Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), expresó a través de un comunicado que con el proyecto de reforma presentado esta semana por la Ministra de Salud, Carolina Corcho, las EPS desaparecen del modelo y no es claro

quien asume la gestión del aseguramiento de los pacientes.



"No se trata de una reforma ni una evolución. Lo que propone el Gobierno es un nuevo modelo de salud que arrancaría de cero", manifestó el gremio que agrupa a las principales EPS del contributivo en el documento.



La entidad también manifestó que existen muchas preocupaciones que se generan a raíz de este proyecto, dentro de las que destacan las siguientes:



1. Decir que las EPS son prestadores de servicios de salud equivale a eliminarlas,

mantener el nombre de las EPS no significa mantener su rol de aseguradores, el

proyecto fragmenta sus funciones y las divide entre diferentes entidades, lo cual podría

generar un gran caos dentro del Sistema.



2. Nadie asume la responsabilidad y la función de gestionar el riesgo en salud. Ambas

desaparecen.



3. Se traslada la responsabilidad de conformar, coordinar y articular la red de servicios a las secretarías de salud de las entidades territoriales, departamentales y municipales.

(Entre 2018 y 2019, las secretarías departamentales de salud solo lograron verificar y

habilitar el 3% de las redes de prestación estructurada por las EPS).



4. Para conformar la red de servicios, las entidades territoriales tendrán que coordinarse con cinco instancias diferentes. Implica en la vida práctica coordinarse con más de 60 personas con múltiples intereses y perfiles poco técnicos, lo cual genera un alto riesgo de inoperancia.



5. No es claro cómo se vinculará la red de especialistas que trabajan actualmente desde sus consultorios en este nuevo escenario, su contratación estará sujeta a las decisiones del gerente del fondo regional.



6. Preocupa que se reduzca la calidad de los servicios para ajustar el costo al manual

tarifario, sin que nadie supervise la calidad.



7. Se establece un plan de equipamiento a 10 años, mientras que la transición se llevará a cabo en un plazo inferior. Los denominados CAPIRS (Centros de Atención Primaria Integral y Resolutiva en Salud), que serían la puerta de entrada al sistema, no estarán listos a tiempo.



8. La ADRES manejará los recursos temporalmente, mientras las entidades territoriales

asumen gradualmente la competencia de los recursos. Es decir, los recursos de la salud

serán entregados a alcaldías y gobernaciones.



9. Se crean más de 19 instancias asesoras, de planeación, seguimiento y participación, con financiamiento propio, decisiones vinculantes, alto riesgo de corrupción, politización e ineficiencia.



10. El proceso de transición en realidad es un proceso de liquidación de las EPS.



Dentro de este último punto, la Asociación destaca que si bien las EPS que estén cumpliendo con los requisitos de habilitación están obligadas a continuar funcionando hasta hacer una entrega ordenada de sus afiliados a los CAPIRS, existen muchas dudas al respecto. El gremio se pregunta: ¿Cuánto tiempo tomará?, ¿están obligadas las EPS a quedarse sin tener las herramientas para gestionar la salud de sus afiliados?



Otro interrogante que plantea Acemi en el documento es si las EPS deberán hacer un proceso de territorialización de acuerdo con lo que señale el Minsalud, puesto que, según el gremio, esto implica cesión y asignación de afiliados de manera masiva con los traumatismos que estos procesos generan en temas operativos y financieros asociados. ¿Cuáles son los territorios?, ¿quién los define? ¿Con base en qué estudios?



Finalmente, en el documento, Acemi señala que el Gobierno desconoce que la mayoría de los ciudadanos confían y respaldan el trabajo de su EPS, no quieren que desaparezca, quieren que mejore. En este sentido, el gremio reafirma su compromiso con el diálogo técnico, informado y transparente, y "confía en el debate amplio y suficiente que se genere en el Congreso de la República para lograr que el sistema de salud realmente evolucione".

