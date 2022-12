La ministra de Salud, Carolina Corcho, le dijo a EL TIEMPO que no es cierto que el sistema sanitario vaya a retornar a viejas prácticas con la reforma a la salud que proponen.



(Lea también: Carolina Corcho sobre la reforma a la salud: 'No vine a acabar con el sistema')

En el encuentro, que se dio el pasado 23 de diciembre, la funcionaria dijo que revivir un sistema como el del Instituto de Seguro Social (ISS) no está dentro de sus planes.



Por el contrario, aseguró que este es el diseño que se mantiene hoy en día con las EPS, y es el que se debe reformar para tener una mayor eficiencia.



"El ISS era en la práctica una integración vertical. Lo que hay hoy es el seguro social: la integración vertical de varias EPS con sus clínicas donde yo me pago a mí mismo", afirmó Corcho.



En ese sentido, aclaró que la reforma lo que quiere hacer es "superar el seguro social".



Según la ministra, el borrador del proyecto de reforma estaría pronto en manos del presidente Gustavo Petro, y luego en el Congreso para ser debatido públicamente.



Asimismo, en la entrevista la jefa de la cartera reiteró que esta reforma "no está escrita en piedra", y tendrá muchos ajustes con el paso de la discusión.

Más noticias de Salud