Reino Unido halló segunda variante 'aún más contagiosa' del Sars-CoV-2

El ministro de Sanidad británico, Matt Hancock, anunció este miércoles que se ha detectado una segunda variante del coronavirus "aún más contagiosa" que la que se informó la semana pasada.



Esta versión del Sars-CoV-2, ligada a personas que han viajado al Reino Unido desde Sudáfrica, es "muy preocupante" y parece contener más mutaciones que la que ha comenzado a extenderse con rapidez en el sur de Inglaterra. Ante la aparición de esa variante, el Gobierno británico impondrá restricciones "inmediatas" a los viajes a Sudáfrica y cuarentenas estrictas a las personas que hayan regresado de ese país en las últimas dos semanas y a sus contactos.

El secretario de Salud de Gran Bretaña, Matt Hancock, quien hizo el anuncio. Foto: AFP

Hasta ahora, el Reino Unido ha identificado dos casos de esa nueva variante en su territorio, ambos en individuos cercanos a personas que habían viajado en las últimas semanas. “Estamos increíblemente agradecidos con el Gobierno de Sudáfrica por su rigor científico y por la apertura y transparencia con la que han actuado cuando ha sido descubierta aquí la nueva variante”, afirmó Hancock en una rueda de prensa.



El ministro anunció al mismo tiempo que más zonas de Inglaterra entrarán en los próximos días en el máximo nivel de restricciones contra la pandemia, ante la expansión en los últimos días de la variante de la cual se informó la semana pasada, que aparentemente se transmite a mayor velocidad que las versiones del virus conocidas hasta ahora.



A raíz de la detección de esa variante, más de cincuenta países han limitado los viajes desde el Reino Unido.

Según las últimas cifras oficiales, los contagios en territorio británico han aumentado en un 61,2 % en los últimos siete días respecto a los siete previos. En Inglaterra, ya hay 17.709 ingresados con covid-19, cada vez más cerca de los 18.974 hospitalizados que se alcanzaron en el pico de la primera ola de la pandemia, el pasado 12 de abril.



¿Y la variante que se descubrió la semana pasada?

De acuerdo con Patrick Vallance, consejero científico del Gobierno británico, la variante viral que se anunció hace unos días habría aparecido a mediados del mes de septiembre en Londres o en Kent, al sureste. Esta sería la responsable del aumento fuerte de hospitalizaciones y muertes en la capital con respecto al resto de Inglaterra.



Sin embargo, hasta ahora esta variante no se ha relacionado con mayor severidad clínica y, por ende, no ha demostrado ser más letal. De hecho, Chris Whitty, médico jefe de Inglaterra, afirmó que nada indica de momento que esta nueva variante cause una tasa de letalidad más alta, pero se están realizando trabajos de forma urgente para confirmarlo.

Proceso normal en los virus

Carlos Álvarez, infectólogo y coordinador nacional de estudios covid-19 para la Organización Mundial de la Salud, comienza por aclarar que estas mutaciones son un proceso normal en el desarrollo de los virus y, de hecho, se han encontrado cientos de ellas sin que hayan impactado el curso de la pandemia.



Álvarez dice que la variante encontrada la semana pasada en el Reino Unido se caracteriza porque tiene varias modificaciones en su estructura, entre ellas la mutación "N5017" en la espícula del Sars-CoV-2. En otras palabras, según el experto, esta mutación al parecer le permite al virus entrar más rápidamente a las células humanas y por esto es más contagiosa.



Por otra parte, Álvarez señala que hasta el momento tampoco se ha demostrado que esta variante tenga impacto sobre el efecto de las vacunas, y con la información que se tiene esto parece poco probable.



De hecho, la Agencia Europea del Medicamento (EMA) aseguró que “no hay evidencias” de que la vacuna del covid-19 desarrollada por las farmacéuticas Pfizer/BioNTech y respaldada por sus expertos para ser usada en la Unión Europea (UE) no vaya a funcionar contra la nueva variante de coronavirus detectada en el Reino Unido.



Carlos Eduardo Pérez, infectólogo de la Universidad Nacional, resalta que en este caso hay que hablar de variante del virus y no de cepas nuevas. Afirma que era esperable que el virus mutara, pues esta es una modificación más que involucra un reto, en razón a que incrementa la transmisión y, consecuentemente, aumenta el número de casos y una mayor proporción de enfermos. “Si estos son poblaciones en riesgo, podría subir la mortalidad”, asegura.



Pérez es enfático en decir que esta variante tiene mayor capacidad de infectar a nuevos individuos, pero no mayor virulencia (agresividad). “No obstante, se debe entender que la mortalidad se da no solo por el virus, sino por las características de las personas afectadas, que en el caso de personas mayores o con comorbilidades podría significar aumento en las hospitalizaciones y en la mortalidad”, señala.



Frente a esto, Pérez ratifica que si bien la transmisibilidad aumenta, las medidas de protección y autocuidado que se conocen siguen siendo igual de efectivas.

