El debate por la reforma de la salud sigue avivándose cada día. Esta semana no solo se reunió el presidente Petro con los líderes del partido de la U y el Conservador, Dilian Francisca Toro y Efraín Cepeda. Sino que hace apenas algunos minutos, el líder del partido Liberal, César Gaviria, dijo que la colectividad no apoyaría el proyecto.

Eso, después de que tanto Toro como Cepeda hayan asegurado que no se respetaron los acuerdos pactados durante las reuniones entre Gobierno y las colectividades.

Dilian Francisca Toro, presidente del partido de la U; junto a Efraín Cepeda, presidente del partido Conservador; este martes durante un foro organizado por la Contraloría. Foto: Miltón Díaz. EL TIEMPO

En medio de toda esa coyuntura, la representante del partido Alianza Verde y coordinadora ponente del proyecto, Martha Alfonso, asegura que el Gobierno tiene aún los votos para que pase, al menos, por la Comisión Séptima; señala que los partidos entendieron como acuerdos cosas que no lo eran; y enfatiza en que algunos representantes liberales probablemente se apartarán de las decisiones de Gaviria.

Hoy, en un foro, Dilian Francisca Toro aseguró que ya estaba casi todo listo. Que solo falta darle un visto final a la ponencia y que de ese texto depende el apoyo de los partidos. ¿Cómo están coordinando el tema y cuándo se espera que salga la ponencia?

En teoría, el acuerdo al que llegamos ayer es que se iba a hacer una reunión técnica más, porque ellos mismos la pidieron, solicitando que sus equipos técnicos, los nuestros y los del Ministerio de Salud, pudieran nuevamente sentarse a afinar y ajustar lo último que haría falta del articular.

Si ellos tienen la postura de que ya no requieren la mesa técnica, eso significaría que estamos entonces en libertad de equipos ponentes de avanzar en la ponencia que ya está bastante avanzada. Y yo esperaría que la pudiéramos estar entregando el viernes, en lo posible.

Sin embargo, la ponencia se ha trabajado sobre la base del proyecto del Gobierno y de los pedidos de modificaciones que presentaron Conservadores, U y Liberales.

Eso significa que, al acumularse los demás proyectos, la ponencia tendrá que surtir un nuevo proceso de armonización con los artículos que pueden juntarse de esos otros proyectos de ley del Centro Democrático y Pacientes Colombia. Así que no sé si lo logremos de aquí al viernes, pero nuestra meta es poder radicar ojalá de aquí al viernes.

Una de las cosas en las que han insistido después de la reunión, tanto Cepeda como Toro, ha sido que ellos han dado recomendaciones y cuando ven el documento final, el que se presentaría la ponencia, ese texto no recoge esas recomendaciones y esos acuerdos a los que se han llegado. ¿Cómo se va a garantizar que esta vez sí se recojan esos acuerdos?



Pero, mira, es que hay visiones muy distintas del aseguramiento. Ellos lo entienden de una manera y el Gobierno lo entiende de otra manera. Yo soy mucho más cercana a la visión que tiene el Gobierno en el aseguramiento.

Por eso te voy a decir que ayer, en la reunión con el presidente a bordo, quedó en evidencia que lo que Conservadores, Liberales y U habían interpretado como un acuerdo, no lo era. Ayer quedó en evidencia porque el presidente mismo dice "no, la conversación se dio en estos términos, lo que yo dije fue esto, y esto fue lo que aprobamos". Y ellos, digamos, interpretaron de otra manera ese acuerdo con el presidente.

Ministro Alfonso Prada acompañado de la ministra de Salud Carolina Corcho y ponentes de la reforma tras la reunión de ayer lunes con los paridos. Foto: Presidencia

Entonces las cosas son de parte y parte. Esto, de todas maneras, es una negociación frente a dos perspectivas casi que antagónicas del sistema de salud. Y lo que se ha ido construyendo durante este tiempo es un ejercicio de acercamiento de esas posturas casi que opuestas.

A propósito de la reunión junto al Presidente @petrogustavo en la que hablamos sobre la reforma a la salud, estos son mis comentarios. pic.twitter.com/G02MFrrMMQ — Martha Alfonso (La Profe) (@MarthaAlfonsoJ) March 28, 2023

Hemos ido encontrando mecanismo, hemos ido encontrando consensos y hemos logrado concertar un altísimo porcentaje de la reforma. ¿Qué sucede? Pues que hay una defensa de los partidos para que las EPS sigan como unas aseguradoras del riesgo. Lo que, en términos personales te lo digo, pero también se ha planteado en documentos el Gobierno, es que hasta el momento, ellos no han asegurado un solo peso del sistema sanitario.

Bueno, dicen que sí, pero es pirrico con relación al aporte monetario que año tras año hace el Estado. Entonces, yo realmente creo que las EPS no han tenido nunca dentro del sistema una función de aseguramiento, porque ellos no ponen un recurso financiero para sostener o asegurar el sistema, primer punto.

Lo segundo es que dicen que las EPS no ponen plata, que lo que hacen es controlar el gasto, asegurar que las IPS no cobren lo que quieran al sistema. ¿Y nosotros qué decimos? Por lo menos desde la lectura de la ponencia que yo tengo, también lo ha planteado el Congreso, y es que esa figura, digamos de aseguramiento comercial, no ha garantizado el derecho a la salud, que es otra perspectiva que tiene esta reforma.

Y que además hay unos elementos que van a garantizar esa contención de gastos con el manual tarifario con techos y pisos. Hoy no existe un manual tarifario en Colombia, cada EPS establece con las IPS que contrata como le parece, o muy bajito con los hospitales públicos o exageradamente alto el pago a sus clínicas privadas.

Entonces, hay una discusión muy profunda sobre ese concepto del aseguramiento que se transforma con la reforma y que los partidos han venido defendiendo la vieja usanza, el viejo método, la vieja comprensión del concepto de aseguramiento social de la salud. Pero hemos ido encontrando acuerdos.

Queda un punto central que es el papel de las EPS, y eso lo que nos ha permitido cerrar el acuerdo. Porque el gobierno propone que sea un papel administrativo y los partidos proponen que sea un rol administrativo de aseguramiento y que también tenga capacidad de contratación, digamos, de servicios de salud.

Facebook Twitter Linkedin

El futuro de las EPS ha sido el tema central de la discusión en la reforma. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

¿Qué cosas entendieron los partidos como acuerdos que finalmente no lo eran?

Por ejemplo, que habían entendido que Gustavo Petro aceptaba que las EPS se mantuvieran como aseguradoras del sistema.

Él ayer les dice que "en qué momento. Yo lo que les dije, y se lo dije nuevamente de frente, es que el papel que las EPS deben jugar dentro del sistema es un papel administrativo, porque el Estado pone la plata, nosotros desde el Gobierno vamos a organizar las redes de prestación de servicios, garantizando una mayor gobernanza y complementariedad de la red para que no haya barreras de acceso sobre que una EPS tiene contrato con esta entidad o con esta no, entonces, por eso hay barreras de acceso. Eso se organiza desde el Gobierno, desde el Ministerio de Salud, en coordinación con los entes territoriales y pues obviamente con los prestadores de servicios que serán clínicas privadas, públicas o mixtas".

Pero ellos entendieron otra cosa, porque además es lo que tienen en la cabeza y han defendido todo el tiempo y es el rol de aseguradoras de las EPS, que te insisto, nunca han funcionado como tal, se llaman así aseguradoras, pero realmente no han funcionado como tal.

Mientras la infraestructura privada creció con recursos públicos, la red hospitalaria pública, que atiende a millones de colombianos, marchitó. pic.twitter.com/F5ouoZMeVb — Martha Alfonso (La Profe) (@MarthaAlfonsoJ) March 23, 2023

Salen los liberales del apoyo a la reforma, el gobierno aún tiene los votos para pasar el proyecto un poco a ras, entonces, ¿cuál va a ser la estrategia para que el proyecto pase?



Yo creería que podemos tener los votos para que la reforma pase por una razón: y es que yo no creo que los liberales que han luchado históricamente por garantizarle derechos a la gente, por el derecho fundamental a la salud, han movilizado gente, han puesto acciones populares, vayan a permitir que por un 1 % de desacuerdo se tire a la borda un 99 % acordado.

(Lea también: Reforma salud: Gobierno dice que hay 99 % acordado y diferencias se ‘superaron’)

Yo creo que aquí va a haber una exigencia de autonomía parlamentaria también. Yo creo que César Gaviria es un sector del partido Liberal, pero no representa a todo el partido Liberal. Y yo creo que lo que está generando César Gaviria es una crisis al interior del partido Liberal, porque muy seguramente muchos parlamentarios van a exigir autonomía parlamentaria para poder votar la reforma a conciencia, no presionados bajo intereses ni políticos, ni económicos, ni de terceros, sino a conciencia.

Es un partido que ha luchado por derechos en este país, que ha luchado por el estado social de derecho, y lo que esta reforma está haciendo garantizar un derecho fundamental que ha sido tremendamente sistemáticamente violado durante tres décadas.

Pero, ¿tiene todavía la fuerza suficiente el Gobierno para pasar el proyecto?

Yo creo que sí, creo que es una reforma muy bien estructurada, creo que es una reforma que resuelve problemas fundamentales, profundos, estructurales del sistema de salud en Colombia. Creo que es una reforma que va a garantizar, como te digo, el derecho a la salud de los colombianos y colombianas.

Y creo además que tenemos los votos para aprobarla en la Comisión Séptima. Claro, ya la plenaria de Cámara será otro asunto, esperemos que llegue ese momento, pero tengo casi que una certeza que tenemos los votos para pasarla en Comisión Séptima.

