En consecuencia, el Pacto Nacional por un Mejor Sistema de Salud en Colombia. conformado por académicos, exministros, pacientes, clínicas y hospitales, gremios como Acemi (principales EPS del contributivo) y entidades como la Andi, se han pronunciado hoy para pedir al Gobierno que tenga en cuenta la participación de todos los actores del sistema en la conciliación de este nuevo texto.



"Manifestamos nuestra voluntad de participar en las mesas que deben congregar a agentes relevantes del sistema de salud, empezando por los pacientes y usuarios e incorporar a los sectores académicos, profesionales de la salud, aseguradores, clínicas, hospitales públicos y privados, centros de investigación y universidades públicas y privadas, que nos encontramos unidos en este Pacto por un Mejor Sistema de Salud, con el fin de sumar al debate con sus observaciones y propuestas", anunciaron durante una rueda de prensa.

Carta con la proposición para crear la subcomisión que debatirá nuevamente el texto de reforma de la salud. Foto: Archivo particular

La proposición de crear una subcomisión fue presentada por la representante del Nuevo Liberalismo, Julia Miranda Londoño, con el objetivo de atender la solicitud del presidente Gustavo Petro de generar un acuerdo nacional.



"En el marco del trámite legislativo que surte el Proyecto de Ley No. 339 de 2023 Cámara, con la intención de atender a la propuesta del señor presidente Gustavo Petro, de construir un acuerdo nacional, de manera respetuosa presentamos proposición para la creación de una subcomisión integrada por todos los partidos que conforman la Cámara de Representante, la cual tendrá como finalidad la concertación de un texto que será el resultado de la elaboración de mesas de diálogo nacional", señaló la representante Julia Miranda en el documento donde propone la creación de dicha subcomisión.



De acuerdo con lo aprobado, estas mesas de diálogo estarían abiertas a la participación ciudadana, política, organizaciones del sector y demás interesados; donde se garantizaren los principios de participación, consenso y legitimidad de un proyecto tan importante para el país como lo es la reforma al sistema de salud.

Sin embargo, todavía no se tiene claro cómo operaría esta subcomisión de cara a las sesiones que ya están agendadas en Plenaria de la Cámara para discutir la reforma. Todavía no quedaba claro si con la creación de una subcomisión la reforma entraría de nuevo al "congelador" legislativo.



La representante Martha Alfonso, de la coalición Alianza Verde - Pacto Histórico y coordinadora ponente de la reforma a la salud, aseguró que la discusión del proyecto es urgente y manifestó su desacuerdo con suspender el trámite legislativo con motivo de las concertaciones que busca la subcomisión.



"Esta subcomisión tiene todas las posibilidades y derecho a ser. Haré todo lo que esté a mi alcance por aportar a esa subcomisión, pero de ninguna manera una subcomisión puede subordinar o suspender el trámite legislativo que se ha dado en la reforma a la salud bajo todos los criterios constitucionales y legales que establece la Ley 5, lo que ha dicho la Corte Constitucional en materia de procedimiento y trámite legislativo. Así que no estoy de acuerdo en que se suspenda el trámite e invito a la mesa directiva de la Cámara de Representantes a que se convoque la próxima semana el trámite de reforma a la salud", manifestó la semana pasada.

1. No se dejen engañar. Proposición de @JuliaMirandaLo no fue para suspender trámite legislativo de #ReformaALaSalud.



Propuso crear subcomisión para producir texto a partir de mesas de diálogo abiertas a participación ciudadana; esto no subordina el trámite legislativo. — Martha Alfonso Jurado (@MarthaAlfonsoJ) August 30, 2023

En efecto, la discusión de la reforma retomará su curso en Plenaria de la Cámara este martes 5 de agosto, una situación ante la cual, el representante del Centro Democrático, Andrés Forero, manifestó que se desconoce la decisión soberana de constituir una subcomisión para concertar un texto alternativo de la reforma a la salud.



"Adicionalmente, deja en evidencia que ese llamado a un gran acuerdo nacional de parte del presidente de la República, Gustavo Petro, es solamente un discurso vacío y que lo que buscan es imponer la visión del gobierno nacional sin ninguna clase de modificaciones", aseguró.

Reforma a la salud en el 1er punto del orden del día del martes.



Están desconociendo la decisión soberana de la @CamaraColombia de crear una subcomisión que concerte un nuevo texto y queda en evidencia que el llamado de @petrogustavo a un “gran acuerdo nacional” es puro cuento. pic.twitter.com/wMCpRMuTvX — Andrés Forero CD #1️⃣0️⃣1️⃣ (@AForeroM) September 1, 2023

