Reforma de salud: Equipos médicos y otros ejes centrales de la ponencia alternativa

El senador Fabián Díaz, de la Alianza Verde, radicó este Martes Santo la ponencia alternativa de la reforma de la salud de cara a su tercer debate en la Comisión VII del Senado.

El texto es la llave para intentar concertar el proyecto que hoy está virtualmente hundido en esa célula legislativa, pues 8 de 14 de sus miembros firmaron la ponencia de archivo y uno más manifestó votar por el hundimiento del proyecto.

En esencia, el documento presenta algunas modificaciones, pero se mantiene como eje central la propuesta de inclinar el sistema sanitario hacia la Atención Primaria en Salud (APS), entendida como una estrategia orientada a garantizar el acceso equitativo a los servicios y afectar positivamente los determinantes en salud de la población.

En este sentido, los Centros de Atención Primaria (CAPS) continúan siendo la puerta de entrada al sistema de salud, pero la ponencia alternativa agrega en este apartado a los equipos médicos territoriales.

Cabe recordar que el Gobierno viene implementando el uso de estos equipos en algunos territorios periféricos del país. Según lo manifestó hace algunas semanas el presidente Gustavo Petro, el sur de Córdoba ya cuenta con 70 de estos equipos que podrían costar 15.000 millones de pesos anuales.

Aqui pueden ver como la reforma a la salud ya está en pleno despliegue en el territorio nacional . El sur de Córdoba ya tiene 70 equipos básicos de salud que nos valen 15.000 millones de pesos anuales. Los equipos ya recorren el territorio vigilando el estado de salud de la… https://t.co/iYYBhAgH1a — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 20, 2024

La medida ha sido criticada por empresas, académicos y pacientes del sector puesto que, para su operación, sería necesario un 5 % del valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) que para este año resultaba deficiente (se calculó en 12%).

“Los equipos de salud territorial son parte del modelo de atención que desarrollan los CAPS, y su operación es intramural y extramural, están conformados grupos interdisciplinarios conformados por personas con perfiles comunitarios, técnicos, profesionales y especializados para el cuidado integral de la salud de las personas, familias”, asegura el documento radicado por el senador Díaz.

Si bien estos equipos ya estaban contemplados dentro del marco de la salud primaria o preventiva, los recursos no son claros. Según expertos del sector el ajuste de la UPC no tuvo crecimiento real en tanto no consideró el incremento de frecuencias y, por el contrario, aumentó el Plan de Beneficios (PBS), al cual se destinó un 2,3%, cuya nota técnica se desconoce.

Si a lo anterior se suma el hecho de que se exige que el 5% de la UPC se traslade a financiar equipos de salud territoriales, entonces habría que considerar que se debilitaría otro tipo de atenciones en el sector.

Por otro lado, el texto explica que todas las personas, sus familias y hogares serán adscritos a un CAPS de su preferencia, bajo la responsabilidad de las Gestoras de Salud y Vida (actuales EPS).

“Esta adscripción estará en función del municipio o distrito de residencia. Para la adscripción se deberán cumplir criterios de contigüidad, cercanía y accesibilidad geográfica, garantizando la selección dentro de la oferta disponible de CAPS en la localidad, comuna o unidad administrativa equivalente, según reglamentación expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social”, dice.

Sobre el movimiento de los pacientes a través del circuito sanitario, la ponencia asegura que el Estado deberá reconocer la complejidad y singularidad de todas las enfermedades crónicas, catastróficas y de alto costo, teniendo en cuenta la importancia de la curva de aprendizaje en su abordaje integral. Dicho reconocimiento no se limitará exclusivamente a enfermedades raras o huérfanas.

En este punto, también preocupaba a los pacientes que, en caso de encontrar fallas o barreras a través de la ruta por el sistema tendrían que pronunciarse ante por lo menos 8 agentes sanitarios distintos.

El texto propone que la coordinación regional tendrá la responsabilidad de asegurar la correcta implementación del sistema de referencia y contrarreferencia en la alta complejidad para pacientes con enfermedades crónicas, catastróficas y de alto costo en su jurisdicción, estableciendo protocolos y garantizando la comunicación efectiva entre las diversas entidades involucradas.

Asimismo, ante la situación por desabastecimiento de medicamentos que golpea al país desde hace un año, el texto propone que sea el Estado el responsable de dicha situación cuando se comprueben deficiencias en la planeación y ejecución por parte de las entidades responsables dentro de la cadena de suministro.

Finalmente, sobre la transición de las EPS a Gestoras de Salud y Vida, la ponencia específica que una vez cumplidos los requisitos para esta transformación, y previa aprobación del Ministerio de Salud y Protección Social, como una alternativa del proceso de disolución, “podrá constituirse la Gestora de Salud y Vida como una persona jurídica diferente, ya sea de naturaleza privada, mixta o pública según corresponda, para asumir dicho rol, que será responsable solidariamente con las deudas de la EPS liquidada, con una Junta Directiva o máximo órgano de dirección, de acuerdo con la reglamentación que expida el Ministerio de Salud y Protección Social”.

Especificaciones de la Adres, pagador único del sistema

Una de las aristas más delicadas del proyecto de ley propuesto por el Gobierno, radica en el manejo de los recursos del sistema. La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) continúa asumiendo su rol como pagador único del sistema.

La entidad tendrá que efectuar giros directos a los prestadores de servicios de salud y proveedores de tecnologías en salud, y adelantar las transferencias que correspondan a los diferentes agentes del Sistema.

La Adres también tendrá el rol de realizar los giros de las asignaciones a los Centros de Atención Primaria en Salud o a las instituciones de que dependan o las operen y realizar el análisis de los recursos gestionados mediante un sistema de información que evidencie anomalías o ineficiencias en el uso de los recursos por servicios o regiones, y que permita ajustar el régimen tarifario y de formas de pago.

La ponencia amplía los tipos de auditoría que se deben adelantar y anexa la responsabilidad de publicar información actualizada sobre los tableros de control a los pagos y recursos del sistema.