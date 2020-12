Confirman que estos medicamentos no ayudan a pacientes con covid-19

The New England Journal of Medicine publicó los resultados del estudio Solidaridad, un ensayo clínico impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el que participaron casi 12.000 pacientes en 500 hospitales de más de 30 países, incluido Colombia, y que buscaba encontrar un tratamiento eficaz contra la covid-19 a partir de fármacos ya existentes.

En concreto, los grupos de expertos de la OMS analizaron las tasas de mortalidad de pacientes hospitalizados por covid-19 que recibieron cuatro medicamentos antivirales: remdesivir, hidroxicloroquina, lopinavir e interferón beta-1ª.



En total, se notificaron 1.253 muertes. “Se produjo la muerte en 301 de 2.743 pacientes que recibieron remdesivir y en 303 de 2.708 que recibieron su control; en 104 de 947 que recibieron hidroxicloroquina y en 84 de 906 que recibieron su control; en 148 de 1.399 que recibieron lopinavir y en 146 de 1.372 que recibieron su control; y en 243 de 2.050 pacientes que recibieron interferón y en 216 de 2.050 que recibieron su control”, expone el artículo.



En conclusión, “ningún fármaco redujo definitivamente la mortalidad, global o en ningún subgrupo, ni redujo el inicio de la ventilación o la duración de la hospitalización”, indican los autores. Y en ese sentido, las medicinas analizadas tuvieron poco o ningún efecto en los pacientes graves de covid-19, rematan.



Los resultados preliminares de este estudio ya habían sido publicados por la OMS a mediados de octubre, pero no se tenían datos exactos de la metodología ni resultados puntuales.



Según reveló en su momento el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), los brazos del tratamiento del ensayo Solidaridad evaluados en Colombia fueron los de Remdesivir e Interferón, en cinco instituciones autorizadas: Clínica Colombia, Clínica Infantil Santa María del Lago y Clínica Reina Sofía (Bogotá); Clínica Sebastián de Belalcazar (Cali) y Clínica Iberoamérica (Barranquilla).



Y en ese sentido, el único medicamento que de acuerdo con la OMS ha mostrado resultados interesantes es la dexametasona. Este medicamento (de la familia de los esteroides) está recomendado para pacientes graves en hospitales y que requieren asistencia respiratoria, en los que demostró disminuir su mortalidad.



