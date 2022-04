El ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, indicó que a partir del Decreto 655 de 2022, que acompaña el marco de las medidas y da instrucciones a las autoridades locales, se expedirá una resolución con medidas específicas que se tomarán para el desescalamiento de la pandemia.



“Es importante tener en cuenta que se elimina el uso del tapabocas en espacios cerrados en aquellos municipios que cumplan ciertas condiciones: lo primero es llegar al 70 % de coberturas de esquemas completos, y lo segundo es lograr el 40 % de refuerzos de ese porcentaje con esquemas completos”, explicó el jefe de la cartera de Salud, señalando que al menos 18 millones de colombianos estarán cobijados por esta medida en una estimación de 296 municipios, dentro de ellos 12 ciudades capitales.



En la resolución que emitirá Minsalud saldrá una definición de los municipios de las áreas urbanas de ciudades capitales que así no hayan logrado el 40 % de refuerzos, podrán acogerse a la medida. “Son ámbitos urbanos conectados donde las personas residen en uno y se aplican la vacuna en otro, existe la posibilidad que la aplicación de vacunas haya sido en otro lugar”, detalló el ministro Ruiz Gómez.



Otro de los puntos abordados por Ruiz Gómez, que se tendrá en cuenta en la Resolución, es la liberación completa de los departamentos. “Aquellos cuyo promedio global cumpla el 70 % y el 40 % podrá liberar de la medida a todos sus municipios”, aseguró.



Al respecto, el ministro señaló que las entidades territoriales (distritos y departamentos) que podrán eliminar el uso del tapabocas para sus municipios porque cuentan con el 70 % de esquemas completos y, de este, el 40 % tiene refuerzos son: San Andrés, Bogotá, Quindío, Barranquilla y Boyacá.



De igual manera, resaltó que, aunque existan municipios que no cumplan con el 40 % de las dosis de refuerzo, ya puede considerarse que están libres de tapabocas en espacios cerrados.



Por otro lado, cabe destacar que en el Decreto 655 de 2022, se estipulan las siguientes medidas de acuerdo con la Emergencia Sanitaria que se extiende hasta el 30 de junio:



-Aislamiento selectivo en municipios con ocupación UCI de más del 85% por covid.

-No es obligatorio presentar carné de vacunación para ingreso a eventos.

-Mientras se mantenga la emergencia se puede mantener el teletrabajo.



La invitación desde la cartera de Salud es no bajar la guardia en vacunación contra covid-19, y tener un enfoque especial en niños, “tenemos que hacer un gran esfuerzo para cerrar la brecha de vacunación. Más de 350 niños fallecidos en el país, más de 4 mil hospitalizaciones y a todos nos asiste esta responsabilidad”, indicó el ministro.



“En la eventualidad de una nueva variante que evada la inmunidad natural que podemos tener, los niños podrían ser los mayores afectados y es importante tener la claridad que debemos protegerlos”, manifestó.

