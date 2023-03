Uno de los síntomas más fuertes de la gastritis es la sensación de ardor en el estómago, por eso, los expertos hacen algunas recomendaciones para prevenir esta enfermedad. Le contamos.



Sea gastritis aguda (en algunas ocasiones) o crónica (permanente), la gastritis puede ser prevenida o tratada con la supervisión de un médico que le recete los medicamentos necesarios.



No obstante, el tratamiento farmacológico no es el único que puede ayudar a evitar que aparezca esta afección, o, en tal caso, cuando ya está presente.



Estos son algunos remedios caseros que pueden ser de ayuda para la gastritis, de acuerdo con el portal especializado 'Medical News Today':

Seguir una dieta antiinflamatoria

El dolor que produce la gastritis proviene de la inflamación del recubrimiento del estómago. Por eso, tener una dieta en la que se eviten los alimentos que contribuyen a la inflamación es clave.

En ese sentido, evite la ingesta constante de alimentos procesados, gluten, alimentos ácidos, productos lácteos, dulces y golosinas, alimentos picantes y bebidas alcohólicas.



También es importante que esté atento a la hora de comer para que pueda identificar cuáles son los alimentos específicos que desatan sus síntomas y evite su consumo.

Consumir probióticos

Los alimentos probióticos son aquellos que introducen bacterias buenas al tracto digestivo, lo que puede ayudar tanto a mejorar la digestión y estimular las deposiciones como a detener la propagación de la bacteria H. pylori, una de las causas de la gastritis.



Algunos alimentos con probióticos que pueden resultar provechosos para prevenir las molestias por la afección son el yogur, kimchi, la kombucha, la col fermentada y el kéfir.

Evitar el tabaquismo y los analgésicos

Dos causas que no son muy conocidas de la gastritis son el tabaquismo y el uso excesivo de analgésicos, que son los medicamentos que se utilizan para calmar el dolor.



Evite fumar para no dañar el recubrimiento de su estómago, además de prevenir la aparición de cáncer de estómago, y no tome demasiados analgésicos de venta libre, que pueden empeorar la gastritis.

Reducir el estrés

Finalmente, 'Medical News Today' recomienda reducir el nivel de estrés diario, que puede actuar como factor de riesgo para la gastritis.



Algunas técnicas para controlar el estrés, que pueden ayudarle en el día a día, son los masajes, la meditación, la práctica del yoga y los ejercicios de respiración. También es recomendable que si está sufriendo de un estrés constante busque ayuda de un profesional en salud mental para que pueda guiarlo y ayudarlo a relajarse.



REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

