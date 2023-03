El exministro Alejandro Gaviria no ocultó de nuevo sus reparos contra la reforma de la salud que hace su curso en el Congreso de la República. Tras unas semanas de su salida del gobierno Petro, en medio de las discusiones de la iniciativa liderada por la ministra Carolina Corcho, hizo fuertes críticas del articulado que pretende darle un giro al sector.

(Además: Reforma de salud: conservadores y la U no se apartan, pero advierten al Gobierno).

"Aquí no hay un análisis profundo sobre los problemas de sostenibilidad. (...) El sistema de salud de Colombia es muy abierto y no ha podido lidiar de manera eficaz con las presiones tecnológicas y demográficas", comentó durante el foro 'Protección del Derecho a la Salud desde el Control Fiscal', evento organizado por la Contraloría General de la República.

Para Gaviria, quien estuvo frente a la cartera de Salud en el gobierno de Juan Manuel Santos, la reforma planteada por Petro, en lugar de avanzar, representa una vuelta "al pasado" porque habría un diseño de un Sistema Nacional de Salud "como el que había en los años 80, basado en una sola puerta de entrada al sistema con un pagador único".

La Reforma de la Salud fue presentada el 13 de febrero por el Gobierno. Foto: Sergio Acero Yate. EL TIEMPO

(Le recomendamos: 'Ministra Corcho decía que el texto de reforma tenía lo que acordamos, pero no').

Esa reforma no va a resolver los problemas de corrupción, va agravarlos FACEBOOK

"El sistema no está bien armado. Tenemos un sistema no bien concebido. Quiero ser claro: esa reforma no va a resolver los problemas de corrupción, va agravarlos. Va a resultar en más corrupción y menos controles", sentenció el también economista.

Según él, "no se está construyendo sobre lo construido", sino que la iniciativa parte de una visión muy cargada a nivel ideológico.

"La reforma como está planteada es una utopía regresiva", concluyó en su intervención, refiriéndose a que el articulado -pese que busca "un mundo mejor"- no está bien diseñado y puede traer más problemas.

Duras críticas del exministro Alejandro Gaviria a la propuesta de reforma a la salud del gobierno Petro. "va a resultar, creo yo, en más corrupción y menos controles" pic.twitter.com/tu59PjaFpD — Ana María Cuesta (@ana_cuesta) March 28, 2023

¿Cuál es el futuro de la reforma de la salud?

Ni los conservadores ni 'La U', por ahora, se apartarán de la reforma de la salud del gobierno del presidente Gustavo Petro. Aseguraron que respetan la decisión del Partido Liberal de no apoyar el proyecto, pero dicen que por su lado van a esperar el articulado.

Dilian Francisca Toro, directora del partido de 'la U'. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

(Siga leyendo: Si la ministra insiste en su proyecto inicial, no acompañaremos: conservadores).

"Con Efraín Cepeda ya hablamos. Como establecimos anoche con el Presidente, vamos a esperar el articulado", aseguró Dilian Francisca Toro, directora del Partido 'de la U'.



Eso sí, lanzaron una advertencia: "Si el articulado no tiene los acuerdos plasmados, pues también nos levantamos".

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

*Con REDACCIÓN POLÍTICA

