Seis remedios caseros que le ayudarán a aliviar el dolor de garganta

Todas las personas han experimentado alguna vez dolor de garganta. Este puede ser un síntoma de infección por estreptococos, resfriado común, alergias u otra enfermedad de las vías respiratorias superiores.



La causa más frecuente del dolor de garganta (faringitis) es una infección viral, como un resfrío. El dolor de garganta causado por una infección viral generalmente dura de cinco a siete días y no requiere tratamiento médico. Los antibióticos no ayudan a tratar una infección viral.



Para aliviar el dolor y la fiebre, muchas personas toman acetaminofén u otros analgésicos suaves.El dolor de garganta provocado por un virus se resuelve por sí solo, pero si quiere ayudarse a sanar más rápido le compartimos seis remedios caseros para un alivio oportuno del dolor.



1. Hacer gárgaras varias veces al día con agua tibia con sal permite que ésta absorba el agua de las células de la membrana mucosa, las cuales se encuentran inflamadas durante el constipado. Basta con media cucharada de sal en un vaso de agua. Medio minuto es más que suficiente.



2. Usar paños calientes puede mejorar la circulación en la garganta y ayudan a que esta se desinflame. Humedezca un trapo con agua caliente, póngalo sobre la garganta para que haga efecto.



3. Use un humidificador. La humedad le ayudará a aliviar las molestias, pero el aparato que elija debe ser de vapor frío. Es fundamental que cuide mucho la limpieza del humidificador, para que nunca se concentren microorganismos en su interior.



4. Darse una ducha o un baño es otra manera de aportar humedad a la garganta. El vapor que genera una buena ducha caliente aumentará la humedad del ambiente, y la de su garganta.



5. Tome un vaso de bicarbonato de sodio y limón. No parece muy atractivo al paladar y, lo cierto es que no lo es. Pero tomar 1 o 2 vasos de esta mezcla al día puede ser muy eficaz para cualquier afección relacionada con la garganta y la voz.



6. Recurra a la salvia en infusión. Un estudio publicado en el European Journal of Medical Research demostró que esta planta, así como la equinácea, contiene sustancias que consiguen calmar una garganta irritada. Haga una infusión, déjela enfriar y enjuague su garganta. No debe recurrir a ella si está en embarazo (puede resultar tóxica para el feto).



Es muy importante que tenga en cuenta que los dolores frecuentes de garganta son señal de una posible enfermedad que requiere atención. En tal caso, lo mejor es que consulte con un profesional de la salud.

