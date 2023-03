Perder el cabello en grandes cantidades es uno de los mayores temores para hombres y mujeres, aunque los primeros son más propensos a sufrir de alopecia.

Sin embargo, existen remedios naturales que pueden ayudar a reducir la caída del cabello y, además, estimular el crecimiento del cabello.

Veamos algunos de esos remedios naturales cuando los tratamientos médicos no están funcionando



Insparya Hair Company explica varias recetas caseras para enfrentar la alopecia androgenética. Sin embargo, señala que para fortalecer el cabello es recomendable dejar el tabaco, reducir el estrés y cambiar hábitos en la higiene diaria.



Con respecto a esto último Insparya recomienda lavar, secar y peinar el cabello con suavidad, no frotarlo demasiado con la toalla; secarlo con toques delicados y evitar el aire muy caliente. Además, señala que es mejor usar peines de púas anchas.



Los folículos pilosos y el cuero cabelludo se deben estimular con masajes e utilizar aceites naturales, que mejoran la circulación sanguínea y la producción capilar.



Romero: Insparya propone usar esta planta que tiene un efecto vasodilatador y favorece la circulación sanguínea de los folículos. Se puede utilizar en forma de aceite de romero, con un suave masaje.



Vinagre de manzana: Según Insparya, ayuda a mantener el pH del cuero cabelludo equilibrado. Úselo una vez por semana, diluido en agua tibia y aplíquelo después del lavado en las puntas y en el cuero cabelludo, dando masajes suaves. Déjelo actuar unos minutos y retirelo con agua abundante para eliminar el olor.



Aceite de oliva: Aplique gotas de este aceite sobre el cabello y dé un suave masaje durante 15 minutos.



Aceite de almendras: Coloque unas gotas en el cuero cabelludo y masajee suavemente, si puede a diario. Este aceite nutre las fibras capilares, las hidrata y recupera el cabello dañado.



Aceite de coco: Masajee el cuero cabelludo con este aceite después del lavado y durante unos minutos. Insparya recomienda dejarlo actuar una media hora, para que los ácidos grasos que lo componen penetren en la cutícula y fortalezcan su estructura. El coco también devuelve el equilibrio al pH del cuero cabelludo.



Jugo de cebolla: Estimula la circulación, aumenta el riesgo sanguíneo que alimenta al folículo y potencia la regeneración capilar. Triture cebolla hasta dejarla en una pasta y lícuela para obtener el jugo. Después, disuélvalo en agua o en aceite esencial y déjelo actuar en el cabello durante unos minutos y lave el cabello con champú.



Biotina: Según Insparya, ayuda al fortalecimiento del cabello, evita que se vuelva quebradizo, y mejora el estado de los folículos. La biotina está en alimentos como los huevos, las nueces, el salmón, el atún, las sardinas, los guisantes, los plátanos y las fresas.



Té verde: Prepare una taza, dejela enfriar y viertala sobre el pelo a modo de tónico, después del lavado.

