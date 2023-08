Cuando una persona tiene altos niveles de ácido úrico en el cuerpo, esto se suele manifestar con dolor en los dedos de los pies y en los pulgares que resultan bastante molestos y en ocasiones puede tornarse grave.



El ácido úrico forma cristales en las articulaciones, por esta razón, es que se siente un intenso dolor en las extremidades, por lo que deben acudir al médico y él les dirá qué medicamentos pueden consumir, bajo fórmula, para la enfermedad denominada 'gota'.

Es posible que el médico también le sugiera un cambio en su alimentación y en su estilo de vida para tratar la enfermedad.



Sin embargo, de acuerdo con el portal 'Medical News Today'. el riesgo de gota depende de varios factores, no solo el estilo de vida, por lo que es importante hablar con un médico sobre las mejores estrategias de prevención de esta.



Aquí le contamos, algunas de las sugerencias que hace el portal médico para bajar los niveles de ácido úrico en el cuerpo.

Limite el consumo de alimentos que contengan purinas

Primero que todo, es necesario que usted conozca qué son las purinas. Estas son sustancias que el cuerpo produce normalmente y que se pueden encontrar en ciertos alimentos y productos alimenticios.



Existen algunos alimentos con un alto contenido de purinas como el hígado, las anchoas, la caballa, los frijoles, arvejas y la cerveza.



A pesar de que algunos de ellos son saludables, es necesario que se limite o se vaya reduciendo poco a poco el consumo de alimentos como:



- Trucha, atún, sardinas, anchoas y mejillones.



- Exceso de alcohol, incluyendo cerveza y otro tipo de licores, si lo hace de manera frecuente.



- Alimentos ricos en grasas, como tocino, productos lácteos y carne roja.



- Carnes de órganos, por ejemplo, hígado y mollejas.



- Alimentos y bebidas azucarados.



(Lea más: Diabetes: ¿cuáles son los síntomas en las etapas iniciales y qué la causa?)

Consuma alimentos bajos en purinas

Si hace cambios significativos en su alimentación, como bajar el consumo de alimentos altos en purinas, pero sí hacerlo de aquellos con bajos niveles de estas, posiblemente sus niveles de ácido úrico empezarán a bajar.



Entre estos alimentos están:



- Productos lácteos bajos en grasa y sin grasa.



- Mantequilla de maní y la mayoría de las nueces.



- Gran parte de frutas y vegetales.



- Café.



- Arroz integral y papas

Mantener un peso corporal saludable

El sobrepeso aumenta los niveles de riesgo metabólico en las personas, además de causar problemas cardiovasculares, aumentar el colesterol y la presión arterial.



Por lo tanto, el tener un peso adecuado y saludable, le ayudará a reducir los brotes de gota, ya que la obesidad aumenta el riesgo de tener esta enfermedad.

Evitar el consumo del alcohol y de bebidas azucaradas

Consumir constantemente alcohol y bebidas azucaradas como gaseosas y jugos en botella aumenta el riesgo de contraer desarrollar gota, así como también le agregan calorías adicionales al cuerpo.



(Le puede interesar: La feijoa puede ayudar a prevenir la diabetes tipo 2, según un estudio)

Consuma vitamina C

Optar por el consumo de alimentos que tengan vitamina C o suplementarse con ella, también es una alternativa que puede ayudarle a bajar los niveles de ácido úrico.



De acuerdo con el portal médico, un análisis de 2011 de 13 ensayos controlados aleatorios "determinó que la vitamina C reducía significativamente los niveles de ácido úrico en la sangre".



Recuerde acudir al médico siempre que sienta que algo en su cuerpo no va bien. No se automedique.

Foro virtual: Sobrepeso y obesidad: Un llamado hacia la acción

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

