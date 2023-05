Los firmantes del “Pacto Nacional por un Mejor sistema de Salud”, suscribieron hasta la fecha más de 90.000 firmas para solicitar al Gobierno el retiro del proyecto de ley de reforma a la salud.



"Queremos manifestar al Gobierno Nacional y al Congreso de la República,

nuestra inmensa preocupación por el texto aprobado en el primer debate, que si bien contiene algunas mejoras, como la eliminación de los fondos regionales, plantea cambios al sistema, que son regresivos en la garantía del derecho fundamental a la salud", aseguraron a través de un comunicado.

Al respecto, esta mañana se supo que luego de la reunión que sostuvieron este lunes varios gerentes de EPS con el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, y en respuesta a la invitación a aportar propuestas desde las Entidades Promotoras de Salud (EPS), tres de los gremios que agrupan a las aseguradoras del régimen contributivo y subsidiado —Acemi, Asocajas y la Cámara de Aseguramiento de la Andi— reiteraron al Gobierno que el texto aprobado en primer debate "no resuelve los problemas del sistema de salud y profundiza las inequidades".



Los gremios manifestaron que la reforma no resuelve los problemas del sistema y, por el contrario, propone un modelo de atención que, según ellos, es ambiguo, por lo que puede derivar en ineficiencias y empeorar las condiciones de salud de la población.



Asimismo, de acuerdo con las organizaciones, la confusión de funciones asignadas a los CAPS, a las Gestoras de Vida y a la Adres exponen al Sistema a un riesgo de colapso.



"No es posible resolver los problemas estructurales de la ponencia, ni sus múltiples vicios de trámite, incluida su probable inconstitucionalidad, mediante proposiciones. Consideramos que lo pertinente es un análisis integral y exhaustivo del texto, con el debido rigor y con la activa participación de todos los actores", manifestaron a través de un comunicado conjunto.



Los gremios insisten en el retiro de la reforma, para avanzar en la construcción de verdaderos espacios de diálogo que, bajo el liderazgo del Ministro de Salud, permitan formular un nuevo proyecto.

