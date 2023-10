Ministerio de Hacienda reconoce que reforma de salud todavía no tiene concepto fiscal

Esta semana la reforma de la salud volvió a tomar rumbo en la plenaria de la Cámara de Representantes. Después de un movido debate el lunes 9 de octubre, en el cual se aprobaron 35 artículos, y una nueva sesión este martes 10 de octubre, en el que se espera que se avance también en la aprobación de un amplio bloque, el proyecto del Gobierno parece ver un escenario positivo.



Sin embargo, las declaraciones de una congresista han generado revuelo y alarma. Esto porque, al parecer, el proyecto de ley avanza sin el visto bueno del Ministerio de Hacienda.



(Lea también: Reforma de la Salud: congresistas advierten que avanza en Cámara sin viabilidad fiscal)

La congresista Martha Alfonso, del partido Verde y ponente de la iniciativa, aseguró que el proyecto no cuenta con un concepto de viabilidad financiera por parte del Minhacienda dado que, según ella, no lo requiere. “La reforma no tiene un concepto de viabilidad financiera del Ministerio de Hacienda porque no creemos que lo requiera”, dijo Alfonso.

Dios mío, @MarthaAlfonsoJ acaba de decir algo muy grave. MUY GRAVE. “la reforma no tiene concepto de viabilidad financiera porque no creemos que lo requiera”. Apague y vámonos. 😹 pic.twitter.com/eRtOE7E1nE — H. (@Missmelindres) October 9, 2023

Minutos después, Alfonso se echó para atrás y aseguró que su afirmación no se debe a que la reforma no tenga un estudio financiero, sino porque “el Minhacienda no tiene poder de veto sobre los proyectos”.

(Lea también: En vivo reforma de la salud: Siga el debate de este martes en la Cámara)

La reforma a la salud si tiene estudios financieros. Las proyecciones de gastos y financiamiento están consignadas desde el texto radicado para el primer debate. Aquí la prueba: 🧵https://t.co/pUUARnt2sK — Martha Alfonso Jurado (@MarthaAlfonsoJ) October 10, 2023

Sin embargo, hoy, la viceministra Técnica del Ministerio de Hacienda, María Fernanda Valdés, reconoció en X (antes Twitter) que efectivamente aún no se ha emitido un concepto fiscal sobre el proyecto.

"No se ha enviado todavía concepto fiscal del MHCP (Ministerio de Hacienda y Crédito Público)", dijo Valdés.

No se ha enviado todavía concepto fiscal del MHCP — María F. Valdes Ⓥ (@MFValdesV) October 10, 2023

Este martes se espera que continúe el debate y que el concepto fiscal sea uno de los puntos claves en la discusión que se realiza en el salón Elíptico del Congreso.

(Lea también: 'Déficit siempre existió, lo diferente es la gestión de este Gobierno')

Las advertencias sobre la viabilidad financiera de la reforma de la salud

Tras las advertencias durante el debate, la situación se extendió a otras voces en el Senado. Una de ellas fue la del congresista Jota Pe Hernández, quien se refirió al tema en su cuenta de X: "¿Qué tal esto? Reforma a la salud, tendrá gastos directos que van desde 5,4 billones en 2024 hasta 12,78 billones en 2033 (cifras confirmadas por el mismo Gobierno) y aún así, salen a decir que no se necesita un concepto de viabilidad financiera del ministerio de hacienda".

La crítica también se trasladó a otros sectores. Por ejemplo, el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, dijo: "Francamente no entiendo cómo se puede decir que no requiere viabilidad financiera".

Francamente no entiendo como se puede decir que no requiere viabilidad financiera.



1. Como se ha discutido desde el inicio, la reforma tiene unos costos fiscales adicionales, que incluso en una primera etapa @MinHacienda calculo en 113 billones de pesos adicionales en diez años… https://t.co/NZzTbonQzz — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) October 10, 2023

En un mensaje, Restrepo explicó seis puntos sobre esta situación, entre ellos que la reforma de la salud tiene unos costos fiscales adicionales, que incluso en una primera etapa el Ministerio de Hacienda calculó en 113 billones de pesos adicionales en diez años.

(Lea también: Hospitales entregan informe de deudas y solicitan aplicar giro directo)

"Es absolutamente obvio que por lo menos la implementación de los centros de atención primaria en salud requerirán recursos adicionales", añadió. Entre otras cosas, Restrepo insistió en que se requeriría un aval Fiscal y articulación con el marco fiscal para esos recursos adicionales, "sean de 6,7 billones o de 11,3 billones, según la estimación usada. Tal como lo establece la normativa vigente".



También advirtió que no hacer esta revisión, aparte de no ser prudente fiscalmente, pone en riesgo el proyecto desde el punto de vista jurídico en su trámite y seguramente no pasaría el análisis que realice la corte constitucional.

