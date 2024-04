Reforma de la salud: reacciones del sector luego de hundirse la iniciativa del Gobierno

Después de 14 meses de trámite, la Comisión VII del Senado de la República hundió este miércoles 3 de abril la reforma de la salud del gobierno del presidente Gustavo Petro.

Luego de conocerse la decisión, distintas voces del sector se han pronunciado al respecto.

Ana María Vesga, presidente de Acemi, gremio que agrupa a 11 EPS del régimen contributivo, afirmó que el archivo del proyecto del Gobierno es una respuesta a los puntos de vista del sector.

"La decisión que el día de hoy (miércoles, 3 de abril) adoptó la Comisión Séptima del Senado con el archivo del proyecto de reforma a la salud recoge las voces de tantos actores que durante el último año insistimos en la inconveniencia de este proyecto para el sistema de salud, para los usuarios y en general para la operación cotidiana del sistema", detalló Vesga.

El hundimiento es una derrota política del Gobierno, pero no es un triunfo para el sistema y para la sociedad

Y agregó: "Tenemos como país y como actores una gran responsabilidad y una oportunidad gigante para convertir este debate de los últimos meses en una gran mesa de diálogo alrededor de los retos y oportunidades que tiene el sistema para buscar en conjunto entre todos los actores cuáles son esas modificaciones y ajustes que requieren nuestro sistema de salud y que nos van a permitir fortalecer lo que se ha construido durante los últimos 30 años".

Augusto Galán Sarmiento, exministro de Salud, apuntó: "El hundimiento es una derrota política del Gobierno, pero no es un triunfo para el sistema y para la sociedad. Hemos perdido un año y medio discutiendo sobre una reforma que no solucionaba los problemas que tienen los usuarios y pacientes, no tuvo aval fiscal, tampoco la participación ciudadana que incidiera en las transformaciones que se requieren".

Voces políticas, entre tanto, indicaron: "Celebramos el archivo de la nefasta reforma a la salud. El sistema está en crisis, pero no se resuelve jugando con la vida de los Colombianos. Sin embargo, ya son 2 las EPS’s intervenidas y advertimos que el Gobierno buscará imponerse de cualquier manera, pero no será por encima del Congreso y el orden constitucional", advirtió John Edgar Pérez Rojas, representante a la Cámara por el Quindío.

Celebramos el archivo de la nefasta reforma a la salud. El sistema está en crisis pero no se resuelve jugando con la vida de los Colombianos.

Por su parte, Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social, aseguró: "Se hunde la posibilidad de acabar la corrupción de las EPS. Se hunde la posibilidad de llevar salud de calidad a millones de compatriotas que hoy no tienen servicios de salud. Felicitaciones a la clase política corrupta de este país, a los tibios que se acomodan al vaivén de las coyunturas, a quienes han saqueado las EPS en completa impunidad, este triunfo es de uds", escribió en su cuenta en 'X'.

Y agregó: "Mi solidaridad con el gobierno que se la jugó durante un año y medio por cumplir esta promesa de campaña por la que votaron 11.3 millones de personas. Seguimos en la lucha. Se ha perdido solo una batalla".

Por su parte, el senador Iván Cepeda Castro, indicó: "El archivo del proyecto de reforma al sistema a la salud no es un triunfo político. La crisis del sistema se mantiene y se profundiza. El único camino viable es reformarlo. Ojalá se abra paso un auténtico proceso de concertación que permita pactar los cambios estructurales que requiere con urgencia".

