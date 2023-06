En el marco del segundo debate de la reforma de la salud, el Representante a la Cámara, Andrés Forero, y el Senador, Miguel Uribe, se reunieron en el transcurso de la mañana para "escuchar a usuarios y pacientes con el fin de darle voz a quienes no han tenido un espacio con el gobierno nacional y que son los protagonistas de la reforma", según manifestó Uribe en la apertura del evento.



Además de los dos congresistas, fueron convocados el Ministerio de Hacienda, el DNP y el Ministerio de Salud, sin embargo, no huvo presencia de ninguna de las tres entidades.



Con la conversación que se dio en el Salón Elíptico del Congreso se crearon unas memorias que serán presentadas en la Cámara y en el Senado, con el fin de integrar los testimonios y preocupaciones a las ponencias.



"Lo que aquí importa es la vida de la gente", dijo el senador y agregó que el 70 por ciento de los colombianos cree que se requieren cambios en el sistema, pero manteniendo la estructura que se tiene en la actualidad.



Así, se reunieron 55 incritos que fueron divididos en un primer bloque de pacientes usuarios, después de expertos y académicos, el tercer bloque con entidades prestadoras de salud, para terminar con la rama institucional.

Preocupaciones de pacientes

- Habrá mayor inequidad: "Si yo iba al servicio de una entidad especializada y estaba en el sur e iba al norte por la atención, ahora les toca ir a un centro de salud del barrio y no podrán acceder a la tecnología y a los avances", dijo la representante de usuarios de Compensar.



- Yolima Méndez, presidenta de la Fundación Colombiana de Leucemia compartió preocupaciones de una mujer con Linfoma, para aterrizar la realidad en quienes se verán afectados: "me preocupa mi tratamiento, porque no quisiera que me cambien la IPS, ni que me cambien el médico que ya conoce mi caso y que me ha visto desde que fui diagnosticada", lo que indica problemas en la continuidad de los tratamientos.



- Actualmente, hay quienes responden por las responsabilidades en cuanto a salud. Pues, ante inconformidades hay entidades a las que denunciar, a quien entutelar o reclamar, sin embargo, con lo planteado no habrá a quién acudir.



Distintos actores del sistema insisten en que el articulado no resuelve los problemas de fondo. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO @cesarmelgarejoa

- Un paciente de la Nueva EPS con 74 cirugías testifica que las EPS si funcionan, exponiendo su caso, ya que han invertido 11 mil millones de pesos en su recuperación. Además, dice que sus medicamentos son de alto costo y le preocupa que la estructura que plantea el nuevo proyecto elimine los beneficios que recibe.



- Otro factor que causa preocupación es el empalme que tendrán los pacientes con las nuevas formas de operar del sistema, en caso de que la reforma sea aprobada en su totalidad.

Preocupaciones de la academia

- Se plantea que la cobertura no es acceso, pero hay múltiples estudios que relacionan los términos. "Colombia es uno de los países de Latinoamérica con gasto de bolsillo", dice Eduardo Alvarado perteneciente a la Universidad de Antioquia.



- La creación de un régimen de talento humano en cuanto al sistema, porque este limita la remuneración de los trabajadores de la salud, bajo la ley 4 de 1992, y pondrían en riesgo un pago digno, lo que iría en contra de llevar personal a la Colombia profunda.



Apuntes de uno de los congresistas sobre los artículos en bloque que se estaban votando. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

- Incluir la autorregulación para tener un criterio normativo con el que se evalue si el desarrollo profesional es o no correcto y que se entienda como el conjunto de actos reconocidos y aceptados por la evidencia científica.



- Hay que garantizar que los recursos son suficientes para velar por el derecho de la salud de todos los colombianos, para poder atender, para medicamentos, tratamientos y no está claro de dónde saldrán los recursos.



- Se deja a un lado la integración del sistema, porque no se articulan las necesidades de lo que creen que es mejor para los pacientes. Por el contrario, lo que se hace es fragmentarlos.

Preocupaciones de asociaciones y EPS

- No hay que tenerle miedo a un momento de reforma, pero si se quiere que sea buena, tiene que ser equilibrada y justa. Con la reforma se están previendo cosas que ya pasan. Sin embargo, tiene que haber una transición inteligente, no pueden haber competencias cruzadas para que cada quien sepa qué tiene que hacer.



- No hay definición de un modelo en los diferentes modelos de complejidad y menos la interacción entre la baja, la mediana y la alta complejidad. De igual forma, se desconocen las inclusiones y las exclusiones que tendrán los servicios.



- No se pueden desconocer los avances científicos y de cobertura que se han logrado en los últimos 30 años. Hay que trabaja r para que sea una reforma legítima para todos, incluyendo a los pacientes.

Pancartas del pacto históriico Foto: Jimena Delgado

- Confromar las redes es algo complejo y no se contempla a cabalidad, son más de 8 mil servicios distintos, más de 10 mil tecnologías por las que se tiene que responder y garantizar que estos tengan una correcta disposición a los usuarios.



- La discusión de la reforma ya tiene implicaciones y está pasando una cuenta de cobro muy alta para el sistema. Es notorio que la frecuencia de uso es muy grande en los servicios y está congestionando los servicios, que está generando un desbalance financiero del sistema y no se está disutiendo esto en el momento.



Jimena Delgado

Escuela de Periodismo EL TIEMPO