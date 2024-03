Reforma de la salud: ¿por qué expertos cuestionan 'aval fiscal' de Minhacienda?

"El documento publicado por Hacienda no es realmente un aval fiscal; corresponde a los analistas y centros de pensamiento estudiarlo para darle elementos de juicio a los congresistas al momento de tomar decisiones. Una primera mirada permite decir, al menos, que es un estudio incompleto", manifestó esta mañana Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), a través de su cuenta en X (antes Twitter).

El aval fiscal es el documento mediante el cual el ministerio de hacienda le dice al Congreso que puede proceder con la aprobación de cualquier ley dado que el Estado colombiano está en capacidad hoy y siempre de poder asumir las obligaciones que se deriven de una aprobación de… https://t.co/yMqndt0tJW — Bruce Mac Master (@BruceMacMaster) March 21, 2024

Lo anterior luego de que el Ministerio de Hacienda presentara el documento que expone la supuesta viabilidad fiscal del proyecto que está virtualmente hundido en la Comisión VII del Senado.

A pesar de que representantes del Gobierno aseguran el proyecto de ley cumple con los requisitos establecidos de regla fiscal, Ana María Vesga, directora de Acemi (gremio que agrupa a las principales EPS del régimen contributivo) insistió en que la información no constituye, bajo ninguna circunstancia, un aval fiscal y que además reconoce un faltante de 15,5 billones que tendrían que buscar espacio antes de junio vía Confis, reduciendo el gasto de otros sectores.

"Pero incluso señala que al sistema le faltan recursos para 2024, que no se conoce la base técnica de los cálculos de inversiones y ahorros que entregó Minsalud y que tampoco es claro si la UPC alcanza o no. ¿Qué más evidencia necesitamos?", dijo Vesga.

Y es que, por ejemplo, en 2025, si el proyecto finalmente obtiene las mayorías en el Senado, el sistema tendrá ingresos por 103 billones de pesos, pero su funcionamiento será de 105 billones de pesos.

Algo similar sucedería en 2028. Ese año, según la proyección que hace el Ministerio de Hacienda, los ingresos del sistema serían de 122 billones de pesos. Y sucede lo mismo en el 2033, fecha final de la proyección. La cartera económica señala que ese año el sistema costaría 143 billones de pesos, pero los ingresos serían de 124 billones de pesos.

Sumado a esto habría que recordar que el sistema de salud cerró 2023 en medio de la más profunda crisis financiera de los últimos 30 años. Gremios, movimientos y académicos del sector llegaron a esta conclusión tras analizar el déficit financiero de toda la cadena de valor, estimado en 9,6 billones de pesos por la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif). Según expertos, documento debería contemplar entonces el hueco deficitario.

Analistas explican que el hueco financiero responde a factores internos del sector como un mal cálculo (insuficiencia) de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), un incremento excesivo en la frecuencia de usos por parte de los ciudadanos y, en consecuencia, un desbordamiento por la amplitud del Plan de Beneficios en Salud (PBS), así como deudas atrasadas del Estado al sistema.

A esto habría que sumarle otros factores externos como la presión tecnológica, la inflación, la volatilidad de la tasa de cambio, etc. Un asunto sobre el que las EPS han reiterado que los recursos son insuficientes a pesar de las medidas implementadas para gestionar la siniestralidad.

Al respecto, Carmen Eugenia Dávila, directora de Gestarsalud (gremio que agrupa a las EPS del régimen subsidiado) asegura que las consideraciones de este nuevo 'aval fiscal' no se alejan mucho del documento anterior entregado al Congreso de la República (un escenario fiscal). "Señala que los ingresos podrían estar dentro del marco fiscal de mediano plazo, siempre y cuando se hagan ajustes presupuestales con otro sector. Vemos que esa es una posibilidad compleja dada la dificultad de financiamiento actual del país y el manejo del presupuesto público", dijo.

Dávila señaló que es válido el esfuerzo de Hacienda de informar los avances en el camino. No obstante, reiteró que el documento no es el aval fiscal.

Según Dávila, los costos son los mismos que había estimado el Ministerio de Salud y Protección Social, y la conclusión al respecto es la siguiente: "el déficit que existe en 3 años de aproximadamente 10 billones sigue existiendo, y en el concepto de muchos estudiosos y académicos no se ha tenido en cuenta para costos importantes que se plantean en la reforma como el subsidio a la oferta, la financiación integral de los equipos básicos de salud, la infraestructura pública, la formación del talento humano, entre otros", explicó.

Entre tanto, la representante del Partido Verde, Marta Alfonso, aseguró que la reforma sí está financiada. "El costo del sistema de salud, según el documento del Ministerio de Hacienda a 2033, será de 143 billones de pesos. Esto quiere decir que el valor de la reforma es de 14 billones de pesos adicionales a lo que ya tiene el sistema proyectado a 2033. Eso significa que anualmente la reforma cuesta 1.5 billones de pesos, que no es nada respecto a la masa monetaria de más 95 billones anuales en promedio que maneja el sistema de salud a 2033. Hoy en reservas técnicas están perdidos 13.7 billones, según el informe de la Contraloría. La reforma cuesta casi lo mismo, pero atendiendo la gente, garantizando acceso efectivo a servicios de salud".

Dávila señaló que es válido el esfuerzo de Hacienda de informar los avances en el camino. No obstante, reiteró que el documento no es el aval fiscal. "No tiene esas características y no da la seguridad de que los recursos existen en el prepuesto ni en los presupuestos futuros para poder financiar este proyecto", dijo.