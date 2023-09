Existen varias enfermedades que no solo afectan a los adultos, sino también a los niños y muchas veces, para no afectar su crecimiento y su desarrollo, hay que tener especial cuidado en lo que se les brinda.



Una de ellas es la gastritis, que es cuando el revestimiento del estómago se irrita, de acuerdo con el portal ‘Káiser permanente’.



Además, esta afectación del estómago también puede ser derivada por una infección o enfermedad, ingerir medicamentos, bebidas y alimentos.



En los niños, según el portal en mención, los síntomas de gastritis son inflamación del abdomen, dolor, eructos y vomito.

Si bien, cuando la gastritis es leve se puede tratar en casa, lo recomendable es siempre acudir al médico para tener un tratamiento efectivo.



Así mismo, es importante que si el médico recomienda un tratamiento, este se lleve juiciosamente y si ve algo anormal, consulte de inmediato.



Otra opción a la que puede acudir es solicitarle al médico que se realice otro tipo de exámenes al menor, para conocer específicamente lo que lo está afectando.



De acuerdo con un artículo publicado en la Revista Mundial de Gastroenterología, el tratamiento de la gastritis en niños puede ser multidisciplinario e individualizado.



Por lo tanto, sugiere que para cuidar al menor en casa existen algunos temas que hay que tener en cuenta.



Varios casos de gastritis en menores tienen su origen en malos hábitos de alimentación, es decir, por no tener horarios fijos en las comidas o también el consumo de alimentos irritantes.



Es conocido que los menores deben tener una alimentación especial, que incluya todos los tipos de alimentos como proteínas, verduras, carbohidratos y grasas saludables, sin embargo, hay que limitar el consumo de azúcares, alimentos ácidos o picantes.

Otra publicación de gastroenterología registró que alimentos como el brócoli y los arándanos frescos contribuyen a mejorar los síntomas de la gastritis en niños, ya que estos poseen propiedades antiinflamatorias.



El ajo también es un alimento que puede ayudar a contrarrestar los efectos de la gastritis en menores, que aunque su sabor puede no ser agradable para ellos, puede ayudar a combatir el Helicobacter pylori, que es una bacteria causante de esta enfermedad.



La ingesta de alimentos que contengan probióticos también es una buena opción para mejorar la condición de niños que tengan gastritis.



Estos microorganismos vivos pueden incrementar la resistencia del organismo ante ciertas bacterias dañinas. Entre los alimentos que contienen probióticos están el yogur, los encurtidos, el kéfir y las aceitunas.



También, usted puede prevenir que los niños sufran de esta molestia, teniendo en cuenta estas recomendaciones de ‘Mejor con salud’:



- Evitar comidas abundantes.



- En la noche procurar que la cena sea temprano, para que no se acueste lleno.



- Mantener horarios fijos de alimentación.



- Procurar que el niño practique alguna actividad física.



No olvide consultar con su médico cada vez que vea algo que no es normal en su salud o en la de su familia.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

