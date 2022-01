Luego de que la Superintendencia Nacional de Salud ordenó la liquidación de la EPS Coomeva, el Ministerio de Salud y Protección Social empezó la distribución de los casi 1,2 millones de afiliados a otras EPS receptoras que no cuentan con ninguna medida administrativa y que posibilitarán la garantía de acceso, calidad y oportunidad en la prestación de los servicios.



(Además: 1,2 millones de usuarios de Coomeva serán trasladados a otras EPS)

Lo anterior ha suscitado una serie de dudas entre los usuarios afiliados respecto a la gestión de este traslado y otra serie de procedimientos que vendrán después de llegar a las EPS receptoras. Por esta razón, en EL TIEMPO, aclaramos algunas de las dudas más frecuentes sobre este trámite y todo lo que conlleva.



(Siga leyendo: Así fue la caída de la EPS Coomeva)

Según el Ministerio de Salud y Protección social, esta población de usuarios afiliados llegará a su EPS destino el primero de febrero de 2022. Las EPS receptoras deberán continuar los procesos que venían en curso, así como atender las tutelas y demás solicitudes que reciban de los usuarios para solventar las necesidades en salud de la población.



(De su interés: Minsalud inició la distribución de usuarios de Coomeva a EPS receptoras)



Luego de ser notificada de su liquidación, la EPS Coomeva emitió un comunicado oficial en donde le informaban a sus más de 1,2 millones de afiliados que cada usuario "tendrá derecho a la prestación de la totalidad de los servicios de salud, urgencias, tratamiento de enfermedades crónicas y tratamientos oncológicos, que deben ser garantizados por las IPS adscritas a la red de Coomeva EPS hasta el 31 de enero del 2022, de igual forma, no se podrán interrumpir las hospitalizaciones establecidas".



Por otro lado, es importante que se tenga en cuenta que los usuarios no deberán realizar ningún tipo de trámite para encontrar una nueva EPS. Este proceso le corresponde al Ministerio de Salud y Protección Social.



(Lea también: Vacuna contra el covid no afecta los resultados de la fecundación in vitro)



Para poder saber dónde quedó inscrito (cuál es su nueva EPS), el usuario podrá consultar la información a través de los canales de atención y sitios web del Ministerio de Salud. Es importante resaltar que, tanto Coomeva, como las EPS receptoras, también deberán publicar esta información a través de sus canales de atención y sitios web.



Otra aclaración fundamental, es que tanto los afiliados principales como los beneficiarios serán trasladados a la misma EPS y quedarán cubiertos tal cual se encontraban en su anterior EPS.



Por otro lado, si un usuario de Coomeva había programado una cita con un especialista antes del 31 de enero de 2022, esta se mantendrá vigente. Si por el contrario, esta programada para una fecha después del traslado tendrá que consultar con la nueva EPS el proceso que debe realizar. La EPS Coomeva debe, por obligación, entregar a las EPS receptoras la información de los servicios médicos autorizados que no hayan sido prestados, para que sigan su trámite.



(Le recomendamos leer: ¿Qué pasará con los usuarios de liquidada Coomeva EPS? )



Fianalmente, si un afiliado a EPS Coomeva tiene una urgencia médica debe asistir a la red de atención de urgencias a la cual habitualmente asiste. Luego del traslado, tendrá que asistir a los puntos habilitados por su nueva EPS asignada, por tal motivo, se recomienda consultarlos antes del traslado mediante las páginas web de la entidad que le corresponda.

Más noticias de Salud

-Comfandi se solidariza con la EPS Coomeva y sus afiliados-¿Por qué en Colombia no se comercializan pruebas caseras de covid-19?