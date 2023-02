Son muchos los interrogantes que han surgido entre la población desde que el Gobierno radicó el proyecto de reforma de la salud ante el Congreso este lunes (13 de febrero). Estas son algunas de las preguntas clave que se podrían estar haciendo los colombianos del sistema de salud propuesto y el mecanismo de transición de un modelo a otro.



¿Qué va a pasar con las personas que están vinculadas a régimen subsidiado a través del Sisbén?

Las personas que hoy no cotizan por su salud y están vinculadas al Sistema a través de las EPS del régimen subsidiado, continuarán en las mismas condiciones. El artículo 25 dice que los aportantes al Sistema de Salud son las empresas, los rentistas, los trabajadores con relación laboral de cualquier naturaleza, los independientes y los contratistas. Así que si una persona no tiene ingresos, ni relación laboral específica, se beneficiará del derecho a la salud, dado su carácter solidario.

Si hay un especialista de mi absoluta confianza que lleva años atendiendome a través de mi EPS, ¿qué debo hacer para seguir con él?



Lo podrá seguir atendiendo durante el periodo de transición, después se deberán definir condiciones específicas para garantizar continuidad en los tratamientos sin ninguna desmejora.

Si tengo una preexistencia y un tratamiento asignado hace varios años, ¿es cierto que con la reforma a la salud tengo que empezar de cero con todo el proceso de diagnóstico y tratamiento?





Falso. No tendría que empezar de cero. Los pacientes en estado crítico, que se encuentren en cuidados permanentes o en tratamientos que no puedan ser interrumpidos, seguirán atendidos por los mismos prestadores de servicios de salud (EPS), para garantizar la continuidad por el tiempo que se requiera, buscando que no corran ningún riesgo. El mismo espíritu se aplica para la gestión de medicamentos y su suministro.

Mientras se hacen los ajustes a la reforma, ¿me seguirán dando los medicamentos en la misma EPS? ¿Y seguiré pagando la misma cuota moderadora?



Durante la transición, mientras no se reglamente la reforma, se seguirá pagando la misma cuota moderadora. Una vez se apruebe la reforma, se establece que no existirán barreras económicas para acceder a los beneficios del Sistema de Salud, por lo que se eliminarán los copagos o cuotas moderadoras, tampoco se podrá hablar de preexistencias o exigir períodos mínimos de cotización o de carencia. Con excepción de tratamientos hospitalarios y especializados NO ordenados por los Centros de Atención Primaria y no originados en una urgencia vital, en los que podrán cobrarse los copagos que reglamente el Ministerio de Salud.

¿Ante quién me puedo quejar si tengo problemas de calidad u oportunidad del servicio?

Podrá extender su queja a la Superintendencia Nacional de Salud. Esta entidad controlará y ordenará “las acciones necesarias para salvaguardar el derecho vulnerado y puesto en riesgo” a través de una medida cautelar.

Si soy un paciente crítico y mi EPS me aprobó un tratamiento muy especializado, ¿qué va a pasar? ¿Y si padezco una enfermedad huérfana?



Los pacientes en estado crítico, que se encuentren en cuidados permanentes o en tratamientos que no puedan ser interrumpidos, seguirán siendo atendidos por los mismos prestadores de servicios de salud para garantizar la continuidad por el tiempo que se requiera, buscando que no corran ningún riesgo. Se fomentarán instituciones o centros especializados en enfermedades raras y se garantizará la atención y la respuesta terapéutica sin importar la ubicación geográfica del paciente ni de la institución.



¿Qué pasará con los planes complementarios y con los de medicina prepagada?. ¿También serán modificados?

Las empresas privadas que venden planes prepagados o voluntarios de salud podrán seguir funcionando y comercializando sus servicios, bajo las reglas y normas de funcionamiento, financiación y prestación de servicios que los rigen.

¿Qué son los CAPS, qué servicios ofrecerán y cómo funcionarán? ¿Incluirán laboratorios clínicos, imágenes diagnósticas y tratamientos con especialistas?



Los CAPS serían Centros de Atención Primaria en Salud (como hospitales y clínicas) que cubrirán como máximo 25.000 habitantes. A diez años se proyecta contar, como mínimo, con uno por cada 20.000 habitantes, y desde ya se pretende garantizar que haya uno por cada municipio. Cada Centro tendría instalaciones adecuadas y brindaría atención médica y odontológica, servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico, además de actividades de prevención.

¿Qué va a pasar con los empleados no médicos y administrativos de cada EPS?

Los empleados no médicos y administrativos que, a la vigencia de la reforma trabajen en las EPS, tendrán prioridad para su vinculación en los Centros de Atención Primaria, conforme a las necesidades de talento humano que requiera la organización. También podrán vincularse por parte de las entidades territoriales o la Adres, según corresponda, lo cual aplicará para los empleos que no tengan funciones de dirección o asesoramiento.

Tengo una enfermedad crónica y mi EPS me remitió a un programa de atención integral, en un centro especializado. Si la EPS desaparece, ¿podré seguir con mi tratamiento dentro del mismo programa, sin que este se interrumpa o implique algún cambio?



Los pacientes en estado crítico, que se encuentren en cuidados permanentes o en tratamientos que no puedan ser interrumpidos, seguirán atendidos por los mismos prestadores de servicios de salud, para garantizar la continuidad por el tiempo que se requiera, buscando que no corran ningún riesgo.

¿Con la reforma se acaban las figuras de cotizante y beneficiario?

No. El Ministerio de Salud y Protección Social definirá las formas de reconocimiento de las prestaciones de la población cotizante. Los beneficios que se reconozcan, en ningún caso, serán inferiores a los que actualmente reconoce el sistema de seguridad social en salud.

¿Con la reforma mi empresa seguirá descontándome por salud?

Sí. Todos los recursos de la salud –aportes de empresas y cotizantes, dineros del presupuesto de la Nación y recursos de parafiscales, entre otros– estarán centralizados en un Fondo Único Público de Salud que será manejado por la Administradora de Recursos para la Salud (Adres). En lo establecido en la reforma no se cambia el monto de los aportes en salud (12 por ciento del salario, correspondientes a un 8 % del empleador y un 4 % del trabajador).



Si la reforma se aprueba, ¿cuánto durará el tiempo de transición?

El Sistema de Salud se implementará en forma gradual dentro de un plazo máximo de dos años a partir de la entrada en vigencia de la reforma. El MinSalud adelantará progresivamente un proceso de territorialización de las EPS, concentrando su operación en las ciudades y departamentos donde tengan mayor número de afiliados y mayor organización de la prestación de servicios, para armonizarlas con la territorialización del nuevo Sistema de Salud.

Con la reforma, ¿los medicamentos serán gratis para todos?

La Política de Medicamentos, Insumos y Tecnologías en Salud que contempla la reforma garantizará el acceso a medicamentos, insumos y tecnologías en salud para el diagnóstico, tratamiento o rehabilitación a toda la población, según su necesidad. Las entidades habilitadas para entregar medicamentos y otras tecnologías en salud estarán abastecidas con los productos para los cuales serían habilitadas.

