima atención.



Tan compleja situación pone a las autoridades en una posición difícil. Por una parte, hay que hacer una labor de depuración, que debería llevar a los accionistas a hacer esfuerzos para recapitalizar a las entidades en problemas. Por otra, los incentivos para hacerlo son muy pocos, porque incluso la rentabilidad de las EPS que son descritas como ejemplares es muy baja.

Lamentablemente, los intentos de arreglas las cosas se quedaron a medias. El publicitado acuerdo de punto final para el pago de obligaciones atrasadas es conocido hoy como el de los puntos suspensivos. Si bien el Gobierno dice que giró más de seis billones de pesos, los eslabones de la cadena dicen que no es cierto y que las deudas anteriores a 2018 siguen sin atenderse en su totalidad.



Un ejemplo más reciente refleja los motivos de la desconfianza ante los anuncios oficiales. Cuando apareció el coronavirus, se invitó a las EPS a que fortalecieran la atención domiciliaria, un ítem que llegó a ser incluido en lo que se denominó ‘canastas covid’, que incluiría prestaciones que serían costeadas por fondos estatales.



No obstante, a finales de 2021 se expidió la resolución sobre este punto, en la cual no se incluyó la atención domiciliaria. Ante las quejas ahora vendría una especie de premio por efectividad a la hora de salvar vidas, pero el asunto sigue en veremos.

Cosas por hacer

Aparte de lo mencionado, están los acápites de una agenda sectorial nutrida. Lo más importante es la sostenibilidad de un sistema que demanda recursos por 54 billones de pesos anuales, con tendencia creciente.



Más allá de los esfuerzos que se han hecho desde el sector público para darle una tajada presupuestal más grande a la salud, las cuentas no dan. Los líos de cartera son más la norma que la excepción y los remedios acaban siendo parciales.



Además, están los abusos que van desde procedimientos cuestionables hasta el uso de la posición dominante, fuera de una calidad muy heterogénea en el servicio. La integración vertical entre entidades de diverso orden tiene tanto de largo como de ancho, así sobre el papel a algunos les parezca una buena idea.



Un buen número de propuestas de mejoría están sobre la mesa, sin que se les preste la atención debida. Estas van desde hacer efectivo el modelo de pago por valor terapéutico, que serviría para limitar pagos por tecnologías costosas pero con escaso beneficio a los pacientes, hasta hacer un mejor uso de las herramientas tecnológicas disponibles.



Así pasa con la interoperabilidad de los sistemas, que brilla por su ausencia. Unificar bases de datos para implementar la facturación electrónica o la historia clínica es algo que ya hicieron varios países de América Latina. Para solo citar un caso, la plataforma que en Chile utilizan las entidades privadas genera ahorros que se calculan en 500 millones de dólares anuales, fuera de que acabó con pesadillas como la de conciliar cuentas entre múltiples actores.

Mención aparte merece el Invima cuya reforma a fondo es indispensable. Sin desconocer que el instituto que les da luz verde a los medicamentos se comportó con diligencia en el momento de examinar las vacunas contra el covid-19, el número de trámites por resolver se acerca a los 8.000, pues algunas gestiones completan tres años a la espera de una definición.



Otro capítulo especial lo constituyen los 932 hospitales públicos que facturan unos 17 billones de pesos anuales y son la única opción disponible en el 75 por ciento del territorio nacional. Tristemente, politiquería, desidia y corrupción son la norma en un segmento en donde mandan, según sea el caso, senadores, representantes, gobernadores, diputados, alcaldes y concejales, amparados en una autonomía que propicia malas prácticas cuando se tienen propósitos oscuros.



Dicha circunstancia explica la mala percepción de la calle respecto del sistema. Aparte de la dificultad de conseguir una cita con un especialista, se encuentra la mala atención o la falta de integralidad que conlleva a que la gente sea “peloteada” de un lugar a otro.



Es verdad que en los sondeos que adelanta el Ministerio de Salud, los ciudadanos califican con buena nota a su EPS o la respuesta frente a la pandemia. Pero la opinión general es mucho más ácida. Según un sondeo de Invamer, 69 por ciento de los encuestados en diciembre en las cinco ciudades más grandes aseguraron que la calidad y el cubrimiento de la salud están empeorando.

Ruido electoral

Semejante calificación les da pie a quienes son partidarios de hacer borrón y cuenta nueva. Aunque el tema no ha tenido mucha figuración en la campaña electoral actual, en uno que otro debate vuelven a escucharse planteamientos que parten de la consabida afirmación de que “la salud no es un negocio”.



De ahí a argumentar que el sistema debería ser público no hay sino un paso. Pero así la postura despierte aplausos en sectores de la galería, desestimar lo hecho sería un error garrafal. Por una parte, desconoce cómo estaban de mal las cosas en el pasado. Por el otro, ignora que es más sencillo hacer correctivos para que la estructura funcione bien que dar saltos al vacío.



En especial, resulta fundamental reconocer que la participación del sector privado es clave, tanto para la prestación del servicio como para su organización financiera. El problema, para ponerlo de manera esquemática, es de sostenibilidad y buenas reglas de juego, sin perder cobertura.



Y a los arreglos que faltan se les pueden sumar las oportunidades. Estas comienzan con la indispensable autonomía sanitaria, para depender menos de proveedores externos.



Fabricar vacunas internamente es el elemento más conocido, pero dista de ser el único. De lo que se trata es de contar con una industria farmacéutica y de insumos mucho más robusta, que puede conquistar otros mercados, generando empleo y atrayendo inversiones.



También se puede intentar la simplificación regulatoria, con el fin de poner la tramitomanía en retirada. La lista sigue con la flexibilización de la telemedicina, aprovechando las lecciones que dejó la pandemia cuando demostró que la visita al doctor puede ser virtual.



En último término, hay que redoblar esfuerzos en todo lo que corresponde a cultura ciudadana y autocuidado. Aquello de que la buena salud es responsabilidad de cada uno cobra todavía más vigencia ahora y serviría para mejorar en calidad de vida y ahorrar sumas enormes, cuando de verdad se ponga en práctica el refrán según el cual es mejor prevenir que lamentar.



Pero para llegar allá es indispensable contar con la debida dosis de liderazgo, visión y comprensión de los retos. Superado el virus, Colombia se va a encontrar un sistema de salud que continúa enfermo y merece una cura, no una partida de defunción. La pregunta, entonces, es quién es la persona indicada para hacer ese tratamiento.



RICARDO ÁVILA PINTO

ANALISTA SENIOR

PARA EL TIEMPO

En Twitter: @ravilapinto