Reino Unido aplicará tercera dosis de vacuna anticovid a mayores de 50 años

El gobierno británico anunció el martes que a partir de la próxima semana comenzará a administrar una tercera dosis de refuerzo de la vacuna contra el covid-19 a los mayores de 50 años y al personal sanitario, preparándose para un invierno potencialmente complicado.



"Tenemos que estar atentos, ya que el otoño y el invierno presentan condiciones favorables para el covid-19 y otros virus estacionales", advirtió el ministro de Sanidad, Sajid Javid, ante los diputados en la Cámara de los Comunes.



"Los niños vuelven al colegio, más gente vuelve al trabajo, el cambio de la meteorología significa que puede haber más gente que pase tiempo en lugares cerrados", enumeró, mencionando también la posible presión sobre los servicios hospitalarios de otros virus estacionales como la gripe.



El programa de refuerzo pretende evitar que se vuelvan a tener que imponer restricciones sociales y económicas como las de los tres confinamientos decretados en el país desde marzo de 2020, según el ministro.



El gobierno ya ha decidido no imponer la vacunación obligatoria para entrar en lugares como discotecas y estadios, pese a haberlo contemplado. Sin embargo, si la pandemia se agrava se reserva la posibilidad de reintroducir algunas medidas como la obligación de llevar mascarilla o el consejo de trabajar desde casa.



El primer ministro, Boris Johnson, debe detallar su plan para combatir el covid-19 este invierno boreal en una rueda de prensa el martes por la tarde.



Además de todos los mayores de 50 años, también podrán recibir la vacuna de refuerzo las personas de 16 a 49 años con problemas de salud que les hagan especialmente vulnerables a la enfermedad y los adultos que estén en contacto con personas inmunodeprimidas, anunciaron previamente las autoridades sanitarias.



En total, 30 de los más de 66 millones de habitantes del Reino Unido podrán recibir esta tercera dosis tras la aprobación de la medida por las respectivas autoridades sanitarias de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Para ello, los expertos del comité conjunto sobre vacunación e inmunización (JCVI) recomendaron que se utilice principalmente una dosis completa de la vacuna de Pfizer/BioNtech o, de no ser posible, media dosis de Moderna.



Las personas que por motivos médicos no puedan recibir estas vacunas desarrolladas según la tecnología ARN, podrán recibir una dosis de la más convencional AstraZeneca/Oxford. La inyección debe administrarse al menos seis meses después de la segunda dosis.



La campaña británica comenzó en diciembre de 2020 y desde entonces el 81% de la población mayor de 16 años fue vacunada con pauta completa. Ha sido un "éxito increíble" ya que se calcula que ha evitado 24 millones de casos de covid-19 y 112.000 muertes, afirmó Jonathan Van-Tam, subdirector médico de Inglaterra.



Pero advirtió de que el invierno podría verse complicado con el regreso de epidemias estacionales como la gripe, poco desarrolladas el año pasado debido a los confinamientos.



El ejecutivo de Johnson ya anunció el lunes que ampliará la vacunación a los jóvenes de 12 a 15 años en Inglaterra a partir de la próxima semana, con una primera y única dosis de Pfizer/BioNTech.



Desde el comienzo de la pandemia, más de 134.000 personas han muerto en el Reino Unido por covid-19 y el país, donde la variante delta es totalmente dominante, registra unos 30.000 nuevos casos al día.