Las restricciones en terminales aéreas del mundo por el coronavirus

En medio de la advertencia mundial que realizó este lunes la Organización Mundial de la Salud (OMS) por el riesgo de pandemia a causa del coronavirus Covid-19, el cual ya ha dejado más de 2.700 muertos y 80.000 contagiados en todo el mundo, las terminales aéreas de algunos países han impuestos restricciones a los viajeros.



Tenga en cuenta estas reglamentaciones que fueron divulgadas por Avianca el pasado 14 de febrero si tiene preparados viajes al exterior en los próximos días.

En el caso de Estados Unidos, desde el pasado 2 de febrero, se les negó el ingreso a los ciudadanos no americanos que hayan estado en China en los últimos 14 días. Los estadounidenses que hayan realizado viajes a este país asiático en ese mismo periodo de tiempo, por su parte, deberán someterse a controles a varios niveles de cuarentena.



Asimismo, algunas aerolíneas podrán negar el abordaje de pasajeros que hayan estado en China, diferentes a la restricción de los 14 días, y tengan fiebres altas y desaliento. Si los viajeros no han estado en ese país y presentan estos síntomas deberán presentar un certificado médico que indique que no son portadores del virus.



(Le puede interesar: Colombia eleva a moderado el riesgo de que llegue el coronavirus)



Avianca también detalló en su comunicado que en El Salvador también hay una restricción de ingreso para personas que hayan visitado China en los últimos 14 días.



Para Guatemala se mantiene está misma medida. Por otro lado, los ciudadanos guatemaltecos provenientes del país asiático deberán pasar por una entrevista con evaluación médica y serán trasladados a un servicio médico con aislamiento, si así se requiere.



Tiene que tener en cuenta, también, que en Paraguay se revocaron todas las visas a ciudadanos de China.

Algunos países han negado el ingreso de pasajeros que hayan estado en China en los últimos 14 días. Foto: Hector Retamal / AFP

En Centroamérica, en Costa Rica, los pasajeros que hayan estado en un periodo de los últimos 14 días en China deben notificar a la aerolínea y a los oficiales de Migración o personal de la Policía Aeroportuaria esa estadía una vez hayan llegado a ese país.



(Lea también: ¿Qué implicaciones tiene una “eventual pandemia” de coronavirus?)



Esta misma restricción la mantienen los países de Australia, Antigua y Barbuda, Armenia, Azerbaiyán, Bahamas, Bangladesh, Corea del Norte, Corea del Sur, Fiji, Filipinas, Hong Kong SARR, Islas Cook, India, Indonesia, Irak, Islas Marshall, Islas Salomón, Jamaica, Japón, Jordán, Kazajstán, Kiribati, Kosovo, Kuwait, Macao (SAR China), Malasia, Maldivas, Mauricio, Micronesia, Mongolia, Myanmar, Palau, Rusia, Samoa, Seychelles, Singapur, Sri Lanka, Taipéi chino, Trinidad y Tobago, Vanuatu y Vietnam.



Este lunes, el Ministerio de Salud de Colombia subió a riesgo moderado la llegada del coronavirus Covid-19 al país.



Por esta razón, se ampliarán los controles migratorios de los pasajeros que lleguen procedentes de Corea del Sur, Japón, Singapur, Tailandia, Malasia, Emiratos Árabes e Italia.

ELTIEMPO.COM