Se acaban los recobros en el sistema de salud

A través de las resoluciones 205 y 206 firmadas este lunes por el ministro de Salud encargado, Iván Darío González, se fijaron los presupuestos máximos (techos) para que las EPS garanticen la atención integral de sus afiliados, incluidas las tecnologías y servicios que hasta ahora estaban por fuera del Plan de Beneficios.

Estos actos administrativos definen la metodología y los montos por los cuales los medicamentos, insumos y procedimientos que hasta ahora tenían que ser recobrados por las EPS a la Adres quedan a cargo absoluto de las aseguradoras. O en pocas palabras, salvo algunas excepciones, se acaba la figura de los recobros que han crecido de manera progresiva al punto que hoy sobrepasan los 4 billones de pesos al año.



Para lograr esto se calculó un presupuesto máximo para cada EPS, tanto del régimen contributivo como del subsidiado, basado en los medicamentos, procedimientos, alimentos de propósito general y servicios complementarios que históricamente eran recobrados a la Adres.



Con base en lo anterior, se fijó un presupuesto prospectivo que incluye lo suministrado hasta el año pasado y un crecimiento específico para el 2020, con lo que, de acuerdo con fuentes del Ministerio, se asegura la disponibilidad de los recursos para evitar problemas en el acceso.



Dichos dineros se girarán ex – ante (antes de que ocurran los gastos), de la misma forma como se hace con la Unidad de Pago por Capitación (UPC).Con esos giros anticipados, que permiten gestionarse, se pretenden eliminar los problemas en el flujo de recursos, como ocurre hasta ahora con la Adres.

Un dato importante de las resoluciones es que a partir de marzo, cuando entrarán en vigencia, la Nación asume el régimen subsidiado, por lo que ya no serán las entidades territoriales las que tengan que velar por estos gastos. Todo en procura de equilibrar las asimetrías que existen en el cubrimiento de servicios para algunos afiliados de departamentos o municipios con fragilidades económicas.



Estas resoluciones, como lo ha planteado en diferentes oportunidades el ministro (e) González, son en conjunto una oportunidad para que aseguradores y prestadores dejen de hablar de plata y la gestión se centre específicamente en la atención integral de la gente.

Consideraciones especiales

La resolución 205 incluye un apartado especial para articular la atención en enfermedades huérfanas cuyos insumos que están por fuera del Plan de Beneficios serán pagados directamente por la Adres después de que cada EPS envíe los registros correspondientes de cada paciente ante el Instituto Nacional de Salud.



Para el efecto, la Adres hará un monitoreo trimestral y tiene la responsabilidad de hacer seguimiento y auditorías cuando se presente alguna anomalía.



También serán asumidos por la Adres de manera directa algunos medicamentos que por su condición y costo son objetos de compras centralizadas como los de la hepatitis C y la atrofia espinal progresiva.



Es clave señalar también que con dichos techos para cada EPS tampoco tendrán que cubrirse los vitales no disponibles, aquellos medicamentos o tecnologías indispensables para salvar la vida o aliviar el dolor de un paciente que no están disponibles en un país o en cantidades insuficientes. Lo mismo ocurrirá con los medicamentos que no tengan alternativa terapéutica en el país, para lo cual existirá una evaluación que defina el valor máximo de recobro para que con esa base se defina si ingresa o no al presupuesto máximo.



Dentro de la operación los presupuestos máximos se ajustarán de manera específica si hay traslados masivos de afiliados dentro de la vigencia específica, lo mismo que se hará con la UPC.



Según el Ministerio, esta iniciativa es parte de las estrategias que junto con la fijación de precios máximos de recobro se suman al acuerdo de punto final.

