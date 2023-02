La semana pasada, un grupo con representantes de 14 organizaciones médicas del país participó en un foro organizado por la Academia Nacional de Medicina donde estuvo presente la ministra de la Salud, Caolina Corcho. Allí, escucharon de primera mano qué es lo que viene con la reforma de la salud y presentaron sus inquietudes.



(Lea también: La OMS hizo recomendaciones a Colombia sobre reforma a la salud).

Entre las organizaciones estaban: la Academia Nacional de Medicina, la Federación Médica Colombiana, el Colegio Médico Colombiano, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, la Federación Colombiana de Sindicatos Médicos, la Asociación Nacional de Profesiones de la Salud, la Federación Odontológica Colombiana, el Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá, el Colegio Médico de Bogotá, el Colegio Médico de Antioquia, Asmedas Cundinamarca, la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación, la Asociación nacional de internos y residentes ANIR, y la Asociación Nacional de estudiantes de medicina ACOME.

Terminado el evento las corporaciones suscribieron los “Acuerdos Fundamentales para el desarrollo de la Ley Estatutaria de Salud”. Y mediante un comunicado público, también expusieron un grupo preocupaciones y propuestas para mejorar la reforma de la salud.

(Lea también: Los puntos claves que generan debate en la reestructuración de la salud)

Facebook Twitter Linkedin

Carolina Corcho, ministra de Salud. Foto: @MinSaludCol

"Las organizaciones médicas firmantes destacamos en el proyecto de reforma el énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, el fortalecimiento de la atención primaria en salud como puerta de entrada al sistema, con prioridad en zonas dispersas y rurales, el fortalecimiento de la red pública hospitalaria, la formalización y mejoras laborales para los trabajadores del sector y el giro directo a los prestadores, entre otros", destaca el texto.

El documento señala que, si bien se desconoce el articulado final de la reforma, que ha sido solicitado en repetidas ocasiones al ministerio de Salud, entre las sugerencias que le plantearon a la ministra Corcho estarían:

En cuanto al sistema de salud, dicen las corporaciones, es necesario definir claramente las funciones y responsabilidades del Consejo Nacional de Salud y de sus respectivos consejos territoriales. "Consideramos que, como está propuesto, tiene alto riesgo de cooptación por fuerzas políticas de poder regional con el respectivo riesgo de corrupción de manejo clientelista", destacan.



Según el grupo de expertos, "buena parte de las entidades territoriales no cuentan con capacidad de auditoría y revisión de cuentas ni de revisión de la facturación por evento ex ante al pago lo que constituye un riesgo inminente de sobrefacturación por parte de algunas IPS, que puede llevar a un agotamiento de recursos comprometiendo la viabilidad financiera de todas las IPS y la garantía del derecho a la atención para todos los residentes en Colombia".

(Lea también: Reforma a la salud: estos son los siete cambios de base que plantea el proyecto)

Por otro lado, en cuanto al proceso de transición, uno de los puntos que preocupa es cómo se hará sin que afecte la atención a la población, el flujo de recursos al interior del sistema y las necesidades técnicas y tecnológicas. Dicho proceso sería imposible de alcanzar en dos años, dicen las 14 organizaciones.

En lo que respecta a la intermediación financiera, se pide que se fortalezca la capacidad de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), para recaudo y pago directo.

"No obstante, su descentralización/desconcentración que implica el nombramiento de gerentes, la conformación de juntas directivas y la función de ordenadores del gasto deben ser hechas con la garantía de impedir la politiquería y la corrupción regionales. La auditoría no debe ser función de ADRES. Esta debe ser hecha por un administrador/regulador Se deben definir las formas de pago a los prestadores de servicios de salud, cuando pago directo, cuando pago global prospectivo, etc. Otras formas de contratación deben ser analizadas y concertadas con los prestadores incluyendo evaluación de resultados en salud", señalan.

(Lea también: Reforma a la salud: se filtran duros reparos del ministro Alejandro Gaviria)

En cuanto al talento humano, una de las cosas que piden los galenos es conocer el plan para atender las metas propuestas en términos de los 20.000 equipos médicos interdisciplinarios territoriales (EMIT).

"Se debe definir una política y los recursos para la formación profesional y educación continua. Una reforma al sistema de salud que no contemple una transformación de la educación en salud es incomprensible", destacan.

Además, se señalan que se debe "contar con los recursos necesarios para la formalización laboral, tanto en el sector público como en el privado, así como el marco normativo que lo permita debe ser esclarecido, de manera que este gran objetivo no se quede en un postulado imposible de cumplir".

Finalmente en cuanto a las Redes Integrales e Integradas de Servicios de Salud (RIISS), se pide clarificar cómo será su manejo y gobernanza, y "en el caso de prescindir de las EPS, se enfatiza en la necesidad de contar con una o varias entidades que tengan las capacidades para realizar las funciones de administración, gestión del riesgo (financiero, operativo y de salud). Definir claramente la articulación entre RIIS y entidades territoriales. Funciones de estas en la coordinación de las RIIS. ¿Cómo será el flujo de recursos financieros en las redes?", destacan.

(Lea también: Reforma a la salud: ¿tiene Petro los votos para sacarla en el Congreso?)

"Las 14 organizaciones que hacemos parte del grupo “Acuerdos Fundamentales para la implementación de la Ley Estatutaria en salud” reiteramos a la señora ministra la necesidad de conocer el articulado de proyecto de la reforma a la salud, así como la necesaria creación de una mesa técnica en la cual estamos dispuestos a aportar y debatir para lograr una reforma que garantice el derecho fundamental a la salud", enfatiza finalmente el comunicado.

EDWIN CAICEDO | UNIDAD DE SALUD EL TIEMPO

@SaludET