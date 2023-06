Luego de que el proyecto de reforma de la salud que propuso el Gobierno pasara el primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, son muchos los actores del sistema de salud que han solicitado el retiro del articulado argumentando falencias estructurales y de trámite.



(Siga leyendo: ‘Esto es un llamado para que se haga una buena reforma’: Augusto Galán)

Por su parte, Gestarsalud -gremio que agrupa a las EPS del régimen subsidiado- manifestó a través de su boletín mensual que el texto de reforma que avanzó en primer debate "no soluciona los problemas actuales que enfrentan los usuarios, pone en riesgo la prestación de servicios y expone a los pacientes a más trámites, a falta de continuidad en sus tratamientos, desamparo en su atención y un incremento en el gasto de bolsillo".

De acuerdo con el gremio en el texto aprobado se percibe una falta de claridad frente a los responsables de las funciones y una fragmentación tanto de las redes de prestación (entre el primer nivel y las instituciones de mediana y alta complejidad), como en las funciones relativas al sistema de referencia y contrarreferencia, que tendrían las Gestoras de Salud y Vida (actuales EPS), los CAPS, la ADRES y las entidades territoriales.



"Esta situación generará, sin lugar a dudas, una excesiva complejidad en la operación del modelo de salud y la coordinación y articulación resultará difícil entre las instancias involucradas de cara a los usuarios, siendo estos los principales afectados, tal como se muestra a continuación", aseguraron.



(Le puede interesar: ‘La reforma se ha satanizado, pero reconozco que no hemos sido buenos informadores’)



Respecto a la financiación de los Centros de Atención Primaria (CAPS), se estipula que su financiación será con recursos de oferta, es decir, un presupuesto específico que se les otorgará. "Lo anterior, en esencia, es tomar una parte importante del subsidio que actualmente está destinado a la atención de la población más pobre y vulnerable para convertirlo en un subsidio destinado al funcionamiento de los CAPS públicos, privados y mixtos", explican desde la entidad.



En otras palabras, se cambia el beneficiario del subsidio individual, dejando de estar en cabeza de las personas y pasando a las instituciones.

📣 ¡Llega nuestro boletín mensual!



Luego de un análisis técnico al texto de reforma a la salud aprobado en primer debate, Gestarsalud revela los problemas puntuales que pueden afectar a los usuarios en el día a día.🧵👇🏻 — Gestarsalud (@Gestarsalud) June 1, 2023

Este cambio de modelo tiene un efecto directo sobre la atención de los usuarios, pues se corre el riesgo de que se atienda al usuario en los CAPS solo hasta que los recursos alcancen, como ha sucedido en otras oportunidades.



El boletín de la entidad asegura que, con el modelo propuesto, el usuario no tendría garantizada la atención del primer nivel, como quiera que esta depende de si los recursos de oferta son suficientes o no.



"Vemos que hay múltiples responsables en el ciclo de atención de los pacientes. Por ejemplo, en el primer nivel de atención hay un responsable que puede estar ligado a la Gestora de Salud y Vida o puede no estarlo y existe un fraccionamiento entre el primer nivel y la mediana y alta complejidad", resaltó Carmen Eugenia Dávila, directora de Gestarsalud.



Asimismo, Dávila manifiesta que "no está claro quién va a garantizar el suministro de medicamentos. Para un paciente de alto costo que requiere permanente suministro de medicamentos sin interrupción existen riesgos infinitos".



Sobre el sistema de referencia y contrarreferencia, la directora de Gestarsalud aseguró que todavía no es claro quién va a manejar este sistema (no se sabe si serán los CAPS, las Gestoras de Salud y Vida o la coordinación departamental), por lo que "el usuarío quedaría perdido dentro del sistema de salud en donde es necesario que los responsables y las rutas sean muy claros", concluyó.

Más noticias de Salud