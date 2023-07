Los hongos en la cabeza generalmente aparecen por una enfermedad que se conoce como tiña del cuero cabelludo. Una infección que suele provocar picazón e inflamación en esta zona del cuerpo.



Dependiendo de la gravedad de la afección, este puede producir una descamación de la piel capilar o presentar grandes placas de tono rosáceo, que provocan la pérdida del cabello, según 'Mayo Clínic'.

Reciba en su WhatsApp, gratis, las noticias de Salud y Bienestar de EL TIEMPO



La aparición de estos microorganismos se puede dar por diferentes causas. Ya sea por bacterias que se proliferan debido a una constante humedad en esta región, por lesiones o heridas, mal higiene o simplemente contagio por contacto.



(Le puede interesar: Remedios caseros hechos con cebolla para mejorar la salud del cabello).



Estos son algunos remedios naturales que podrían ayudar a calmar los síntomas y las incomodidades provocadas por esta condición capilar, en caso de padecerla.



No obstante, es de vital importancia que acuda a en primera instancia a un dermatólogo, con el fin de conocer y saber al detalle cuál es el tratamiento más adecuado, saludable y efectivo, de acuerdo con los signos.

Tónico de ajo

El ajo cuenta con propiedades antisépticas, fungicidas, bactericidas y depurativas, lo que podría ayudar a combatir las presencias de hongos, evitando su reproducción conforme los elimina.



De acuerdo con un estudio publicado por el portal científico 'Dialnet', se demostró que los dermatofitos (infecciones fúngicas de la piel) no pueden sobrevivir en concentraciones superiores a los 1000 microgramos por decilitro de ajo.



Sin embargo, es recomendable que antes de aplicar este ingrediente de manera directa a la zona afectada, realice una prueba pequeña en la piel, con el fin de indagar cómo reacciona la misma, ya que este puede presentar efectos adversos.

Gel de aloe vera

La sábila tiene propiedades astringentes, lo que podría ayudar a "reducir el enrojecimiento, la descamación, la comezón y la inflamación", además de fomentar el crecimiento de las células en la piel, con un efecto cicatrizante, según el portal de la Clínica Dermatológica Granada de España.



(Siga leyendo:Romero para que crezca el pelo: aprenda a preparar un tónico con esa planta).



Para ello, puede extraer el gel de la penca de aloe y aplicarla en el cuero cabelludo con el apoyo de una brocha para que entre en contacto directo con el área.

Aceite de árbol de té

Este producto natural obtenido a partir de la destilación a vapor contiene propiedades antibacterianas, antiviral, fungicida, y cicatrizante, así que podría ayudar a combatir la presencia de los microorganismos capilares.



(Lea también:Alopecia: alimentos para evitar la caída del pelo ).



De hecho, si este aceite esencial se mezcla con compuestos de ketoconazol, un medicamento tópico para el tratamiento de hongos en la piel, podría mejorar el efecto del mismo, según una investigación del 'The National Center for Biotechnology'.



Para ello, puede añadir una gota de árbol de té en el gel o la crema del fármaco, y seguir con la aplicación recetada. No obstante, recuerde que antes de implementar cualquier remedio, debe consultarlo con su especialista, ya que las afecciones cutáneas en esta zona varían y automedicarse puede producir consecuencias desfavorables para su salud.



NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias