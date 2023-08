“Haremos realidad la Reforma a la Salud. Ya la hemos consensuado con pacientes, EPS y comunidad. Con ellos llegamos a un acuerdo desde el punto de vista técnico. Nos hace falta el acuerdo político”, aseguró el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, en el marco de la conmemoración del primer año de Gobierno.



Al respecto, el jefe de cartera, citó como ejemplo los decretos emitidos por el presidente de la República, que tendrían la intención de mejorar las condiciones de los habitantes del departamento de La Guajira, así como la inversión por más de 80 mil millones anunciada desde el Guaviare, para mejorar la infraestructura hospitalaria en dicho territorio.



Jaramillo, también manifestó que con el aumento en el presupuesto en un 20 %, con respecto al año anterior, se están dando los primeros pasos en la implementación del articulado propuesto por el Gobierno.



“Nunca ningún gobierno había invertido tanto en salud, ya que, además, aumentamos en un 13.23 % el envío de recursos que el Estado les gira a las EPS para que mejoren la atención”, añadió el Minsalud y precisó que se siguen implementando en más de 600 municipios los procesos de prevención, promoción y atención primaria, con el objetivo de que “la salud no sea un negocio, sino un derecho”.



No obstante, las autoridades indígenas Wayuu en La Guajira se han manifestado en contra de este decreto, puesto que, según anunciaron, con esta acción el actual Gobierno "pretende implementar un proyecto de reforma de salud sin surtir el trámite legislativo en el Congreso" y "desconoce los derechos del pueblo indígena wayuu".



La comunidad señaló a través de un comunicado que si bien esta acción propone la formulación, adopción e implementación de un nuevo modelo de salud Propio e Intercultural, no tiene en cuenta el precedente legal estipulado en el Decreto 1953 de 2014, que regula el Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural fundamentado en la realidad sociocultural de los pueblos indígenas y que se encuentra reconocido por la Ley Estatutaria de Salud (1751 de 2015), en donde se garantiza el principio de los derechos fundamentales del pueblo wayuu respecto al acceso y participación en el sistema de salud vigente.



Entre tanto, el Ministro de Salud puntualizó que los congresistas reconocen la necesidad de adelantar las reformas, como lo pide el país, y que ellos son la “talanquera” para que se den (o no se den) dichos cambios o la posibilidad de abrir nuevos espacios de desarrollo y bienestar.

