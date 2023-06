Desde el momento en que el Gobierno radicó su polémico proyecto para reformar el sistema de salud en Colombia, uno de los puntos que ha generado críticas e interrogantes entre líderes y actores del gremio es el impacto financiero que deriva de múltiples propuestas consignadas en el articulado.



Hoy, durante un foro realizado por la Anif, Acemi, la Universidad EAFIT, La Andi y la Universidad de Medellín, se reunieron voces de todas las orillas del sector para analizar lo que sucedería con el aseguramiento y la sostenibilidad financiera en caso de que el proyecto del Gobierno se apruebe en su totalidad.



Luis Alberto Martinez Saldarriaga, Viceministro de Protección Social, manifestó que un reto mayor del sistema es la mercantilización de los recursos. Resaltó que una de las posibles soluciones es la que propone el Gobierno con su reforma con la que se intenta fortalecer las redes primarias para facilitar el acceso de los servicios en todos los territorios.



"El sector debe vender servicios que sean rentables y den utilidad, por lo que le hemos dejado la organización de los servicios al mercado y dejamos de lado las necesidades de la población", dijo y enfatizó en que es necesario salir de lo que llamó la "trampa de mercantilización de los servicios", para encontrar la sostenibilidad del sistema y que los recursos respondan a las necesidades de la población.



En consecuencia, Martínez resaltó que la propuesta de la reforma contempla un aseguramiento social en salud que transciende el aseguramiento individual, esto porque existe una "brecha" entre el régimen contributivo y subsidiado, en donde la atención a los usuarios "depende de que tan bien financieramente esté nuestro asegurador y ahí hay un problema ético o, si se quiere, moral".



"Hoy tenemos un sistema fragmentado, los prestadores de servicio compiten entre sí y se segmenta a las personas dependiendo de sus recursos", explicó. También manifestó que hasta ahora "el gobierno ha tomado a las EPS como un instrumento de política pública para contener el gasto, pero muchas de estas medidas se convierten en barreras de acceso".

Por su parte, Mauricio Santa María, presidente de Anif, aseguró que uno de los grandes logros del sistema de salud actual es la cobertura (actualmente es del 99 % y existe equidad entre el subsidiado y contributivo). Esto, con relación al gasto de bolsillo, y el aseguramiento, es un factor positivo. Mientras que en 1997 casi la mitad de los pacientes decía que no podía acceder a los servicios de salud porque no tenía cómo pagarlos, en 2021 al menos el 5,7 % de la gente podía acceder a ellos.



De acuerdo con Santa María, el nivel de desarrollo de los países asociado al gasto de bolsillo en salud pone a Colombia en una buena posición. "El objetivo de dar protección financiera en los hogares cuando hay una enfermedad se está cumpliendo a cabalidad y cuando se compara con países como Canadá (gasto de bolsillo 22 %), vemos que estamos bien (gasto de bolsillo en Colombia es de 14 %)", afirmó.



Sobre los indicadores de salud, que han sido criticados duramente por varios actores del gremio, el presidente de la Anif, manifestó que, si bien algunos no son tan sobresalientes, son muchos los indicadores que han mejorado y muestran la efectividad del sistema de salud actual.



Una de las críticas de Santa María a la reforma que pasó a segundo debate en plenaria, es que "las personas pierden su libertad de elección". Esto porque el articulado propone como puerta de entrada al sistema a los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS), espacios de atención distribuidos por cada 25.000 habitantes.



Se ha resaltado varias veces, que la idea con estos Centros de salud es que todos los ciudadanos puedan registrarse en el más cercano a su casa y los pacientes que requieran atención con especialistas serán remitidos desde el CAP a los centros hospitalarios de mediana y alta complejidad públicos, privados y mixtos que hagan parte de su red.



No obstante, son muchos los críticos que aseguran que esto limitaría la libertad de un paciente para escoger el lugar en donde desea recibir atención. Esto repercutiría en más trámites y sobrecostos en filas, pagos, y situaciones de corrupción.



Finalmente, sobre el riesgo financiero, el presidente de la Anif dijo: "El sistema no está mercantilizado. Estamos en un sistema en el que hay que pagar salarios, comprar medicamentos, pagar servicios públicos, etc. No estamos en un mundo donde todo es gratis, funcionamos en un sistema en el que las cosas valen plata. No hay un modelo para el riesgo financiero".

El polémico rol de la Adres

Uno de los puntos más discutidos sobre el proyecto de ley del Gobierno ha sido el papel le otorgó a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) que, con la aprobación del artículo 60 del texto, funcionaría como un pagador único, por lo que esta entidad sería la encargada de recibir todos los recursos del sector y girarlos directamente a los prestadores (hospitales y clínicas).



Aunque son muchos los analistas que aseguran que la entidad no tiene la capacidad de actuar como pagador único del sistema, esta semana la Adres aseguró que sí tiene la capacidad operativa para sobrellevar las 19 funciones que le otorga la reforma.



Previamente, Félix León Martínez, director de la Adres, había mencionado que con esta iniciativa se busca un mayor control del Estado en el sistema, por lo que se habrían propuesto robustos sistemas de información, análisis continuo de eficiencia del gasto, juntas administradoras regionales que controlen lo que pasa en los fondos, y una constante vigilancia y supervisión de la Superintendencia Nacional de Salud.



En entrevista con EL TIEMPO, explicó que la Adres tiene la capacidad de procesar mensualmente, para giro directo del régimen subsidiado 1,7 millones de facturas para el pago a 2.800 IPS y proveedores y, para el contributivo (que utiliza en menor medida este mecanismo) 204 mil facturas para el pago a 856 IPS y proveedores.



"Y no solo es un tema de capacidad de procesar altos volúmenes de transacciones, sino también del tiempo necesario para la operación: el proceso de giros al régimen subsidiado toma en promedio entre 13 y 16 horas, y para el régimen contributivo entre 9 y 12 horas. Quiere decir que, si la reforma ordena el giro directo para la totalidad de las IPS y proveedores, en ambos regímenes, se requeriría un tiempo de procesamiento cercano a 48 a 64 horas, lo que no supone dificultad alguna", argumentó.

