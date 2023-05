En la intervención, el mandatario dijo que através de un acuerdo se consertó la eliminación de nueve artículos y la modificación del 138. Sin embargo, momentos antes se planteó la posible eliminación del punto 82 que habla de técnicas desconcentradas para garantizar el manejo de los recursos y la asistencia a los municipios para la planeación en salud.



Motivo que incentivó el pronunciamiento del ministro de salud, Guillermo Jaramillo, quien mostró su preocupación ante la importancia del articulado, junto con las fallas que tuvieron sistemas pasados y la importancia de quienes son inspiración para el proyecto.



"Estoy de acuerdo con ustedes porque hay que darle recursos a los departamentos para que puedan cumplir con sus funciones. Pues le hemos dado atribuciones a departamentos y a municipios sin formas de cumplirlos (...) Pero, nos piden que quitemos el artículo 82, cuando lo que queremos lograr con este es dar capital para que el sistema pueda funcionar", dijo el ministro de salud.



Ante este punto que genera desaprobación, el partido liberal y el Partido de la U han mostradeo oposición, ya que con este cambio se "destinará hasta el 1 del per capita de los adscritos en cada entidad territorial para financiar estas unidades de planeación en salud según el reglamento del Minsalud", comentó Jaramillo.



Además, ejemplificó lo sucedido con Barranquilla, ciudad que liquidó sus hospitales para entregarselo a particulares, estrategia que no funcionó. Asimismo puso el caso de Guainía, en donde montaron una sola EPS; y la situación de sitios abandonados como el Guaviare, Guainía, entre otros que necesitan subsidio a la oferta porque el mercado no funciona.



Así avanza el debate de la reforma de la salud este 11 de mayo. Foto: Ministerio de Salud

De igual forma, se incluyó en la conversación que el modelo no es una copia del cubano o de algún otro país, por el contrario, se busca una construcción que llegue a puntos medios. "No se está estatisando, con todo el respeto que se merece Álvaro Uribe Vélez, amigo que conozco hace más de 40 años, le digo que aquí no estamos trayendo ningún modelo", agregó.



Lo anterior, debido a que se están solucionando los problemas con los trabajadores, con los índigenas, con la gente abandonada, con las negritudes, para darles recursos y atender a la gente a través de subsidios a la oferta.



Por otro lado, se habló del trabajo que se está haciendo en conjunto. Es decir, donde participa el capital y quienes producen riqueza que son obreros y trabajadores, porque los que han sufrido a lo largo de los sitemas son médicos, enfermeras y ottros trabajadores sanitarios. Por ende, se piensa retribuir con salario y un trabajo digno.



Comisión Séptima de Cámara de Representantes de la República. Foto: Sergio Acero / El Tiempo

El mandatario, además, aprovechó para clarificar lo que sucedió ante su declaración sobre las UCI. Así, comentó que a lo que se refería era a un comentario en el que se comparaba las CAPS con el próximo negocio en el sistema de salud.



"Yo le dije: sí, así como lo fueron las UCIS en un momento dado. Por eso, quiero aceptar un debate para mirar lo que sucedió en la pandemia y lo que pasó con las UCI", dijo Jaramillo.



Para concluir, el ministro de salud pidió que las acciones de los representantes fueran consecuentes con sus palabras y departamentos. De tal forma que cuando falte dinero en los territorios, recuerden que el artículi 82, "dónde está la plata para que puedan funcionar", fue eliminado.



