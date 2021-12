Cuando se habla de relaciones tóxicas se refiere a que hay graves problemas en las relaciones de pareja que pueden llegar a ser peligrosos y nocivos para la salud de ambas personas. “La toxicidad lo que hace en una relación es que sea dañina y destructiva, por lo que no es saludable para las personas”, explica Carlos Figueroa Aponte, trabajador social clínico del Hospital Menonita Cima, en Puerto Rico, especializado en salud mental.



La doctora Emily Rosa Matos, psicóloga de la misma institución hospitalaria, añade que usar ‘toxicidad’ para describir una relación y normalizar su uso es realmente alarmante, pues “hay un daño mutuo emocional y físico, e impacta todo lo que es la salud. Aunque las relaciones de pareja siempre van a tener diferencias, estas son basadas en el respeto del ser humano”.



Es probable que muchos se pregunten cómo es posible que las personas permanezcan en una relación tóxica. Sin embargo, existen varios factores que dificultan estas rupturas y muchas veces las personas no reconocen o identifican que se encuentran en este tipo de relaciones.



“Cuando hablamos de conductas tóxicas y la persona ve los mismos patrones que la oprimen dentro de la cultura y la crianza, lo que hace es que normaliza esas conductas. Hay un condicionamiento social y un modelaje que estoy viendo como correcto. Puedo ser un hombre machista porque vi como correcto que mi papá le gritara a mi mamá o tuviera el control de mi familia. Si lo veo como correcto, para mí no hay nada tóxico”, analiza Figueroa.



En el proceso de normalizar los comportamientos tóxicos, que no son saludables ni sanos, las víctimas tienden a desconocer cuál es su valor y esto va ligado directamente con la autoestima, la autoconfianza y la seguridad.

“Dentro las relaciones tóxicas, la persona víctima o ambas podrían estar desarrollando sentimientos de culpabilidad que hacen que se permanezca o se alimente este ciclo constantemente destructivo, reforzando esas conductas y creando dependencia emocional”, manifiesta la doctora Matos, quien agrega que hay diferentes niveles de riesgo en las relaciones tóxicas, pero alerta de que pueden llegar a convertirse en violencia de género.



La especialista en salud mental resalta que cada relación es un caso particular y hay que tomarlo con pinzas porque cuando la autoestima está tan lastimada, el autoconcepto sobre lo que es su valor está disminuido, se vuelve complicado tomar decisiones y mantener el control de la vida.

“Hay que tener presente que las relaciones tóxicas no hay por qué lidiarlas, alimentarlas y mantenerse en ellas. Sin embargo, hay que reconocer que romper esos ciclos toman tiempo. Las víctimas o ambas partes deben identificar que realmente se están haciendo daño, y hay quienes no logran hacerlo. En el proceso de tomar decisiones en ese ciclo de toxicidad y evitar una violencia física es importante buscar ayuda de un profesional”, insta la doctora Matos.



Y de acuerdo con el especialista Figueroa, existen señales o ‘banderas rojas’ que pueden ser indicadores de estar en una relación que no es saludable, y a las que se les debe prestar atención pues pueden ser alertas de una violencia inminente y mortal.

Dependencia nociva

Su pareja se molesta cuando usted planifica cosas con sus amigos, familiares o compañeros de trabajo. El malestar lo genera la sensación de independencia, pues algunas personas asocian las relaciones sentimentales con depender de la otra persona, con ‘pedir su permiso’, y por ello se ven amenazadas, vulneradas.

Invade su privacidad

A su pareja le molesta no tener acceso total a su información personal, incluidas sus redes sociales, sus mensajes, sus cuentas bancarias o sus correos electrónicos. No respeta su privacidad. Esto se debe a la desconfianza porque su pareja piensa que usted le oculta algo, que la está engañando, que la está traicionando.

Intimidación peligrosa

Su pareja la hace sentir inferior, no toma en cuenta su opinión y la manda a callar constantemente. También la hacer sentir culpable y responsable de todo lo que pasa en la relación, la compara con otras personas e invalida sus opiniones y necesidades individuales. La humilla, la ofende con palabras groseras y denigrantes, le hace bromas hirientes y la amenaza verbalmente.

Controla sus acciones

Su pareja quiere tener el control total de la relación. Por ejemplo, toma las decisiones arbitrariamente, establece los horarios y las actividades que hacen juntos, cuestiona constante lo que usted hace y las personas con las que conversa, la chantajea y le prohíbe realizar ciertas acciones o verse con sus amigos o familiares. Su pareja invalida su capacidad para tomar decisiones, alimenta el miedo y la inseguridad en usted para tener más control sobre su vida.

Violencia verbal y física

Si su pareja le grita, la ofende, golpea mesas, puertas o paredes, o si le arroja objetos e incluso la empuja y pellizca fuertemente, puede que se encuentre ante una violencia de género. Si su pareja le pega, la encierra o aísla forzadamente, la amenaza de muerte o abusa sexualmente de usted, debe actuar de inmediato y comunicarse con las autoridades (línea 155 o 123). La violencia no da segundas oportunidades.

Si usted es una mujer víctima de violencia física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, no dude en comunicarse con la línea nacional 155 de orientación a mujeres víctimas de violencia. Una llamada puede marcar la diferencia.

SHAKIRA VARGAS RODRÍGUEZ

EL NUEVO DÍA (PUERTO RICO) - GDA