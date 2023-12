¿A quién se ponen las tutelas; habrá citas más rápido? Resuelva sus dudas de la reforma

Esta semana, el proyecto de reforma de la salud del Gobierno logró finalmente superar su segundo debate en la Cámara de Representantes tras 42 laboriosas semanas. La iniciativa, que ahora pasará a la Comisión Séptima del Senado, cambia por completo la estructura de funcionamiento del sistema con el objetivo de crear un modelo basado en la atención primaria y preventiva.



En el nuevo modelo, las personas estarán afiliadas a un Centro de Atención Primaria en Salud, el Estado será el que maneje la gestión de los recursos, habrá médicos que lo atenderán en su casa con el objetivo de prevenir enfermedades y desaparecerán las EPS. En líneas generales, si nada cambia en Senado (algo poco probable) así sería el sistema.

Miembros del gobierno celebran el paso en la Cámara de Representantes de la reforma de la salud Foto: Néstor Gómez / El Tiempo

Sin embargo, a nivel técnico, la aprobación del proyecto ha generado polémica entre expertos que han enfatizado en que la iniciativa, en vez de resolver las problemáticas actuales, las agrava porque fracciona el sistema, afecta la gestión del riesgo y pone al Estado a encargarse de temas para los que no tiene la capacidad administrativa. Uno de ellos es el exministro de Salud, Alejandro Gaviria, quien resaltó que el proyecto afecta lo que ha logrado el país en los últimos 30 años en términos de salud.

“La reforma aprobada en la Cámara es inconveniente, significaría un retroceso para los pacientes y pondría en riesgo el logro social más importante del país de los últimos treinta años. Confío en que estos prevalecerán finalmente sobre el clientelismo”, dijo Gaviria.

Pero más allá del panorama técnico, donde la Adres jugará un papel fundamental en la gestión de recursos y las EPS se convertirán en un nuevo actor que audite facturas, ¿qué pasa con los pacientes?, ¿cómo cambia la reforma la atención? En EL TIEMPO le respondemos algunas de las preguntas más importantes.

¿A quién se ponen las tutelas?

Uno de los recursos más comunes en el país para hacer valer el derecho a la salud es el uso de tutelas. De acuerdo con cifras de la Defensaoría del Pueblo, tan solo entre enero y septiembre de 2022 se presentaron 109.825 tutelas que invocaron el derecho a la salud, es decir 12.203 tutelas mensuales en promedio, cifra que es 58,31 por ciento superior alas registradas en 2021.

Pero, ¿en caso de que se vulnere el derecho a la salud, a quién iría dirigida la tutela? En el actual sistema, como es la EPS la que gestiona el riesgo en salud, es esa empresa la que recibe la tutela y debe responder. Sin embargo, en el nuevo sistema, de acuerdo con Martha Alfonso, coordinadora ponente del proyecto, en el nuevo modelo la tutela iría directamente a la Institución prestadora de Salud, es decir la clínica u hospital que vulneró el derecho. En ese sentido, si usted es atendio en distintos establecimientos, tendría que interponer varias acciones legales para el restablecimiento de sus derechos en caso de que lo requiera.

¿Qué pasará con las EPS y cuál será su función?

En el nuevo sistema, las Entidades Promotoras de Salud (EPS) se transforman en Gestoras de Salud y Vida. Dicha transformación requiere que las EPS cumplan ciertos requisitos (entre ellos algunos de liquidez que no todas las actuales 28 EPS podrían cumplir).

Los usuarios permanecerían en sus mismas EPS si estas deciden transformase en Gestora, es decir, por ejemplo, si Sanitas permanece en el sistema y se transforma, sus usuarios se quedarían allí, en caso de que no serían trasladados a otra Gestora. Las Gestoras serán una especie de “articuladores” administrativos. Es decir: asignarán citas médicas, auditarán cuentas, segmentarán los riesgos en salud. Pero ya no serán los responsables del paciente.

En el nuevo sistema, las EPS se transformarán en Gestoras de Salud y VIda. Foto: Luis Lizarazo García. Archivo EL TIEMPO

¿Puedo escoger mi CAP?

Los Centros de Atención Primaria (CAP) serán la puerta de entrada través del cual un paciente ingresa al sistema de salud. Cada colombiano estará afiliado a un CAP cercano a su casa o su trabajo.

Estos CAP serán centros de salud que ya existen (públicos, privados o mixtos) o nuevos que construirá el Gobierno. Es decir, clínicas y hospitales a los cuales usted estará adscrito. La reforma señala que usted podrá adscribirse al CAP de su preferencia, es decir en caso de que no le guste el que le fue asignado podrá cambiarlo.

¿En caso de urgencia, debo ir a mi CAP?

No. Los CAP serán donde lo atiende su médico general o médico de familia, que llevará su historia clínica y realizará atención médica preventiva, es decir: le recomendará cómo llevar una vida saludable y buscará identificar enfermedades antes de que estas estén en etapas avanzadas.

Sin embargo, en caso de requerir atenciones en nivel 2 y 3, por accidentes o emergencias, usted podrá acudir a clínicas u hospitales como se ha hecho durante los últimos años y estas, sin importar cual sea, tendrán que prestarle el servicio.

Las urgencias médicas se seguirán atendiendo de la misma manera. Foto: iStock

¿Será más rápida la atención?

Para acelerar la prestación de servicios, de acuerdo con expertos, se requiere un aumento en la cantidad de médicos y personal de salud disponible. Colombia es el país de la Ocde con menos médicos y enfermeros por cada mil habitantes. En el país hay 2,18 médicos y 1,33 enfermeros por cada 1.000 habitantes.

Esa cifra es similar a países de la región como méxico O Brasil. Pero está lejos de economías como España, donde hay 4,5 médicos y 6,1 enfermeros por cada 1.000 habitantes. Sin embargo, la reforma no plantea una solución para este tema.

¿Habrá más especialistas médicos disponibles?

De los 130.000 médicos que tiene el país, solo 30.000 son médicos especialistas. En ese sentido, la reforma establece que se entregarán becas para impulsar el estudio de especializaciones médico-quirúrgicas y del sector salud, aunque no establece cuántas ni cuánto será el presupuesto asignado.

Además, establece un examen único de admisión a esas especializaciones, realizado por el Ministerio de Salud (hoy cada universidad realiza su propio examen de admisión para sus especializaciones). En todo caso, el cambio no sería inmediato, pues habría que esperar que estos profesionales cursaran sus estudios y posteriormente sí ingresaran al sistema.

La reforma plantea becas para la educación de médicos en especialidades médicos quirúrgicas. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

Si ya tengo un tratamiento, ¿debo cambiar de centro médico?



No. Si usted ya recibe un tratamiento médico, por ejemplo, en un centro oncológico por cáncer, esa IPS que le presta tratamiento deberá seguir prestándole su atención y nada debería cambiar. La IPS recibirá el pago ahora no de su EPS, sino directamente del Estado, a través de la Adres, por lo que usted no debería percibir ningún cambio.

¿Se pagará menos por la salud?

No. Según han señalado tanto coordinadores ponentes como el propio Ministerio de Salud, no habrá cambios en el recaudo que se realiza por concepto de seguridad social. Además, el proyecto de reforma tampoco incluye en su articulado normas con el objetivo de disminuir los costos que tiene el derecho a la salud para los colombianos.

¿Quién manejará los recursos?

En el nuevo sistema, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) será la encargada del manejo y distribución de los recursos.

Hoy por hoy, los más de 90 billones que cuesta anualmente la salud en el país son captados por la Adres, pero manejados por cada una de las 28 EPS que se encargan de gestionar y redistribuir los recursos hacia los hospitales y clínicas que prestan sus servicios a los usuarios. Ahora la Adres pagará directamente a clínicas y hospitales y se saltará a las EPS que ya no serán intermediarios financieros.

¿Se construirán CAPS en zonas alejadas?



Sí, la reforma plantea la construcción o adecuación de nuevos CAP. En total estas infraestructuras tendrían un costo aproximado de 11,3 billones de pesos, según el Ministerio de Salud. En zonas rurales habría 1.077 CAP, entre nuevos, reposiciones, adecuaciones o ampliaciones de infraestructura disponible.

¿Vendrá un médico a atenderme a mi casa?

Sí, la reforma establece que habrá unos equipos de salud territorial encarados de visitarlo a usted y a su familia. Esos equipos no solo estarán conformados por un médico, sino que también habrá otros profesionales de salud. Estos equipos serán coordinados por su CAP, que será el encargado de gestionar esas visitas que hagan a su hogar para revisar periódicamente su estado de salud.

EDWIN CAICEDO | REDACTOR UNIDAD DE SALUD

