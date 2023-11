Reforma de la salud: levantan sesión, tras solo aprobar dos artículos en agitado debate

El representante Andrés Forero, de Centro Democrático, asegura que su partido, que tiene 16 escaños en la Cámara de Representantes, no votará el proyecto.



Asegura que sí se quedarán a discutir el articulado, pero que no votarán el articulado para "romper el quórum".



En todo caso, sin los votos de los 36 representantes, entre Cambio Radical y Centro Democrático, aún se podría aprobar el proyecto porque no alcanzan para romper el quórum pero pone a prueba a la coalición de Gobierno.