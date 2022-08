La Administración de Alimentos y Fármacos (FDA, en inglés) de Estados Unidos reprendió este martes a Amazon y a otras dos empresas por vender productos para la piel que no cuentan con la aprobación del organismo encargado de dar luz verde a los medicamentos.



La FDA envió una carta de advertencia a tres compañías de ventas "online" señalándolas por comerciar productos para remover lunares y papilomas cutáneos que no han sido sancionados por el ente regulador.



"La venta de estos productos es un riesgo para la salud pública y puede comprometer la salud de los consumidores cuando se usa sin consultar a un profesional sanitario", informó la FDA en un comunicado.



Comerciar a nivel interestatal con productos que no tienen aprobación de la FDA es una violación de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos de Estados Unidos, explicó el organismo.



Las misivas advierten a Amazon y a las empresas Ariella Naturals y Justified Laboratories que si no corrigen las violaciones a las órdenes de la FDA en un periodo de 15 días, la agencia puede tomar acción legal en su contra.



La FDA alertó a los consumidores en un comunicado que no existe ningún producto a la venta que no requiera receta médica para eliminar lunares o papilomas cutáneos.

