Confirman por qué son más infecciosas variantes británica y brasileña

Una mutación en la espícula (S) del SARS-Cov-2, que existe en las variantes británica, sudafricana y brasileña, provoca que el virus sea hasta ocho veces más infeccioso en células humanas en comparación con el inicial surgido en China, según un estudio que publica la revista eLife.

La investigación dirigida por investigadores de la Universidad de Nueva York (UNY), el Centro del Genoma de Nueva York y el Hospital Monte Sinaí “corrobora los hallazgos de que la mutación D614G hace que el SARS-CoV-2 sea más transmisible”.



Estos descubrimientos se suman “a un consenso cada vez mayor” entre los científicos de que esa mutación es más infecciosa, pero aún no está claro si su rápida propagación “tienen un impacto clínico en la progresión de la enfermedad”, ya que varios estudios sugieren que esta mutación "no está vinculada a una enfermedad más grave o a la hospitalización", indicó la UNY en un comunicado.



Uno de los firmantes del estudio Neville Sanjana de la UNY señaló que, en los meses pasados desde que comenzaron a investigar, la D614G “ha alcanzado una prevalencia casi universal” y está incluida en todas las variantes actuales de interés. “Confirmar que la mutación conduce a una mayor transmisibilidad puede ayudar a explicar, en parte, por qué el virus se ha propagado tan rápidamente en el último año”, agregó.



Esta mutación, que se localiza en la proteína S (la que usa el virus para entrar en las células), probablemente surgió a principios de 2020 y ahora es la forma más prevalente y dominante en muchos países del mundo.



Para el estudio, introdujeron un virus con la mutación D614G en células humanas de pulmón, hígado y colon, así como una versión sin ese cambio en los mismos tipos de células para poder comparar. Los expertos descubrieron que la variante D614G aumentaba la transmisibilidad, del virus “hasta ocho veces en comparación con el virus original”.



Además vieron que este cambio en la proteína S “hacía que el virus fuera más resistente a ser escindido o dividido por otras proteínas, lo que proporciona un posible mecanismo para la mayor capacidad de la variante de infectar células”.



El equipo destacó que sus descubrimientos sobre la mayor transmisibildad de la D614G “pueden influir” en el desarrollo de la vacuna contra la covid-19 y, en particular, “puede ser beneficioso que las futuras vacunas de refuerzo incluyan diversas formas de la proteína S de diferentes variantes circulantes”.



Cabe recordar que las vacunas autorizadas y las que se están desarrollando se crearon utilizando la secuencia original de la proteína S y ahora se están haciendo estudios para conocer su eficacia contra las variantes que surgieron en el Reino Unido, Sudáfrica y Brasil, todas las cuales contienen la mutación D614G, recuerda el texto.

Las vacunas y las variantes

Justamente este jueves también se dieron a conocer otros estudios que evaluaron qué tanta protección ofrecen las vacunas actuales contra algunas de las variantes que generan preocupación.



En concreto, un informe que publica la revista New England Journal of Medicine (NEJM) concluye que la vacuna de la firma Pfizer contra el covid-19 produce una reacción debilitada frente a la variante sudafricana del coronavirus, conocida como B.1.351, pero aún así parece suficiente para neutralizar el virus.



Sin embargo, el equipo investigador de la Escuela de Medicina de la Universidad de Texas, en Galveston, advirtió que el estudio tiene limitaciones, incluida una “falta de examen sistemático de las mutaciones individuales y el potencial de las mutaciones para alterar el efecto neutralizador”.



Los científicos, en el estudio con apoyo de Pfizer y BioNTech, usaron versiones del virus genéticamente modificadas para portar algunas de las mutaciones que se encuentran en el virus B.1.351. Luego probaron esas variaciones en comparación muestras de sangre tomadas de quince personas que habían recibido las dos dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech.



Si bien las muestras de sangre produjeron una actividad neutralizadora de anticuerpos unos dos tercios inferior a la que ocurre con el virus Sars-CoV-2 original, esa reacción fue suficiente para neutralizar el virus, según el artículo.



Pfizer, en una declaración, indicó que no hay evidencia en la práctica clínica de que la variante sudafricana eluda la protección que brinda esta vacuna. “De todos modos, Pfizer y BioNTech dan los pasos necesarios, hacen las inversiones adecuadas y participan en las conversaciones apropiadas con las agencias reguladoras a fin de desarrollar y obtener la autorización de una vacuna actualizada, o un refuerzo de la vacuna, cuando se identifique una cepa que reduzca significativamente la protección de la vacuna”, apuntó.



Otro artículo publicado también hoy en NEJM se refiere a un estudio llevado a cabo por Moderna, la otra fabricante de vacuna para la covid-19, y el Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas, que encontró “reducciones por un factor de 2,7” en la acción neutralizadora contra la cepa B.1.351 y de 6,4 cuando se analizó el efecto de la vacuna contra toda la gama de mutaciones sudafricanas.



“La protección de la vacuna mRNA-1273 contra la variante B.1.351 todavía no se ha determinado”, indicó una declaración de Moderna.



Por su parte, voceros oficiales de la vacuna anticovid Coronavac, desarrollada por el laboratorio chino Sinovac en conjunto con el Instituto Butantan de Brasil, informaron que esta se mostró eficaz contra las variantes del coronavirus identificadas en el Reino Unido y Sudáfrica.



De acuerdo con Dimas Covas, presidente del Instituto Butantan, uno de los mayores centros de investigación de Latinoamérica y vinculado a la Gobernación de Sao Paulo, ya fueron realizados en China pruebas para averiguar la eficacia de la fórmula de Sinovac frente a las variantes británica y sudafricana, cuyos resultados fueron optimistas.



“Ya hemos testado allá en China nuestra vacuna contra la variante inglesa y contra la variante sudafricana, con buenos resultados”, afirmó en una rueda de prensa Covas, durante la inauguración de un estudio inédito para analizar la capacidad de la Coronavac en reducir la tasa de contagio del coronavirus.



Aunque no presentó mayores detalles sobre los ensayos realizados en China, el director informó de que el Instituto igualmente ya puso en marcha los test para verificar la eficacia del inmunizante también contra la nueva cepa detectada en la Amazonía brasileña.



“Estamos testando aquí en el Butantan contra esa variante de Manaos (capital del estado de Amazonas). Brevemente tendremos resultados y estamos muy confiados de que cumpliremos la tarea”, aseguró.



Explicó además que, por tratarse de una vacuna que utiliza el virus inactivado, la Coronavac es la menos vulnerable frente a las nuevas variantes de la covid-19. “Entre todas las vacunas que están siendo usadas en este momento, la vacuna de virus inactivado, como esta que Butantan hizo, es la que tiene la menor probabilidad de ser afectada por las variantes”, resaltó.



Según Covas las demás tecnologías se centran en una única parte del virus, lo que podría afectar la eficacia de los inmunizantes en caso de mutación en esa fracción específica del patógeno. Con un 50,4 por ciento de efectividad, la Coronavac es la principal fórmula utilizada hasta ahora en la campaña nacional de vacunación iniciada en todo el territorio brasileño hace exactamente un mes. Este fin de semana llegarán 192.000 dosis de esta fórmula a Colombia.

